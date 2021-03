Elías Matta: No hay diésel porque destruyeron las refinerías y se les acabó el inventario #9Mar

En Venezuela no se está produciendo diésel, al régimen se le acabó el inventario y no puede producir porque destruyeron las refinerías y pese a la falta de este combustible le mandan a Cuba 250 mil barriles de diésel, por eso la situación de escasez de este combustible.

La denuncia la formuló el diputado por el estado Zulia, Elías Matta, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, quien solicitó un punto de información, durante la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, celebrada vía online este martes 09 de marzo, con el fin de informar sobre la crítica situación en el país ante la escasez de diésel.

Precisó que Venezuela llegó a producir hasta 200 mil barriles de diésel, suficiente para cubrir la demanda nacional y daba hasta para importar parte de ese combustible. “Llegamos a producir hasta 330 mil barriles de gasolina que cubrían totalmente la demanda, que llegó a estar en 290 mil barriles y también podíamos exportar gasolina”.

Ratificó que el régimen destruyó toda esa producción que tenía Venezuela de combustibles por eso hoy hay escasez de diésel y gasolina. Agregó que actualmente solo se producen unos 25 mil barriles en la refinería El Cardón y a pesar de la pandemia por la COVID-19 la demanda está cerca de 50 mil a 60 mil barriles.

“Eso lo venían cubriendo con el inventario que tenían, se les acabó ya no tienen cómo importar. Nadie quiere hacer negocios con este régimen que destruyó las refinerías y no haya qué hacer, cómo poderlas recuperar. Llegaron al descaro que con toda y esta escasez le mandan a Cuba 250 mil barriles de diésel, casi 10 días de producción, esa es una bofetada a los venezolanos”.

Recordó el diputado Matta que el diésel es un combustible vital para el funcionamiento del transporte público, de alimentos, la producción de energía eléctrica, así como otros factores de la economía venezolana, lo que significa que se para el transporte público del país, de no resolverse la situación.

“Esta es la crónica de una muerte anunciada, porque quienes hoy dirigen el país, destruyeron la industria petrolera. Ellos recibieron una industria que producía 3 millones 300 mil barriles diarios de petróleo y hoy lamentablemente apenas produce unos 400 mil barriles. Además, recibieron un país que era capaz de refinar un millón 300 mil barriles de petróleo para gasolina y diésel y eso hoy está destruido”, aseguró el legislador zuliano.

Aseguró que no hay duda que con este régimen, Venezuela no podrá salir de este problema, de esta destrucción a la cual llevaron al país. “Esta catástrofe que estamos viviendo no hay forma de solucionarlo”.

“Nosotros hemos dicho que la única forma de resolver este problema es con una solución política, que se celebren en Venezuela unas elecciones libres y justas, para que haya verdaderamente un gobierno que tenga respaldo y pueda proceder a reconstruir toda la industria de los hidrocarburos en Venezuela”, subrayó el parlamentario.

Matta aseguró que la Comisión que preside va a seguir investigando sobre este tema y planteando esta crítica situación que están viviendo los venezolanos en relación a los combustibles.