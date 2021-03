RETACITOS #14Mar

Aun cuando el régimen ha tratado por todos los medios de restarle importancia, incluso ni siquiera se han dignado a exponer cuales son las alternativas que se están explorando para darle respuestas a los reclamos que ya no solo están haciendo todos los productores del campo, los industriales nacionales, los propietarios del transporte pesado que ya tienen sus flotas paradas en un 90% como no anunció la semana pasada Catracentro. El problema de la escasez de diésel, es mucho más serio de lo que mucha gente está creyendo, sobre todo cuando se comienza a alertar que apenas quedan inventarios para 15 o 30 días y es el momento en que hay comenzar a evaluar en lo que pudiera ocurrir en Venezuela, si se produce una paralización del campo, del sector manufacturero y del transporte por falta de diésel, cuál va a ser la reacción de la población cuando comiencen a escasear los alimentos en los anaqueles de los negocios, los medicamentos en las farmacias, cuando tenga el dinero en sus manos y no encuentre que comprar, porque no hay producción o los transportistas no han podido movilizar sus unidades desde los centros de producción hacia los centros de consumo. Como recordaba el economista Luis Vicente León, el consumo de gasolina es elitesco, es para aquellas personas que tienen un vehículo y no todo el mundo en el país tiene un carro; sin embargo, con el diésel es distinto, en el campo los productores lo utilizan para los tractores, para las plantas eléctricas, para las bombas de riesgo; mientras que en la industria muchas de las maquinarias funcionan con diésel o con electricidad, los montacargas usan diésel, los vehículos para el transporte de personal también usan este combustible. Asimismo, no hay que olvidar que el transporte de los alimentos se hace en un 90% por carreteras y en gandolas que usan diésel. Así que la escasez de diésel pudiera paralizar el país en cualquier momento, si no se toman acciones de manera inmediata.

No ha cambiado en absoluto la situación del agro venezolano, agudizada por el contrario por la falta de diésel y de gasolina, como bien lo han denunciado los productores de Quíbor, quienes señalan que la casi el 100% de los tractores están paralizados porque operan con diésel, lo mismo ocurre con las bombas de riego que operan con diésel y con electricidad, pero lamentablemente no hay ninguna de las dos cosas. Este es un problema que todos los años lo plantean los dirigentes de Fedeagro, de Fesoca, de Fedenaga, pero el problema sigue sin solución. Denuncian los agricultores que para el mes de mayo tienen que comenzar a preparar las tierras para el ciclo de siembra de invierno, que es el más importante, pero se da el caso que estamos a mediados a marzo, pero no hay semillas, no hay fertilizantes, no hay agroquímicos, no hay combustible, no hay financiamiento, advirtiendo que las expectativas para el año 2021 presenta peores condiciones que las que se tuvieron en el 2020, que fueron muy precarias, de tal manera que si el campo venezolano solo aportó entre un 15 y 20% del consumo de alimentos el año pasado, si no se toman urgentemente las previsiones, se pudiera estar hablando de una producción entre un 14 o 15% de producción de alimentos. Ya tuvimos en diciembre, como consecuencia de esta caída en la producción nacional, la experiencia de tener que pagar 6 millones por un kilo de tomates y 8 millones por un kilo de pimentón; 4 millones por un kilo de limón, de tal manera que guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado.

En forma sorpresiva, que al parecer se hayan hecho las consultas previas con los organismos correspondientes, entre gallos y medianoche se produjo la tala de por lo menos 120 árboles en la intercomunal Barquisimeto-Duaca, específicamente en la zona de El Cují, acción que atenta contra el medio ambiente, resultando lo más grave que esta acción habría sido cometida por cuadrillas de obreros de la gobernación de Lara, estimándose que estas acciones en estos momentos se manejan con mucha prudencia, dada la situación planteada con el cambio climático en el mundo, donde estas atrocidades se tratan de evitar por todos los medios y quienes cometen este tipo de ecocidios, se exponen a sanciones. Esta agresión contra el ambiente, no se sabe si fue ordenada por el gobernador encargado, pero lo cierto es que hasta tanto no se afirme lo contrario la primera responsabilidad recae sobre él, quien alegremente se saltó a la torera, lo establecido en el artículo 127 de la Carta Magna, que señala: “Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”. Confiamos que tras la denuncia elevada por UNT ante el Ministerio Público en el estado Lara, se adelanten las investigaciones, se determinen las responsabilidades y se apliquen las sanciones a las que hubiera lugar, para impedir que este tipo de abusos de autoridad, se repitan en otras zonas larenses.

