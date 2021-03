Exigen vacunación urgente en el HCAMP ante contagios de médicos y pacientes

Como severamente grave calificó la doctora Luzmila Leal, de Médicos Unidos de Venezuela en el estado Lara, la situación desesperante por la cual está atravesando el personal del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, de esta ciudad.

Este instituto vive un verdadero colapso, al punto que puede quedar sin médicos, manifestó la profesional de la medicina, quien indicó a Elimpulso.com, que existe el peligro de nuevos contagios por el estado en que se encuentran las instalaciones del principal centro asistencial de nuestra entidad federal.

Es de recordar que el presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, doctor René Rivas, informó a Elimpulso.com. que ya hay cuatro médicos de emergencia infectados por COVID-19, a los cuales se debe agregar un profesional de neurocirugía residente también contagiado.

De igual forma varios pacientes hospitalizados por diversas patologías se han contagiado de la pandemia.

Ya se le ha enviado una comunicación al doctor Marcial Daza, jefe del Departamento de Cirugía, planteándole la difícil situación que se agravará mucho más si se siguen presentando nuevos contagios.

Es por ello que se está pidiendo urgentemente la vacunación del personal del Antonio María Pineda, donde laboran 3000 personas, ninguna de las cuales, ni siquiera los médicos, han sido inmunizados.

La desesperación ha comenzado a apoderarse de todas las personas que trabajan en ese hospital, ya que al mismo es a donde acude la mayor cantidad de enfermos en la región y la emergencia se mantiene congestionada.

Médicos Unidos de Venezuela en el estado Lara ha venido reiteradamente planteando la difícil situación del Antonio María Pineda, pero, hasta ahora, inexplicablemente, no ha recibido la atención que merece, no obstante ser ese el principal hospital no sólo de Barquisimeto, sino de la región.