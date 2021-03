RETACITOS #7Mar

Nuevamente el diputado Guillermo Palacios mete el dedo en la llaga y le mueve los cimientos a los guisos que, de la manera más impune se vienen realizando en lo que queda de Yacambú, toda vez que algunos de los personajes que han sido puestos al frente del manejo del proyecto, no desde ahora, sino desde hace varios años atrás cuando había la bonanza petrolera y se destinaron a la obra varios miles de millones de dólares, recordamos que en una oportunidad fueron US$ 800 millones y después US$ 400 millones más, todo esto dentro del proceso revolucionario, pero nunca nadie rindió cuentas y para colmo la obra, que era la garantía de agua segura para Barquisimeto e incluso para Portuguesa, nunca se terminó, por eso decimos que ahora están “raspando la olla” con lo poco que queda. La denuncia del legislador larense es contundente, seria, con soportes irrefutables, colocando una “pelota caliente” en el despacho del Ministerio Público, donde se señalan casos específicos, con nombres y apellidos, empresas involucradas y se señalan los equipos y otros activos como vehículos, maquinarias que han sido desincorporados aun cuando estaban en plena operatividad, para ser vendidos como chatarra, incluso se denuncia que muchos de los vehículos andan rodando aún no solamente por las carreteras de Lara, sino del resto del país. El pueblo larense confía en que los funcionarios de la Fiscalía no cometan el error de “engavetar” esta denuncia, porque son muchos los ojos que están puestos sobre este caso y numerosos los dolientes que van a estarle haciendo un seguimiento, porque la impunidad con el caso de Yacambú-Quíbor no puede continuar, mientras unos cuantos vivos se llenan los bolsillos.

*****

A partir de los comentarios de la semana pasada, en relación con las actividades poco ortodoxas que vienen realizando, algunos funcionarios de la Alcaldía y el Concejo de Iribarren, tanto en los mercados municipales como en las calles de la ciudad, donde están ubicados los buhoneros a quienes presuntamente obligan a pagar “vacunas” en dólares para poderles garantizar su permanencia, nuevas denuncias han comenzado a multiplicarse y siempre con nuevos ingredientes. Por ejemplo, nos preguntan si estamos enterados que la Urbanización Nueva Segovia se ha convertido en el nuevo Arco Minero de la Dirección de Planificación y Control Urbano de esa corporación. Asimismo se ratifica la denuncia de los guisos de la carrera 21, donde los pagos son elevados, y colocan como ejemplo el caso de un ciudadano de origen asiático a quien bajaron del jumento con $ 4.000 por un permiso de construcción, con la advertencia que este podría ser un primer pago si se le presentaban complicaciones en el camino, por lo que aseguran que allí adentro los hechos irregulares se han incrementado en un 5.000%, a todos los niveles, de manera que se afirma que todos los que allí laboran, permanentemente viven “buchones”, léase, con los bolsillos repletos de verdes. Incluso se comenta en forma insistente, que pareciera existir algunos vínculos de consanguinidad entre el burgomaestre y la jefecita, debido a la coincidencia de apellidos; sin embargo, estas son simplemente conjeturas. A propósito, el “coronel” y que les dijo a sus sub alternos, quienes son los que se encargan del “trabajo sucio”, palabras más palabras menos, no se preocupen, sigan adelante que nosotros aquí somos “intocables” ¿Qué talco?.