Todo va de mal en peor en nuestro país. ¿Qué más cosas ilógicas e inverosímiles nos tocará vivir? En la emergencia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda no hay medicamentos ni insumos y los pocos médicos no se dan abasto para atender la cantidad de pacientes. De acuerdo con las personas que tienen la desgracia de caer allí, ocurre de todo. Si no tienen nada de dinero no eres atendido o no le queda más remedio que esperará a que la pelona lo pase recogiendo. El pasado fin de semana fue un señor con migraña y para que lo vieran en las sillas de afuera, un familiar debió ” ofrecer” el desayuno al galeno. Este le indicó que había que colocar un cóctel para calmar el dolor y que no había nada pero sí tenían 3$ se lo pondrían conseguir y así calmar el malestar. Eso por decir lo mínimo, porque de acuerdo con los cuentos e historia de los pacientes, lo que ocurre tras las paredes del principal centro de salud de la región, es para coger palco. Que conste que esto lo viví personalmente cuando pude comprobar el deterioro de varios de los servicios de este nosocomio, y hablo de por lo menos 13 o 14 años atrás no estaba tan crítica la situación del país, gracias a ese gran luchador social que siempre ha sido el neurólogo Carlos Escalona, quien recientemente estuvo quejándose por la falta de camillas en el servicio de neurología.

En el reciente acto del partido blanco alacrán celebrado en Carora con la presencia del indio Berny, lo que más llamó la atención fue que pretendieron llenar el local con la importación de supuestos dirigentes y simpatizantes de todos los municipios menos de Torres. Qué pena, mientras en el país hay tanta necesidad, quienes tienen por ahora la tarjetas y los colores del partido, se han dedicado a tratar de engatusar a la vieja militancia, gastando real a diestra y siniestra, dinero a granel en la logística de eventos como el del teatro Alirio Díaz. Allí se determinó que por lo menos AD-Alacrán, apoyará la candidatura del Sargento de Nirgua a la Gobernación y del dirigente ex vendedor de equipos médicos, a la Alcaldía aun cuando el Indio en Carora metió la pata y dijo que el aspirante a sustituir al burgomaestre achocolatado, era Bobby, evidenciando que no sabe siquiera donde está parado, luego de aclaró el asunto y le dieron el visto bueno al Ingeniero, con la recomendación de que se pusiera a “organizar el partido” a seguir trabajando, lo que pone en evidencia que en estos momentos los procesos electorales se han convertido en un simple franquicia; mientras que nuevamente se menciona el nombre del galeno presidente, para la Alcaldía de Palavecino, donde también hay varios aspirantes. En la plaza Chío Zubillaga más de un mal pensado, viendo tanto despliegue, se preguntaba ¿y de donde están sacando tanta plata?, mientras que otro respondía, de donde más, de Miraflores.

El pasado fin de semana, el domingo 7 de marzo para ser más específicos, se cumplieron dos años del apagón que afectó por más de una semana toda la nación y que cambió y afecto la cotidianidad, sobre todo del interior del país donde a pesar de hacer transcurrido 730 días todavía se evidencia una notoria deficiencia de este servicio, los cortes no solo no han cesado sino que se mantienen casi que a diario y entre 4y 5 horas. Según las últimas cifras que dio a conocer Aixa López, la mujer que más sabe de apagones en este país, desde el 7 de marzo de 2019 se han presentado 294.324 fallas eléctricas en todo el país; entre marzo y diciembre de 2019 se produjeron 83.229 apagones, mientras que la cifra de 2020 fue de 186.772 y en los dos primeros meses del 2021 ya se han producido 24.323 apagones. Además López dijo que las condiciones del SEN son las mismas, el sistema está abandonado y colapsado, no se han hecho los trabajos requeridos, de allí el aumento de las fallas en entidades como Zulia, Táchira y Mérida. El nuevo jefecito de Corpoelec no ha dado pie con bolas, el personal sigue desmoralizado con el salario que percibe y la mayoría del personal capacitado ha dejado el pelero. Así que se trata de toda una situación triste, difícil y fastidiosa que afecta de millones de ciudadanos a quien la vida les cambió y no fue precisamente para mejor.

