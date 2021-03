Cecodap: “El suicidio es un problema que no se puede delegar solo a las familias” #9Mar

El Centro Comunitario de aprendizaje publicó recientemente un informe titulado “El suicidio infantil: Un problema olvidado en medios de comunicación y políticas públicas de Venezuela”.

Actualmente la salud mental es un tema que debe ser prioritario. La Organización Defensora de los Derechos de la Niñez, Cecodap publicó este 9 de marzo un informe titulado “El suicidio infantil: un problema olvidado en medios de comunicación y políticas públicas de Venezuela, que aborda el tema sobre la salud mental en la infancia y adolescencia en el país”.

La presentación del informe fue realizada por la coordinadora de Comunicaciones de Cecodap, Vanessa Moreno Losada, la periodista e investigadora Carmen Inojosa, el coordinador adjunto de la ONG, Carlos Trapani y el coordinador general de la institución, Abel Saraiba.

Uno de los descubrimientos más importantes del informe es que en el país no se mencionan a los niños, niñas o adolescentes en los programadas de salud mental. Es decir, que se deja un vació muy grueso sobre la falta de protección de esta población para tratar casos de depresión y salud mental.

“De acuerdo con los principios de la Doctrina de Protección Integral, el interés superior del niño y la prioridad absoluta, la no discriminación y la participación, no hay acciones privilegiadas ni preferentes para la atención de niños, niñas y adolescentes. Se puede decir que el norte de los planes y las decisiones que se tomaron no estuvieron orientadas a lograr el beneficio y garantizar el derecho de esta población”, se lee en el informe.

Luego de revisar las Memorias y Cuentas, junto a los presupuestos, publicados por el gobierno, Cecodap señaló “La niñez está invisibilizada en los tres proyectos identificados. Pero también en los servicios que presta la red hospitalaria en materia de atención psiquiátrica y psicológica. Esta realidad evidencia la violación al derecho a la salud mental de niños, niñas y adolescentes”.

Inojosa enfatizó que los proyectos de salud mental pública no cumplen con los requisitos mínimos de la perspectiva de los derechos de la niñez. “Los planes ni en su diseño ni en sus objetivos consideran la niñez como un asunto a abordar. Además, año tras año los proyectos cambian y no se exponen resultados concretos”, reveló.

Por último se concluyó que no hay centros de salud psiquiátrica especializados en niñez. “…pero tampoco hay datos sobre la disponibilidad en la red sanitaria de servicios para la atención de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. No existen en todos los estados datos estadísticos de consultas psiquiátricas y psicológicas demandadas por niños, niñas y adolescentes cada año”, recordó Abel Saraiba, coordinador adjunto de Cecodap.

Sin programas de prevención

Cecodap reveló, luego de hacer una revisión de los documentos oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que no existen programas de prevención del suicidio en niños, niñas y adolescentes: “No se encontraron campañas educativas y formativas orientadas a la prevención del suicidio en niños, niñas y adolescentes. No se identificaron modalidades de asistencia ni datos estadísticos sobre los niños, niñas y adolescentes que tuvieron una intención suicida”.

“El Estado no recurre al máximos de sus posibilidades para atender a la niñez. La atención al suicidio y la prevención es delegada a la familia”, señaló Inojosa durante su presentación, sobre la falta de políticas publicas en Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

De esta manera agregó que actualmente existen muchas dificultadas para atender o referir a un niño, niña o adolescentes con riesgo de cometer suicidio a instituciones psiquiátrica en el país, debido a la falta de presupuesto, planes e instituciones especializadas.

Diagnóstico del problema

En el informe de Cecodap se advirtió que los casos de suicidios de niños, niñas y adolescente en el país están en aumento desde 2017, año en el que la emergencia humanitaria compleja se acentuó en el país. “Anualmente, hemos encontrado un incremento significativo de este tipo de sucesos: en 2014 se reportaron 11 casos de suicidio de niños, niñas y adolescentes; en 2015 se registraron 14 suicidios; en 2016, fueron 17 casos, y en 2017 el informe señaló que habían ocurrido al menos 34”, se lee en el informe.

“En total, se documentaron 26 suicidios de niños, niñas y adolescentes en 12 estados del país. Esto arrojó un promedio de un reporte de una muerte por autolesiones al mes”, explicó Vanessa Moreno, coordinadora de la Agencia Pana, durante su presentación.

53,9% de las víctimas eran niños y adolescentes varones, la edad promedio era de 13 años de edad. Mientras que 46% de los casos eran de niñas y adolescentes mujeres, cuya edad promedio era de 14 años.

60% de las víctimas estudiaban en instituciones públicas. Sin embargo, la mayoría de los registros sobre suicidios no contenían detalles sobre el año escolar ni identificación de las víctimas.

61% de los suicidios ocurrieron en los hogares de las víctimas. 11,5% en espacios públicos y 3,8% fueron en las escuelas de los fallecidos.

Los detonantes del suicidio fueron identificados como: 50,7% por conflictos familiares; 3,8% por abuso sexual, 3,8% por trastornos psiquiátricos. El resto, 30,8% de los casos no se identificó el motivo de la acción.