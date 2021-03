COLUMNA Soliloquios de café: La red de instituciones larenses #7Mar

La institución de instituciones llega a su 11° aniversario.

Aguas turbias decían nuestros ancestros aborígenes, muchas aguas turbias han pasado debajo del puente Macuto desde que, ante un llamado de auxilio de las autoridades de la “Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado”, lideradas por el Rector Francesco Leone, las organizaciones más representativas de la denominada sociedad civil, salimos a la defensa de nuestra amada Alma Mater.

Fue entonces cuando en una cívica demostración de solidaridad logramos parar el ataque que se conjuraba contra nuestra magna casa de estudios, y, don Lino Palencia lanzó al aire la idea de que se necesitaba la creación de una organización que nos agrupara; la doctora Beatriz Elena García Carmona de Lozada tomó para sí el reto de Don Lino Palencia y, con gran profesionalismo, esfuerzo, tesón, perseverancia y altruismo demostrado, logró que el 07 de marzo de 2010, se realizara la primera reunión oficial de la Institución de Instituciones que ha trascendido más allá de las fronteras del estado y del territorio Nacional.

Somos una organización apolítico partidista, de pensamiento plural y jerarquía horizontal, donde todos tenemos los mismos deberes y compartimos los mismos derechos.

En el marco de nuestros principios y valores; de nuestra Visión y Misión y en el cumplimento de nuestros filantrópicos objetivos en pro del bienestar de la sociedad, entre otras múltiples actividades podemos resaltar que:

Hemos realizado reuniones con la Cámara de Industriales sobre la disposición de desechos peligrosos. Con el presidente y miembros del CLEL, sobre el Foro de Seguridad y Apoyo de la Red a la Ley de Fomento de la Producción Lechera.

Con CONINDUSTRIA y FUNDEI con la Cámara de Comercio y FEDECAMARAS, teniendo sindicatos como invitados especiales. Hemos compartimos con ASOCRICA, en apoyo a las ferias de Carora.

Realizamos un homenaje a El Impulso, con motivo de su Aniversario y para manifestar nuestro agradecimiento a su Junta Directiva y al personal por su valiosa y oportuna colaboración; a sabiendas que, tal vez sin ese apoyo no hubiese podido sobrevivir nuestra amada institución.

Desde nuestra fundación hemos apoyado al gremio médico, al sector salud y hemos divulgado información para que la comunidad conozca su verdadera situación.

En vista de que las nacientes de los ríos más importantes del Estado han sido desforestadas y ello afecta el suministro de agua para los larenses, pues agota la vida útil de las represas proveedoras que están activas y perjudicará las que entren en servicio, como Yacambú y la Dos Bocas, sostuvimos foros con la directiva de la Fundación Kioto, organización que viene realizando extensos trabajos sobre reforestación de las cuencas hídricas del estado Mérida; dirigida por el exministro de Agricultura y Tierras, Ing. Arnoldo Márquez. Así mismo convocamos a los expertos en la materia, quienes ofrecieron su colaboración para elaborar un proyecto que permitiría el recate de las zonas afectadas.

Hemos realizado foros en Defensa de la ciudad, sobre el PDUL.

Hemos apoyado y colaborado con Caritas, con la Curía, con la Fundación Casco Histórico de Barquisimeto, con el Centro de Historia Larense y actuado en defensa de las empresas privadas, del derecho al trabajo y de la remuneración de productores agropecuarios y de los trabajadores en general, hemos alertado sobre el problema de la hiperestaflación, la vialidad, de los puentes que unen a la ciudad con otras regiones del país, de la electricidad, del agua potable y de las aguas servidas, del transporte y denunciando el grave problema de la delincuencia y apoyado la lucha por la preservación de los Derechos Humanos de la propiedad, la libertad y la democracia, etc., etc., etc.

LARGA VIDA A LA INSTITUCIÓN DE INSTITUCIONES…

¡LARGA VIDA A LA RED DE INSTITUCIONES LARENSES!

Maximiliano Pérez Apóstol