Estas son las recomendaciones para evitar incidentes con bombonas de gas #22Mar

Víctor Montero, director del Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren, ofreció detalles de las medidas básicas para evitar incidentes con bombonas de gas, a propósito de los accidentes registrados en Barquisimeto y otras ciudades del país.

“Deben hacerse las conexiones adecuadas para la instalación de los cilindros de gas en las viviendas, bien sea en edificios si son tanques a granel cumplir con lo establecido en la resolución del Ministerio de Minas y la circular 383, que establece los tipos de tuberías y mangueras que se deben utilizar”, expresó Montero a Elimpulso.com

Agrega que como medida preventiva se debe cerrar la llave de paso de gas al terminar la preparación de los alimentos.

De presentarse una fuga de gas, el director del Cuerpo de Bomberos de Iribarren recomienda “activar un plan de emergencia que contenga todos los momentos antes, durante y después de este incidente: el cierre inmediato de la llave de paso de gas, como norma si están las luces encendidas no las trate de apagar y si están apagadas no trate de encenderlas, ventilar el área, desalojarla y llamar a los organismos de seguridad ciudadana, en este caso bomberos o la empresa de gas”.

“Si se ha generado un escape hay cierta mezcla de gas en el ambiente y este tiene una característica que es más pesado con el oxigeno. Ese cilindro de gas hay que retirarlo y si es por la tubería que está presentando hay que cerrar el tanque de gas. En un edificio se cierra la llave principal del tanque de gas y ahí tiene que intervenir la empresa de gas a hacer la prueba de hermeticidad antes de la puesta del servicio nuevamente o de cualquier instalación que se quiera hacer como la de una cocina eléctrica”, concluyó.

Larenses toman sus previsiones para evitar accidentes

En una consulta realizada por Elimpulso.com, larenses aseguraron que ante las recientes explosiones de bombonas de gas, han decidido tomar medidas como cerrar la llave de paso de gas doméstico cuando no lo están usando.

“Cada vez que cocinamos abrimos la llave y al terminar la cerramos porque he sentido fuga de gas en mi casa”, manifestó la señora María Azuaje.

María Godoy, quien se encontraba en una cola para solicitar una bombona a las afueras de Gas Lara, indicó que en su caso evita manipular la llave del gas doméstico.

“En mi casa yo no siento olor a gas y de verdad no abro ni cierro la llave porque no me gusta estar manipulándola, primero los encargados de suministrar las bombonas no hacen mantenimiento y temo que al estar abriendo y cerrando se me vayan a dañar y luego no vengan a repararlas”, expresó.