*****

Por cierto los sacerdotes de la Iglesia San José ya no encuentran a qué santo rogarle, para ver si es posible que el burgomaestre achocolatado tome algunas acciones, y ordene la salida de las ventas de comida que se han montado alrededor de la iglesia, donde al parecer han ocupado los estacionamientos con mesas y sillas convirtiendo el lugar prácticamente en un restaurante al aire libre, sin que hasta los momentos las quejas de los curas y de los vecinos hayan sido escuchadas. Cuentan que ya prácticamente les resulta imposible realizar sus eucaristías, porque además de la ocupación de las áreas, mantienen equipos de sonido a todo volumen diariamente entre las 10:00 am y las 6:00 pm, violentando todas las normas municipales de convivencia, ya que al parecer uno de los negocios más grandes, dizque disfruta de “prote” y de acuerdo con la versión de algunos de los que allí laboran, el estar en ese lugar sin que nadie los moleste, a pesar de que le está haciendo la vida cuadritos a toda la comunidad, presuntamente tiene un costo de 50 $/semanales, equivalentes a casi 100 millones semanales y al mes estaríamos sumando 200 $ o 400 millones de bolívares que seguramente serán muy bien repartidos. De tal manera que sugerimos a los sacerdotes de la Iglesia de San José, en vista que las autoridades de la Alcaldía no les han dado respuesta a sus quejas, elevar el caso a la consideración de la Conferencia Episcopal Venezolana para que tome cartas en el asunto. Cuentan los feligreses, que los sacerdotes todas las semanas plantean que si hay alguien que tenga acceso al burgomaestre achocolatado, le haga llegar esta queja, pero como al parecer existen nexos familiares que pudieran ser afectados con una intervención, desde la Alcaldía prefieren hacerse de la vista gorda.

*****

Por cierto que sigue sonando con bastante insistencia, el caso que aireamos en esta sección hace un par de semanas, relacionado con el terreno de la Libertador cruce con la Bracamonte, terreno de casi una hectárea que estaba destinado inicialmente a un complejo cultural, de acuerdo con los planes y proyectos iniciales, tal y como los dejo registrados Macario González, quien era el alcalde del momento, a petición del Centro Jacinto Lara que para entonces estaba dirigidos, sin la memoria no nos falla, por la Dra. Milagros Gómez de Blavia, proyecto avalado por Eduardo Marturet, el cual ahora pretenden convertir en una “hectárea del hambre”. Un asiduo lector de esta sección preocupado por esta situación, escribió: “Lo que pretenden instalar en la esquina de la Av. Bracamonte con la Av. Libertador reclama de la Sociedad Civil Barquisimetana un contundente rechazo; de lo establecido a construir en fechas pasadas a lo que se intenta convertir esa esquina la con vierte en un adefesio urbanístico inadmisible”. Sabemos que algunos ediles del CMI han estado jurungando el asunto, pero ni el actual burgomaestre, tampoco la jefecita municipal han dicho hasta el momento, esta boca es mía, por lo menos para que le expliquen a los larenses cuando se produjo el cambio de uso; incluso ya es un hecho común escuchar que tanto el Alcalde como los concejales de Iribarren se han hecho los locos y se niegan a explicarle a la sociedad barquisimetana lo que allí ocurrió entre gallos y medianoche, ¿Quiénes han sido los beneficiarios?, Quienes fueron los ediles que aprobaron este expediente en una sesión del 31 de mayo de 2006, mediante el acuerdo N° 213-2006, ¿Cuánto se repartieron? Porque la verdad es que a la capital musical de Venezuela, no le queda nada bien que le cambien la cultura por el hambre.

*****

Mucho disgusto existe entre un numeroso grupo de trabajadores jubilados de la Alcaldía de Iribarren, por cuanto el ejecutivo nacional les avisó el pasado 26 de que había sido aprobado un bono por un poco más de 9 millones 890 mil bolívares que serían cancelados a través de la plataforma Patria. Ahora bien en el municipio hay dos tipos de jubilados, los viejos que estuvieron laborando un poco más allá del año 2000 y los nuevos , que fueron incorporados al Fondo de Jubilaciones, todos perciben el salario mínimo, lo cierto es que a los viejos jubilados les pagaron el bono sin ningún tipo de dificultad; sin embargo, el ejecutivo regional requirió la nómina de los que están en el Fondo de Jubilación, un número cercano a los 100, quienes en virtud de que no les hacían ningún pago ni les daban ninguna explicación, se dirigieron a la Alcaldía y allí se les informó que iban a preparar una nómina que sería enviada a Caracas con estas personas; sin embargo, el tiempo siguió pasando y cuando de nuevo se acercaron a la Dirección de Personal y allí ni siquiera los quisieron recibir, es decir que estas 98 personas se quedaron con los ojos claros y sin vista, en lo que es una evidente situación de discriminación, porque son tan jubilados como los más viejos. No es que se vayan a volver ricos con estos 9 millones 800 mil bolívares, pero al menos les ayuda a tapar algunas goteras.