La decisión del régimen de anunciar que entre sus planes está el centralizar todos los pagos de nóminas de la administración pública nacional, no causó sorpresas entre las organizaciones sindicales que ya habían venido alertando en torno a lo que se avecinaba y que tiene que ver con nuevas escalas salariales, con aumentos risibles y que se convierten en una nueva burla para los trabajadores, lo que han venido manejando en el mismo formato que utilizan, de manera salvaje, primitiva, clandestina porque muchas veces se anuncian en papeles simples, sin membretes en muchos casos, dictan los lineamientos dizque para los ajustes salariales. Julio Marín, Secretario General de Sepel advierte que no sorprende esta nueva “acción genocida” contra la clase trabajadora de la administración pública y con esto solamente se le está echando más tierra sobre la tumba de los trabajadores, jubilados y pensionados. Hoy los sindicatos de base se están preguntando ¿qué fue lo que hicieron estas centrales que se reunieron con el Gobierno Nacional? Se desconoce cuáles fueron los resultados y los alcances de “estos diálogos” que sostuvieron y lo cierto que de ser así, con estas nuevas tablas, estos ajustes, cesta ticket, se consuma un nuevo fraude contra la clase trabajadora del país, ahora utilizando una plataforma que ya hemos denunciado y que presuntamente forma parte de un entramado gigante de corrupción, porque a través de esta plataforma se han hecho reparticiones de bonos de manera desordenada, improvisada, discriminatoria y donde el régimen maneja un software en donde ellos deciden a quien le reparten más, a quien menos, sistema que no tiene ninguna contraloría ni fiscalización, porque el m ismo gobierno se tapa y la Contraloría no va a realizar ninguna investigación, por lo tanto se pagan y se dan el vuelto.

De donde salen los reales, comenzó a preguntarse mucha gente, luego que se conociera de la boda de un alto jefe de un cuerpo de seguridad en la región, quien contrajo nupcias el fin de semana pasado y celebró por todo lo alto el acontecimiento, tirando la casa por la ventana. Aseguran que para la realización de la boda contrató una casa granja por Palavecino y por lo menos unas seis agrupaciones musicales incluyendo la orquesta de Venezuela, la BCB. La única orden estricta y limitante para los elitescos invitados era cero fotos y grabaciones, incluso se llegó a decir que decomisaron celulares. Allí había licor del bueno, escocés y comida a todo meter hasta las horas del mediodía. Afirman que en el ágape había más importadores y árabes que criollos y las medidas de seguridad eran extremas. Por supuesto suponen que las alcabalas impidieron el ingreso del Covid-19 porque las medidas de bioseguridad brillaron por su ausencia. Comentaron en la esquina de los lamentos, que sólo en iluminación y talento vivo se erogaron más de 25.000$, lo que llevó a algunos de los invitados preguntarse por el nivel de ingresos de estos jefecitos. Ah mundo, un profesor titular universitario, en estos momentos y con el nuevo ajuste de salario, no le alcanza para comprarse un kilo de carne y un kilo de queso blanco duro. Esta es la Venezuela que muchos no entendemos debido a las enormes desigualdades que existen.

Queremos lanzar una especie de alerta a todas las organizaciones políticas que hacen vida en la región, porque al parecer en los últimos meses presuntamente, se han estado “infiltrando” en estas organizaciones, suponemos que con el fin de obtener información sobre sus actividades y actual como “corre ve y dile” del oficialismo, suponemos que a cambio de prebendas y participación en algunos negociados. Se da el caso de personas que tienen expedientes con la justicia por maltrato a menores, casos en los cuales incluso habría reincindencias, y hoy están ocupando cargos de dirigencia en partidos políticos regionales, donde tienen acceso a reuniones del más alto nivel de las organizaciones, donde se tratan temas muy sensibles y delicados, reuniones a las cuales ingresan sin ninguna limitación. Lo que causa mayor preocupación, es que al parecer en otras entidades federales del país, también se ha venido dando este fenómeno, de personas que aparecen de la noche a la mañana, establecen amistad con dirigentes de las organizaciones políticas, quienes luego los “apadrinan” para que se incorporen, sin darse cuenta que “están durmiendo con el enemigo”. Les hacemos este llamado de atención a las organizaciones políticas, para que estén alertas, revisen a la gente que tienen en su entorno, verifiquen su procedencia y determinen si son confiables, o por el contrario, están en la “cuerda floja”.

Vecinos revelan que pasado sábado 6 de marzo, al parecer una cuadrilla de Corpoelec, con mucha “diligencia y gran eficiencia” estaban instalando la acometida de luz en el terreno de la Av. Bracamonte con Venezuela, donde a futuro lamentablemente tendremos una hectárea del hambre, en lugar de un gran centro de convenciones y un hotel 5 estrellas, llamando la atención que mientras a los demás le niegan el servicio, o por lo menos cuesta Dios y su ayuda para que lo instalen, en esta oportunidad lo están haciendo y en un día sábado, cuando todos sabemos que nunca trabajan los fines de semanas, a menos que sea una emergencia, Llamó la atención de conocedores, que no solamente le bajaron la luz del poste y la trajeron hasta el terreno, sino que además le construyeron la caja y todo lo necesario para la acometida, mientras que a cualquier hijo de vecino le dicen que debe tener todo esto listo para instalar la acometida, la propia empresa se las hizo en un santiamén, lo que nos permite llegar a la conclusión que detrás de este proyecto debe haber uno o varios enchufados, que hicieron un gran negocio en desmedro de la ciudad musical de Venezuela. Recordamos que entre cielo y tierra no hay nada oculto y más temprano que tarde se conocerán los detalles de esta operación y quienes están por detrás de ella.

