Diputado Ismael León: Tirar a la calle a más de mil trabajadores de la AN es un crimen de lesa humanidad

El despido injustificado de más de mil trabajadores del Parlamento por retaliaciones políticas, que son encabezadas por el psiquiatra y vocero del régimen, Jorge Rodríguez, condenó este martes el diputado por Voluntad Popular de la legítima Asamblea Nacional electa en 2015, Ismael León.

“Tirar a la calle a más de mil trabajadores es un crimen de lesa humanidad. Sobre todo ahora que estamos en pandemia y vivimos una crisis de hambre y salud. Tirar a la calle a un mensajero, secretaria o asistente, no se hace por seguridad, es por retaliación”, apuntó el parlamentario durante la sesión de la Comisión Delegada, este 23 de marzo, al tiempo que agregó que expone el tema ante la opinión pública para que se den cuenta de lo que sucede, “de lo que es la actuación de un régimen dictatorial, de un régimen que utiliza el poder para atropellar y golpear de manera injusta a nuestros hermanos”, afirmó el legislador.

León enfatizó que los afectados no fueron notificados directamente de los despidos, situación que los dejó sin oportunidad de defenderse y reclamar sus derechos. “No tengo la menor duda de que no podemos seguir viviendo de un espectáculo y show político. Hablan de reconciliación, diálogo, unidad y no hay del lado del régimen ningún interés de ayudar a la gente”.

“Botados todos”

El parlamentario recordó que el vocero del régimen y usurpador en la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mandó a despedir en una alocución televisada a diputados y trabajadores del Parlamento legítimo. El hecho provocó el rechazo inmediato de la alternativa democrática, que está consciente de la hecatombe económica que atraviesa Venezuela.

“No es una cosa de retaliación, ni venganza, porque no nos anima ese sentimiento. Es una cosa de seguridad y justicia. Van para afuera, botados todos”, dijo el chavista en un evidente acto de violación a los derechos humanos de los trabajadores.

El diputado también presentó el testimonio de Andrés Rivero, representante de la asociación civil Defiende tu Derecho y trabajador de la AN con 30 años de servicio, quien manifestó sentirse indignado ante “el genocidio” que se ejecuta contra los servidores públicos. “Los trabajadores que entraron desde 2016 hacia adelante fueron despedidos injustificadamente violentándose la contratación colectiva, ley de trabajo y el decreto de inamovilidad laboral”, aseguró.

Precisó que, dentro de los despedidos, hay personas con discapacidad y mujeres en proceso de lactancia. “Los pusieron a trabajar por tres meses y no se les fue pagado el salario. Se dieron unas bolsas de alimentos y a esos trabajadores no se les dio. Queremos que se ratifique la lucha por estos trabajadores. Esto no lo podemos dejar pasar sobre la mesa”, expresó.

El diputado por Voluntad Popular aseguró que los factores democráticos nunca han actuado de la forma que procedió el régimen. “Jamás íbamos a botar a alguien porque tuviera el color rojo o porque le simpatizara la revolución, nosotros siempre entendimos que la capacidad y el trabajo es una cosa y la política es otra“, afirmó Ismael León.