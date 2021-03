Elda Jiménez: Cada enfermera del HCUAMP atiende hasta a 80 pacientes #22Mar

Elda Jiménez, presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Lara, conversó con Elimpulso.com sobre las condiciones actuales de el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP).

Explicó que “es un hospital que se niega a morir” pese a las distintas irregularidades que se evidencian día tras día en este centro asistencial. La licenciada resaltó la labor de todos los trabajadores del hospital, porque gracias a ellos “permanece con vida”.

Según contó Jiménez, a medida de que se profundiza en más pasillos del hospital, se notan más problemas en el mismo. Sin embargo, los habitantes de la región siguen confiando en el HCUAMP para conseguir la solución a sus necesidades médicas.

“El hospital está agonizando“, aseveró. Contó que existe un déficit de personal, impulsado por el bajo ingreso salarial que reciben y por las malas condiciones de trabajo en las que están. “Nuestro hospital está carente del personal de enfermería, hay déficit de más de 1.250 enfermeras“.

Por tal razón, comentó que cada enfermera tiene la responsabilidad de atender hasta a 80 pacientes, situación que considera un gravísimo problema para estas profesionales, ya que no es posible brindar la atención adecuada y necesaria a cada paciente.

“Calidad de atención no puede haber; y no porque la enfermera se niegue a hacerlo, es porque nosotras las enfermeras no tenemos las condiciones“, mencionó. Incluso, destacó que este problema también se evidencia con los médicos que hacen vida en este hospital.

Jiménez lamentó que esta irregularidad pueda seguir sucediendo, ya que al no existir una mejoría en las condiciones laborales y salario recibido, las enfermeras están “contra la espada y la pared”, en cuanto a su vocación por el servicio y la profesión, pero también la necesidad de sobrevivir en una Venezuela repleta de crisis; por ende, podría haber más ausencia de personal con el paso del tiempo.

“Lo grave aún es que no hay interés de nuevos ingresos, porque por el salario que tenemos, nadie quiere venir a trabajar en ningún centro de salud“, indicó.

La licenciada Jiménez es portavoz del sentimiento de un gremio bastante expuesto y desfavorecido por la condición del país. Transmite el compromiso con los venezolanos y con una institución tan importante como el HCUAMP, pero también es ejemplo de la necesidad que están pasando dentro y fuera de su área laboral.