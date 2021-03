Gobierno interino: 6 de cada 10 hospitales no han recibido vacunas para su personal #26Mar

El Centro de Comunicación Nacional (CCN) del gobierno interino de Juan Guaidó aseguró a través de su cuenta en Twitter 6 de cada 10 hospitales en el país no han recibido vacunas para su personal y señaló que la falta de oxígeno agrava la situación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

“Debemos cuidar a quienes salvan vidas. 6 de cada 10 hospitales no han recibido vacunas para su personal, la falta de oxígeno agrava la situación en las UCI, 369 trabajadores han fallecido por falta de insumos en la primera línea de batalla”, escribieron.

Aseguraron que el régimen de Maduro juega con la salud de los venezolanos y recordaron que los trabajadores del sector salud no tienen insumos y arriesgan su vida a diario intentando salvar vidas.

“El régimen de Maduro juega con la salud de los venezolanos. No existe un sistema hospitalario robusto, los trabajadores del sector salud no tienen insumos y arriesgan su vida a diario intentando salvar vidas, y para colmo no permite el ingreso de las vacunas”, destacaron.

Por último, indicaron que desde la llegada de la pandemia en marzo del año pasado han venido alertando al país sobre la importancia de un plan para poder afrontar la COVID-19.

“Desde la llegada de la pandemia hemos venido alertando al país la importancia de un plan para poder afrontar la COVID-19, hoy vemos las consecuencias. Aun podemos salvar vidas, hay que alejar la politización y actuar de inmediato”, agregaron.