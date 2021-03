ESPECIAL Alarma eléctrica: Un problema que no se apaga #2Mar

“Si nosotros tenemos electricidad, es porque a otros estados les está faltando la electricidad“. Ing. Joe Carrillo vicepresidente de AVIEN

Dos años se cumplen esta semana desde aquel fatídico día en que Venezuela entera se apagó. La incertidumbre invadió a todo el país, desde el jueves 7 de marzo hasta el lunes 11 cuando comenzaron a reportarse, al menos en Barquisimeto, las primeras reconexiones de electricidad. En este especial, Elimpulso.com devela la perspectiva de expertos acerca del estatus actual de la generación eléctrica en Lara y el país.

Todo lo que ocurrió en esos cuatro días y en los apagones posteriores, quedó marcado en la conciencia e inconsciencia del venezolano y hoy, a dos años, conocedores de la materia hablan a Elimpulso.com acerca del estado actual del sistema eléctrico, el cual no presagia precisamente una mejoría.

Si bien en Lara ha venido mermando la intensidad y recurrencia de los racionamientos eléctricos, eso no supone que existe una mejoría en el sistema nacional de electricidad, explica Joe Carrillo, ingeniero electricista y Vicepresidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Afines, (AVIEN).

“Si nosotros tenemos electricidad, es porque a otros estados les está faltando la electricidad”, sostiene Carrillo, quien explicó que no se ha efectuado el debido mantenimiento que va desde la actividad más elemental, como la pica y poda de toda la arborización debajo de las líneas de transmisión, hasta las necesarias inversiones en equipos. Asegura que esa falta de pica y poda es el evento que originó una cadena de sucesos que llevaron al colapso del sistema nacional de electricidad el 7 de marzo y los posteriores días.

Detalla el especialista que el sistema eléctrico venezolano fue conceptualizado para que estuviera en una relación de generación energética de 65% hidroeléctrica a 35 % termoeléctrica, sin embargo en la actualidad el sistema eléctrico está en un orden del 90% hidroeléctrico y de 10 a 12 % de termoelectricidad.

Indica que para alimentar la termoelectricidad se requiere de gas o diesel, no obstante la crisis de la Estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en cuanto a la producción de dichos combustibles, ha impedido que se mantenga el funcionamiento de las plantas termoeléctricas de forma regular.

Una señora aprovecha el último destello de luz del día para coser un pantalón roto, pues minutos antes su urbanización quedó sin electricidad. El apagón se extendió por 6 horas. Palavecino – Agosto 2020. Foto: Katherine Nieto.

Citó el caso de la planta Termoeléctrica Argimiro Gabaldón, situada en el Estado Lara, municipio Palavecino, la cual, recordó, llegó a ser la más importante en el estado por tener una capacidad instalada para generar 120 megavatios desde tres unidades de 40 megavatios cada una.

“Duró sólo dos años en servicio, cuando estaba capacitada para trabajar 25 años. Y los equipos de la misma marca que se instalaron aquí, están trabajando en otros países con miles de horas acumuladas, pero aquí falló el gas, un diesel contaminado, un personal poco adiestrado y la falta de mantenimiento oportuno”, contó el especialista.

Lara solo genera el 16% de su demanda eléctrica

De acuerdo con lo expuesto por Oswaldo Mendez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico, pese a que han disminuido los racionamientos en algunos sectores de Lara, el estado solo genera el 16% de su demanda de electricidad.

En Lara hay capacidad instalada de 300 megavatios, con una demanda de entre 450 y 500 megavatios, explicó Mendez; “en este momento, a duras penas hemos llegado a 60 megavatios de generación, es decir, que estamos en casi 16% de generación de la demanda. Los últimos 5 años estuvimos oscilando entre 15 y 45 megavatios que alcanzaba exclusivamente el hospital, centros de diálisis y base aérea, que eran los circuitos por protocolos de seguridad”, indicó.

Una familia atiende a la abuela quebrantada de salud, durante un apagón que duró 4 horas en Palavecino. Diciembre 2020. Foto: Katherine Nieto.

El dirigente sindical expuso que recientemente entró en marcha una máquina en planta dos (Zona Industrial 1 de Barquisimeto) y planta tres (Las Tinajitas) que ha aumentado la capacidad de generación, la cual no es tan significativa. Insistió en que la planta Argimiro Gabaldón, situada en Palavecino, sigue paralizada. Entre estas tres plantas se deberían generar 300 megavatios para Lara.

¿Por qué hay zonas que experimentan menos tiempo de racionamiento?

Mendez coincide con Carrillo respecto a la razón por la que desde finales del año pasado algunos sectores de Lara están experimentando menos tiempo y recurrencia en los racionamientos eléctricos. Asegura que en los racionamientos se han incluido algunos circuitos que antes no estaban y por ello se aplican menos horas en otros sectores que antes experimentaban hasta 6 horas de manera interdiaria.

