Autoridades universitarias en Lara rechazan pago a través del Sistema Patria #10Mar

Autoridades universitarias en el estado Lara rechazaron el mecanismo que quiere implementar el régimen de Nicolás Maduro para emitir el pago de sueldos y salarios de profesores y empleados universitarios a través del Sistema Patria, el cual consideran una violación más a la autonomía universitaria.

Deborah Velasquez, presidenta de la Asociacion de Profesores de la UCLA (Apucla), señaló a Elimpulso.com que las autoridades de la primera casa de estudios en el estado Lara, rechaza contundentemente esta nueva violación a la autonomía universitaria pues esta decisión unilateral del régimen viola cualquier tratado que se haya establecido con el gremio.

“La decisión nos sorprendió porque nos preguntamos ahora quién será el patrono de los trabajadores, porque se están centralizando los recursos y este era el único elemento que aún quedaba de la autonomía universitaria que se refleja en el artículo 109”, señala la presidenta de Apucla.

Las razones que alega el régimen es la implementación de un sistema de pago público bajo el Sistema Patria, sin embargo el gremio universitario alega no haber sido consultado, informado o tomado en cuenta y por eso las expectativas son infinitas.

Deborah Velasquez alerta que la situación representa una medida de control social. “Cuando ellos decidan no pagar, no van a pagar. Suponga que hay una situación de paro si ellos quieren no envian los recursos al Sistema Patria ya nos están vulnerando todo”.

La docente universitaria señala que la decisión a tomar por parte de cada universidad es “muy delicada” porque si no se envía la data como el régimen lo exigen esta en riesgo el pago de todos los empleados del sector universitario.

Autoridades de la UPEL tampoco aceptan la nueva modalidad impuesta

Por su parte el rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Raúl López Sayago, informó que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), envió una comunicación al ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, César Trómpiz, con el propósito de rechazar el pago de sueldos por el sistema patria.

López Sayago, indicó que el día lunes los Consejos Universitarios de las Universidades Nacionales, sesionaron y ratificaron lo expresado en el comunicado, asimismo subrayó que las instituciones de educación superior se reservan el derecho de “no enviar las datas con las nóminas al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), pues acabaría con la autonomía financiera y administrativa de las instituciones”.

El Rector de la UPEL, puntualizó que el Poder Ejecutivo “no tiene derecho a imponer decisiones a las Universidades, porque todo debe estar sustentado en las leyes y reglamentos que nos rigen”.

Asimismo, informó que los Consultores Jurídicos de las Universidades evalúan las acciones legales que correspondan y exhortó al Ministro César Trómpiz a dirigirse a las Universidades con una respuesta “a fin de poder dar el próximo paso para interponer recursos de reconsideración o amparo, incluso ante organismos internacionales, de ser necesario”.

El Rector indicó que la UPEL cuenta con 5 mil profesores activos, además de los jubilados que “deben tener un sueldo digno”.