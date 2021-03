LVL: Retornar a controles de precios y restricción cambiaria es “contraproducente” y no servirá de nada #18Mar

Como “contraproducente” califica el economista Luis Vicente León, presidente de Datanalisis la supuesta intención de la administración de Nicolás Maduro de retornar a la estrategia de controles de precios, y a la restricción cambiaria, advirtiendo que no merece ni siquiera una explicación, señala en su cuenta oficial en Twitter.

El especialista advierte que quien lo intenta sabe que no servirá ni siquiera para construir una cortina de humo, fijando de esta manera su posición en torno las intenciones de Nicolás Maduro y se han visto reflejadas en las acciones contra las cadenas de farmacias, obligándolas a “ajustar sus precios”

Es su cuenta de Twitter, el presidente de Datanálisis escribió: “Regresar a la estrategia de control de precios y restricción cambiaría es tan contraproducente que no vale la pena ni un hilo de explicación sobre el tema, pues incluso quien lo intenta sabe qué no servirá ni para construir una cortina de humo. No es un absurdo, sino lo siguiente”.