“Yo no tengo para pagar gasolina en dólares”, persisten las colas por combustible subsidiado #18Mar

El tema de la falta de gasolina en Venezuela no termina. A pesar que en las últimas semanas se ha evidenciado mayor afluencia de vehículos por las calles del país, debido al acceso al combustible, es importante mencionar que eso no significa que el problema haya cesado, al contrario, se originó una nueva situación que sigue afectado a los venezolanos más desfavorecidos.

Hace algunos meses, las colas de vehículos para intentar surtir combustible eran sumamente extensas: tanto en las estaciones de servicio con gasolina subsidiada como en las denominadas ‘premium’, que eran pagadas en dólares.

Precisamente por la falta de combustible y esos meses de crisis aguda que se evidenció en Venezuela, es que surgió una nueva irregularidad. Gabriel Contreras, ciudadano barquisimetano, contó a Elimpulso.com que la mayoría de sus conocidos, prefieren pagar gasolina en dólares para poder seguir trabajando en lugar de perder tanto tiempo en colas para gasolina subsidiada. “Como ahorita hay mucha gasolina en las bombas premium, la gente prefiere ir y pagarla en dólares ahí que hacer tanta cola en las bombas subsidiadas (…) eso es lo que quería Maduro, se normalizó pagar la gasolina cara”, contó.

Según su perspectiva, los venezolanos tuvieron que moldearse a la carencia de gasolina y ahora se esfuerzan de sobremanera para conseguir el dinero necesario para pagar el combustible con divisas extranjeras; sin embargo, acotó que eso no lo pueden hacer todos los venezolanos: “Yo no tengo para pagar gasolina en dólares, lamentablemente tengo que seguir haciendo colas en bombas subsidiadas porque si pago cara la gasolina, no comemos en la casa”, explicó.

Leonardo Contreras, hermano de Gabriel, sumó comentarios al respecto: “Si miran las estaciones de servicio subsidiada, aún hay demasiada gente sufriendo ahí. Lo que pasa es que la gente ahorita pienso puro en ellos, y como hay quienes tienen para pagar en dólares, piensan que todo está bien o está normal, pero no es así”, indicó.

Con respecto a esto, el señor Leonardo mencionó que las últimas veces que surtió combustible para su vehículo duró más de 7 horas en cola: “Un día voy yo, y otro va mi hermano, nos estamos turnando para poder trabajar y conseguir el dinero que necesitamos”, agregó.