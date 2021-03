Peseiro cuestionó problemas logísticos en el entorno de La Vinotinto: si seguimos así, va a ser difícil dignificar nuestro fútbol #23Mar

José Peseiro, director técnico de la selección venezolana de fútbol, ofreció unas declaraciones este martes 23 de marzo en una rueda de prensa oficial, donde habló sobre la fecha FIFA suspendida para este mes de marzo y plasmó su descontento ante diversas irregularidades en el entorno de La Vinotinto.

El seleccionador portugués evaluó como positivo el módulo de entrenamiento que realizó con jugadores del torneo local, sin embargo, expresó su molestia en cuanto a un tema de logística.

“En el último módulo quería cerrar los entrenamientos en el Olímpico, estaba la ilusión de jugar en la mejor cancha del país, jugar dos partiditos de 30 minutos, pero no se pudo. Es el equipo más importante del país y no pudo eso. No entiendo“, destacó.

Aseguró que siente preocupación por la inactividad del fútbol local venezolano y las divisiones inferiores. Señaló que “si seguimos así, va a ser difícil dignificar nuestro fútbol“.

“La Liga Futve debe empezar lo antes posible, con medidas de seguridad, con canchas en buen estado. Los jugadores necesitan jugar”, exhortó Peseiro.

Con respecto a los preparativos de La Vinotinto de cara a la próxima fecha de Eliminatorias Mundialistas y Copa América 2021, explicó que espera poder concentrarse con todos los jugadores al menos dos semanas antes de la copa. Resaltó que sí hay tiempo para trabajar, pero aseveró que espera que estos tiempos no sean bloqueados.

Sobre la posibilidad de jugar amistosos en esta fecha FIFA de marzo, explicó que hubo contactos pero nada se concretó: “Teníamos la posibilidad de jugar en Europa para jugar contra Uzbekistán sólo tuvimos 4 respuestas de positivas de los clubes de nuestros jugadores. Otro partido no lo veía necesario, necesitamos más tiempos juntos; trabajar”.