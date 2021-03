Luis Vicente León: Nuevos billetes solo servirán para pagar el transporte y dar vuelto, pero por “un ratico” #8Mar

Los nuevos billetes que acaba de poner en circulación del Banco Central de Venezuela, no resolverán los problemas inflacionarios, tampoco de escasez de efectivo solamente servirán para pagar el transporte público y dar vueltos, pero solo por “un ratico” asegura el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.

Se recuerda que el instituto emisor anunció el pasado fin de semana, que a partir de este lunes 8 de marzo estarían en circulación tres nuevos billetes con denominaciones de Bs. 200.000, de 500.000 y de 1,000.000 millón como parte de la ampliación de la actual familia de especies monetarias del Cono Monetario Vigente.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el economista expresó que los nuevos billetes, equivalente el de mayor denominación a medio dólar no resolverán el problema inflacionario, tampoco la escasez de efectivo, mucho menos el problema de las máquinas y facturas con los ceros y permitirán recuperar la confianza, admitiendo que solo servirán para pagar transporte publico dar vuelto, pero por muy poco tiempo.

En @Luis Vicente León, el especialista escribió: “Los nuevos billetes de “alta” denominación: (1/2 dólar el mayor): 1) resuelven la inflación: NO, 2) la escasez de efectivo: NO, 3) problema de las máquinas y facturas con los ceros: NO, 4) recuperar confianza: NO, 5) sirve para pagar transporte y dar vueltos: SI, por un ratico”.