*****

Con apenas una semana de reinaugurada oficina del Saime en Carora, ya la están desmantelando y eso que solo tiene una semana de haber iniciado operaciones, cuentan los usuarios que el martes 23 de febrero, se sorprendieron ya que cuando llegaron se estaban llevando las sillas, las cuales al parecer son de una institución educativa que las dio “prestadas”, ahora quien acuda a sacar la cédula o pasaporte debe llevar su silla, bloque, o taburete cuando acuda al Saime. Pero ahora se preguntan los caroreños ¿Si el Saime a nivel nacional cuenta con sus propios recursos, donde está la cuota parte que le pertenecen a Carora, oficina que estaba deshabilitada desde hacía unos 17 años? La verdad que son este tipo de engaños los que molestan a la gente de a pie, porque da la impresión de que les ven caras de gafos, vienen los funcionarios montan un parapeto, traen las cámaras de televisión, a los fotógrafos y a los periodistas de la revolución, inauguran y reinauguran instalaciones, incluso traen equipos y mobiliario, pero una vez que termina el show mediático pasa un camión con otro equipo recogiendo las cosas, de tal manera que el chasco se lo lleva la gente cuando le toca hacer alguna diligencia y se encuentra que la tal oficina del Saime es un cascaron vació. Así que le pasamos al dato a Gustavo Vizcaíno, si es que no participó en la reinauguración para que investigue que pasó en el Saime Carora y tiene le oportunidad de explicarle a los caroreños, cuales son las razones por las que han ten ido a esta oficina en el más completo abandono durante tanto años.

*****

A propósito los habitantes de la población del Morere le piden al gober Pereira que es lo que piensa hacer con la recurrente mala costumbre del Perfecto, de actuar al parecer con violencia contra de algunas damas, sobre todo con aquellas que han tenido vestigios o relaciones sentimental con el susodicho; aseguran que en la fiscalía 5ta que está relacionada con la violencia de género, dicen dizque hay varias denuncias, y que al parecer quieren echarle tierrita al asunto, presionando porque según él, es la mano derecha, del hombre de confianza y representante del gobernador en Torres. ¿Será que debido a estas relaciones y tráfico de influencias, en esta oportunidad la Ley para una vida libre de violencia, no se cumplirá, protegerán a este funcionario? La verdad que no le hacen ningún favor al mandatario regional que estén utilizando su nombre para estar cometiendo atropellos, y mucho peor es el asunto, cuando son damas las afectadas, ya que n o hay que olvidar que a estas no se les toca ni con el pétalo de una rosa, así que más rápido que inmediatamente el gober debe fijar posición en torno a estos bochornosos hechos. Gobernador usted tiene la palabra.

*****

Gran malestar ha causado a la colectividad caroreña la situación que se ha venido planteando con el Complejo Ferial, el cual está siendo destrozado sin ningún tipo de explicación, afirman que en el espacio donde funcionaba el restaurant la “Vaquera”, fue derrumbado porque supuestamente allí será construida la sede que albergará el CONAS, lo que ha generado mucha molestia entre torrenses, sobre todo en aquellas personas que hicieron sus aportes para su construcción, para tener la garantía de unas instalaciones adecuadas para las exposiciones de bovinos, no se puede olvidar que Carora y sus alrededores es una zona ganadera, que hasta se da el lujo de tener una raza con denominación de origen; para las ferias de la ciudad, es decir que este espacio fue construido para exposiciones, para esparcimiento de los caroreños, resultando lo más preocupante que hasta estos momentos, nadie haya logrado explicar porque están acabando con parte de la historia de la ciudad. La verdad que si nos apuran mucho, no debería extrañar, tampoco parecer descabellado, que detrás estas acciones en contra del Complejo Ferial, esté la mano peluda de julito, no hay que olvidar que cuando la ciudad tuvo la desgracia de tenerlo como burgomaestre, en una de las gestiones más grises y de más ingrata recordación en la historia de la ciudad del Morere, se anunció que el personaje estaba manejando la idea de cambiarle el nombre a la ciudad, así que cualquier perjuicio que en el futuro se vea venir en contra de Carora, revisen con atención porque, se pudieran llevar una sorpresa con este nefasto personaje.

