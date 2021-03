Héctor Mantilla: ¿En dónde están los dólares que serán depositados en los bancos venezolanos?

El doctor Héctor Mantilla, economista e investigador en esa materia, asegura que la autorización dada por Nicolás Maduro, para realizar operaciones con dólares en los bancos, no pasa de ser un vago anuncio de los tantos que ha hecho.

Una cosa son las palabras y otras son los hechos, dice a Elimpulso.com, e inmediatamente preguntó:

¿En dónde están y de dónde van a venir los dólares que serán depositados en la banca nacional?

Hay que tener clarísimo, primero, que no hay suficientes dólares en el país y el Banco Central no los puede imprimir.

Segundo, ninguna persona común y corriente, en su sentido cabal, podrá traer dólares a un país, donde no hay confianza y no se sabe lo que va a pasar.

Tercero, los organismos multilaterales no están dispuestos a facilitar créditos a Venezuela y los empresarios tampoco se arriesgarían a invertir, mucho menos ahora cuando se ha planteado una situación conflictiva con la Unión Europea, que aísla mucho más al Estado venezolano. Ahora sí es verdad que no habrá posibilidad de que se firmen convenios que pudieran traer divisas.

Cuarto, ni la China se atreverá a llegar a nuevos convenios. ¿Se van los chinos a pelear con la Unión Europea por Venezuela? Eso no va a ocurrir jamás.

Recuerda el doctor Mantilla que Maduro, todos los años, ha anunciado planes para reactivar la economía a través de una serie de motores e incluso llegó a pregonar que el “petro” sería la moneda que contrarrestaría el dólar y, mucho antes, habló de una canasta de pago que incluía el yuan chino, el rublo ruso y la rupia india, para no utilizar la divisa estadounidense, pero no pasó de las palabras.

Para el profesional de la economía, la única fuente que puede generar dólares es la que desarrolla actividades de color gris, como explotaciones en Guayana, o de tinte negro que no hace falta explicar.

Al anunciarse que se van a autorizar las cuentas de ahorro y corriente en dólares, indudablemente, que las cantidades a depositar serán muy limitadas, porque lo que está circulando en la economía nacional es un volumen muy bajo.

La situación económica del país es muy crítica, asienta en sus declaraciones. En un año normal, Venezuela tenía ingresos de 50 mil millones de dólares por concepto de la venta de petróleo y otras actividades; pero hoy en día no llega a los 3 mil millones de dólares.

En este mismo orden de ideas hay que recordar que el Producto Interno Bruto de Venezuela, en el 2015, era de 350 mil millones de dólares y el año pasado no pasamos de 40 mil. Somos junto con Haiti los países más pobres del continente.

Y anuncios, como ese de cuentas en dólares, ya estamos cansados de oir y sabemos que están dirigidos a crear falsas expectativas, manifestó el doctor Mantilla. No me quiero meter en política, pero la economía es muy clara: si no hay confianza, no hay posibioidad alguna de que la situación cambie. Ojalá fuese verdad que mejoraran las condiciones económicas, porque las perspectivas que tenemos no son nada halagadoras.