De acuerdo con las múltiples denuncias de los radiodifusores del país, el acoso, la persecución y el monitoreo que les mantiene la Comisión de control de este sector, es verdaderamente aberrante, suponemos que deben tener un personal bastante amplio para realizar esta vigilancia, la cual intensifican cuando el inquilino temporal de Miraflores se encadena, lo cual es cada días más recurrente, no queriendo entender que cuan do esto ocurre, automáticamente la gente apaga la radio o la televisión y aquellos que tienen televisión por cable cambian para ver los canales internacionales, no en vano el rechazo de la población supera el 80% y como decía esta semana Luis Vicente León, el 76% del pueblo venezolano quiere un cambio de gobierno. En un informe de esta Comisión sobre un monitoreo en el estado Portuguesa, en la última cadena, de las 16 emisoras que operan en este entidad, solamente se conectaron 5 emisoras. No sabemos si este tipo de monitoreo lo hacen en todo el país o lo realizan en forma aleatoria, tampoco sabemos si se realiza en las emisoras del estado Lara, porque hasta donde tenemos información, la oficina de la Comisión en la región estaría cerrada, según información de funcionarios que allí laboran, lo que han podido verificar los radiodifusores a quienes obligan, en lo que constituye un verdadero abuso de poder, a llevar grabado en CD’s toda la programación del mes, es decir tienen que grabar la programación las 24 horas, comprimirla en un CD y presentarla en la sede de la Comisión en la región, de allí que el jefecito solo va a la oficina a recoger este material. ¿Qué talco? La verdad que no hay derecho.

Mucha preocupación, inquietud, ansiedad y temor, entre los habitantes de la ciudad de Carora, ante los estruendosos ejercicios militares que se han estado realizando en Fuerte Manaure, de acuerdo con las denuncias que hacen llegar los vecinos, por cuanto al parecer provocaron la muerte de muchos animales domésticos y silvestres que supuestamente se infartaron con las fuertes explosiones, aseguran que pájaros, conejos, chivos y marranos, pero supuestamente también los niños pequeños y las personas de la tercera edad también se vieron afectados por esta situación, que a lo mejor puede ser normal para los militares, pero no para la población civil, sobre todo si no se han alertado previamente. Incluso se advierte que a muchas viviendas se les levantó el piso, algunas ventanas se les quebraron los vidrios al igual que las baldosas, asimismo muchas viviendas se agrietaron en poblaciones como Calicanto, Aregue, El Roble y Jacinto Lara. Sería interesante averiguar si el comandante del fuerte o el Ministerio de la Defensa, se van a responsabilizar por los daños ocasionales, Para muchas personas que hilan fino, no se descarta que estos ejercicios no tengan otro objetivo que amedrentar. Sería interesante escuchar lo que tiene que decir el comandante del Fuerte Manaure.

Una de las mejores profesoras de Castellano y Literatura que ha tenido en Liceo Lisando Alvarado (TarVil), que nos dio formación en esta materia y no solo a quienes vimos la materia con ella durante nuestra pasantía por el liceo, sino que le ha dado tanto al país como docente el LLA, hoy en día es una anciana, que vive sola en una casa de su propiedad en carrera 18 con calle 57, solamente acompañada por sus gatos, en el más completo abandono, llena de mugre y suciedad. Al parecer a una pareja de jóvenes que vive en un anexo de esa casa se les pidió que se ocuparan de prestarle auxilio, pero como no reciben ningún pago, se desentendieron de la docente. La comunidad es la que espontáneamente es la que se ocupa de atender a esta anciana en su soledad y cuando pueden la bañan y le dan comida, igual lo hacen los empleados de una panadería que está al frente y que se conmueven ante tanta indiferencia, así como sus ex alumnos, repito cuando pueden, lo cual les agradecemos de todo corazón en la distancia. Supuestamente una sobrina que vive en Maracay es la responsable de cobrarle la pensión del IVSS y su sueldito de la UPEL, pero viene muy esporádicamente, dizque a sacar las pertenencias de la anciana para venderlas, según comentan los vecinos. Se le consiguió un lugar en un albergue para trasladarla, pero la susodicha sobrina cuando supo que tenía que pagar con la pensión y el sueldo, se negó de plano y no la saca de ese chiquero por temor a que la comunidad invada la vivienda. No sabemos a quién elevar este caso, pero las autoridades regionales deberían hacer algo por esta pobre alma en pena, que bastante le ha dado a quien hoy solo está pendiente de la casa y el carro al que ya dizque le puso la mano. Por eso dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo.

Juan Bautista Salas