*****

Ante el estado de total deterioro en el que se encuentran las instalaciones de la UCLA, principal Alma Mater del estado Lara, consideramos que no es el momento de estar haciendo cacerías de brujas ni señalando culpables, ya que hemos visto por allí como se pretende responsabilizar de esta situación al Director de Seguridad, al de Mantenimiento y a Servicios Generales, cuando los responsables son el Gobierno del sustituto, el Ministerio de Educación Superior, la Oficina de Planificación del Sector Universitarios, que progresivamente fueron disminuyendo las partidas presupuestarias a las universidades hasta lograr ponerlas de rodilla, ya que el gran éxito de la revolución está sustentado en impedir la educación de la gente. Durante muchísimos años hemos estado llamando la atención a través de esta sección sobre el abandono de la UCLA, cómo muchas de las infraestructuras y áreas que se fueron deteriorando en distintos decanatos, nunca fueron atendidas por la falta de recursos, ya que las asignaciones presupuestarias apenas si alcanzaban para medio pagar las nóminas, quedando marginados áreas tan vitales para la universidad como la investigación, la capacitación del personal , e incluso se eliminaron las partidas para el transporte, comedores, becas estudiantiles y deportes. Las gráficas que circulan por las redes sociales y que evidencian la realidad actual de la UCLA, se refleja en lo que dice una trabajadora de la institución cuando señala “Uno no puede dejar de sentir una inmensa tristeza al leer lo que se dice de la universidad, porque es la pura verdad y aun cuando nadie lo escribiera, lo sabemos, los sentimos y lo vemos porque somos parte del proceso”, es verdaderamente muy lamentable. Por cierto todos los gremios ratifican que no están dadas las condiciones para el reinicio de actividades.

*****

No mejora nada el enfermo. La situación que están viviendo loa habitantes de Siquisique continúa siendo bien dramática, en esta última semana han estado circulando denuncias que señalan que las personas que allí habitan supuestamente estarían consumiendo aguas contaminadas con heces fecales, tal como lo muestra un video donde se muestra el sector donde está ubicada la galería principal que surte el agua para el consumo humano, pero que al parecer también bombea parte de las aguas negras que desembocan en el Río Tocuyo, denuncia que es muy grave porque se está hablando de los riesgos para la salud de aquellas personas que consuman este líquido o lo utilicen para las necesidades en sus hogares, denuncias que fueron hechas a funcionarios de la gobernación, quienes en lugar de ordenar una investigación para determinar la gravedad de la denuncia, ordenan privar de libertad a las personas que están denunciando el caso; en el video se denuncia que los dos pozos que surten de agua potable a Siquisique, están rodeados de aguas negras, por lo que están lanzando un SOS urgente. Asimismo, siguen las investigaciones en torno a las irregularidades administrativas presuntamente cometidas por algunos funcionarios de esta población de Urdaneta, por cuanto con sus acciones, a través de las cuales han obtenido provecho propio, están deteriorando aún más la calidad de calidad de vida de los habitantes del municipio.