“Vemos que hay una mejora porque han rotado algunos circuitos, pero hay otros que no se han tocado para nada, como por ejemplo Río Claro. Nosotros hemos denunciado que no se tocan tampoco Sanare 1, Alimex y otros, pero Palavecino y el oeste de Barquisimeto sí se tocaban mucho. Dijeron que Río Claro no se toca para racionamiento con la excusa de que hay zonas de rebombeo de agua pero de esas también hay en Cabudare y otras zonas, entonces no es ese el criterio a tomar en cuenta”, cuestionó.

Las razones del primer mega apagón

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Eléctrico de Venezuela entiende que las causas de la caída de las líneas de 765 Kv que vienen del complejo hidroeléctrico Guri, hace dos años, tenían que ver con un incendio asociado a la maleza entre el sistema termoeléctrico; sin embargo, posteriormente el régimen de Nicolás Maduro dijo que se debía a un sabotaje. “No se aclararon muchas cosas que se tenían que aclarar y Venezuela quedó totalmente apagada”, comentó.

Contó que muchos de los problemas para lograr recuperar el sistema y reponer la electricidad en todo el país, tenían que ver con que se estaba enfrentando un evento que nunca antes había ocurrido en Venezuela, por tanto, la sincronización que se tiene que hacer en las subestaciones no se hicieron por falta de personal para el momento. “Es un hecho que nunca habíamos enfrentado y cuando intentaban sincronizar, que es uno de los procesos más neurálgicos para recuperar a todo el país, no se sincronizaba a tiempo, hasta que se logró”, indicó.

De acuerdo con Oswaldo Mendez, Venezuela tiene un parque instalado de 19.000 megavatios de generación termoeléctrica, el cual está muy deprimido y genera aproximadamente 3000 megavatios y por ello el país depende del complejo hidroeléctrico Guri.

¿Estamos a las puertas de otro apagón?

Mendez considera que no debería existir otro apagón nacional, pues para ello se están efectuando los racionamientos eléctricos en el país y además se ha incrementado la generación termoeléctrica, aunque en baja medida. “No creo que haya otro apagón nacional. Debemos mejorar la situación de las termoeléctricas en su máxima expresión”, acotó.

Sobre el mismo tema, Carrillo no pierde las esperanzas de que exista una mejoría y espera que las nuevas autoridades nombradas en torno al servicio eléctrico, sepan donde meter la lupa para mejorar el sistema y que además se rodeen de gente competente y rescaten a muchos de los que se han ido. “Aquí perdemos todos si el sistema eléctrico no funciona, las universidades, las telecomunicaciones, la salud, los medios de comunicación, todos”, sostuvo.

Un sexsagenario espera en el porhe de su casa a que regrese el fluido eléctrico. Palavecino – Septiembre 2020. Foto: Katherine Nieto.

Insistió en que se deben retomar los criterios de un mantenimiento, planificación, meritocracia y remuneración acorde con las necesidades actuales y empezar a mejorar el sistema eléctrico en todas sus áreas; generación transmisión, distribución y comercialización. Asegura que la comercialización está prácticamente en cero en todo el país.

Pese a que Carrillo es optimista en cuanto a que exista una mejora con las nuevas autoridades en el servicio eléctrico del país, alertó que los transformadores, tanto de las grandes subestaciones de transmisión y distribución, como los transformadores de distribución de todas las ciudades están en condiciones realmente críticas, lo que hace ver un panorama oscuro, por cuanto las fábricas y plantas de reparación de transformadores cada vez son menos y es más difícil conseguirlos.

En consecuencia, muchas comunidades han tenido que pagar por un nuevo transformador para que Corpoelec lo instale.

Situación laboral en crisis

Respecto a la crisis laboral que enfrentan los trabajadores de Corpoelec y que evidentemente golpea la prestación del servicio en todo el país, Mendez destacó que la suspensión del sueldo a los trabajadores es uno de los golpes más duros, sin contar la pérdida de beneficios y falta de firma de un contrato colectivo.

Destacó que hay funcionarios que reciben bonos a través del sistema Patria, con los que se mejora la entrada de dinero; sin embargo no es la realidad de todos los trabajadores, quienes siguen ganando sueldo mínimo y trabajando en muy precarias condiciones.

En torno a las condiciones de los bienes de Corpoelec indicó que el parque vehicular se ha ido repotenciando, sin embargo actualmente hay solo 70 vehículos operativos de los 600 que conformaban la flota para el año 2013. “Esto es muy grave para nosotros porque movemos esta empresa es a través de camiones cesta en los que se pueda llegar a donde está el cliente”, dijo Oswaldo Mendez.

Los trabajadores continuarán impulsando mesas técnicas para realizar un diagnóstico de recuperación a corto, mediano y largo plazo. Sugieren cambiar procesos para mejorar, o cambiar el plan de administración de carga.

Mientras eso sucede, continuarán los racionamientos eléctricos en el país, hasta que se logre un significativo incremento en la generación termoeléctrica para todo el país.