Pacientes renales de la unidad de diálisis Barquisimeto protestan por agua para recibir sus tratamientos #26Mar

La falta de agua que se está registrando durante las últimas horas en el estado Lara por los trabajos de recuperación de tubería en el sector San José del municipio Jiménez, afecta a todos por igual. Sin embargo, existe una parte de la población que es más vulnerable a la falta del vital líquido, como es el caso de los pacientes renales.

Este viernes 26 de marzo, los pacientes renales que son tratados en la unidad de diálisis Barquisimeto, ubicada en la 25 con 34, salieron a protestar a las calles, ya que en esta unidad de diálisis hubo falta de agua, y por ende, los pacientes del segundo turno no habrían podido recibir su tratamiento correspondiente.

Carmen Padilla, paciente renal de esta unidad, contó a Elimpulso.com que tras estar en la calle protestando por la falta de agua, llegaron funcionarios policiales del estado Lara para pedirles que se retiren del sitio. “Están amenazándonos para que nos movamos (…) nos están tirando las motos encima“, indicó.

Resaltó que 40 pacientes renales salieron a protestar, siendo estos los correspondientes al segundo turno de este viernes 26 de marzo. Padilla indicó que en total, son 235 pacientes renales que son tratados en esta unidad de diálisis a la semana, por lo que ve con preocupación que si el problema persiste y no los atienden con los camiones cisternas, la salud de estas personas estaría en riesgo.

“Aquí tenemos pacientes del municipio Urdaneta, Crespo y Torres, que ni saben a qué hora van a llegar a su casa”, mencionó. Con respecto al riesgo que padecen por no recibir su tratamiento correspondiente, indicó que “acumulamos líquidos, toxinas (…) un paciente que no recibe diálisis hoy viernes, no lo vuelve a recibir hasta el lunes, y si el lunes sigue el problema, el paciente puede sufrir un colapso y eso le puede costar la vida“, aclaró.

Sentenció que tras la presión de calle, las autoridades enviaron un camión cisterna a la 1:00 PM para atender a los 40 pacientes del segundo turno, pero acotó que no podrán recibir la diálisis en las horas completas por el retraso del tratamiento. “Después de un segundo turno, viene un tercer turno“.

Padilla indicó que el segundo turno debe ser atendido de 10:30 AM hasta la 1:00 PM, y fue justamente al final de sus horas que llegó el cisterna. Sin embargo, recalcó que si no envías más cisternas, los pacientes del tercer turno pasarán por la misma irregularidad, ya que en esta unidad de diálisis se necesitan 8 cisternas diarias para poder atender cabalmente a todos los pacientes.