*****

Muy mal quedaron los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana quienes en un nuevo excesivo abuso de poder, pretendieron impedir el paso a una caravana de diputados de la Asamblea Nacional Legítima, quienes viajaban en gira política por el estado Anzoátegui. En una aberrante violación a la Constitución Bolivariana de Venezuela que garantiza el “libre tránsito de los ciudadanos por el territorio nacional”, atravesaron un camión en la vía para impedir el paso, con lo cual no solamente estaban afectando a los parlamentarios, sino a todos los ciudadanos que transitaban por esa vía, quienes al ver que los funcionarios no estaban dispuestos a conversas cívicamente, intercambiar impresiones y buscar alternativas, entonces los ánimos comenzaron a caldearse y hubo un amotinamiento tanto de los legisladores como del pueblo, quienes pasaron por encima de los funcionarios y continuaron su camino, después de superar más de 12 alcabalas en todo el trayecto, quedando nuevamente demostrado que cuando se unen los esfuerzos, no hay obstáculo que se atraviese, que no se pueda superar. Estimamos que el régimen tiene que comenzar a darse cuenta que se están endureciendo las posiciones de la gente, y así se demostró este viernes 5 de marzo cuando decenas de gandolas y camiones de transporte pesado, fueron atravesados en la Autopista Regional del Centro vía Caracas, impidiendo la circulación vehicular reclamando por el abastecimiento de tanto de gasoil como de gasolina, de manera que no es aplicando más represión como se van a resolver los problemas, sino garantizándole a los transportistas el combustible, de lo contrario cada día será más recurrente el cierra de autopistas y carreteras del país, hasta que se les dé a los transportistas las respuestas a sus reclamos.

*****

El Complejo Deportivo de Patarata se encuentra completamente abandonado, sin mantenimiento, su deterioro es total, pasando de ser considerado ejemplo y calificado como una “tacita de oro” a convertirse en una taza de barro rota por todas partes, allí estaban las sedes de la Escuela de Béisbol Menor Edgar Yajure, sede de Liga de Softbol de Patarata, sede del Básquet bol, del Fútbol de Patarata y de una liga de béisbol menor Alirio Rodríguez de los Criollitos de Venezuela. Según los videos que están circulando por las redes, la situación es deplorable, los organismos públicos regionales se han hecho de la vista gorda y no les han brindado ningún apoyo, es decir que desde hace bastante tiempo estas instalaciones están completamente abandonados, se han dañado los pisos del estacionamientos, todas las instalaciones, los canales de lluvia tapadas por la basura, se recuerda que recientemente hubo unas fuertes lluvias y se inundaron las viviendas de todos vecinos que están en los alrededores porque el agua no podía circular, se desbordó hacia las zonas adyacentes. Se estima que es hora en que las autoridades deportivas de la región, tanto regionales como municipales, se aboquen al rescate de este Complejo Deportivo ya que le sirve a toda la comunidad, pero ahora las personas ni siquiera de acercan dado el estado de deterioro de las instalaciones, al p arecer allí está funcionando una escuela de béisbol menor, pero quienes la administran no tienen el músculo financiero suficiente para acometer el financiamiento del rescate de toda esa infraestructura.

*****

Una investigación realizada por las autoridades de Miami, Florida ha determinado que carros de lujo que son robados en esa ciudad norteamericana, luego de ser alquilados en empresas que alquilan vehículos, son traídos a Venezuela y depositados en un galpón en Puerto Cabello, tal como lo revela un vídeo transmitido a través de las redes sociales donde se pone en evidencia todo el modus operandi. Por supuesto que lo que llama la atención como es que las autoridades norteamericanas, que actúan con tanta se4veridad a la hora del ingreso de personas a su territorio, le saquen unas camionetas de lujo y no lo detecten sino después de hacer un seguimiento al GPS silencioso que la instalan a estas unidades de alto costo. Se comenta, asimismo que el galpón donde fueron localizados las dos camionetas de lujo, presuntamente es propiedad de un altísimo funcionario del gobierno del estado Carabobo, por lo que corresponderá a las autoridades carabobeñas esclarecer el caso.

Juan Bautista Salas