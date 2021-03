RETACITOS #28Mar

Si la recuperación del país y de su economía comienza por el control y la reducción progresiva de la pandemia de Covid-19, nadie ha podido entender la posición del régimen de negar el ingreso de las vacunas de AstraZeneca, que cuenta con todas sus certificaciones y se ha venido aplicando exitosamente en todo el mundo. Las reacciones luego de anunciarse esta decisión, en la persona de Delcy Eloyna a través de las redes sociales no se hicieron esperar, Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook se reventaron con toda clase de expresiones irreverentes, algunas escatológicas y fuera de tono, otras insultantes, rechazando la medida, porque pone en evidencia, que al alto mando del régimen lo tienen sin cuidado que el pueblo no tenga agua, luz, gas, gasolina, diésel, medicinas, comida. Ya lo advertía el Dr. Julio Castro, en forma por demás oportuna hace meses atrás, cuando señaló que no se debían politizar los planes de vacunación, que no debía permitirse el caso de una vacuna del régimen y otra de la oposición, porque lo que está en juego en estos momentos es la salud y la vida de los venezolanos y, si bien es cierto, como se ha denunciado, incluso a través de los medios de comunicación, que se vacunaron junto con sus familiares, con las primeras dosis que llegaron al país, entonces también les tiene sin cuidado que diariamente haya entre 700 y 800 contagios, la mayoría de ellos comunitarios. El jueves el empresariado venezolano propuso al gobierno la adquisición de 6 millones de dosis de vacunas anti-Covid-19 para un Plan de Vacunación destinado a los trabajadores del sector privado y familiares, esperando que el régimen les apruebe la autorización.

*****

La suspensión total del servicio de agua potable hacia Barquisimeto, el Tocuyo y Quíbor debido a una avería que afectó la aducción que conduce el agua de la represa Dos Cerritos a estas tres poblaciones que representan más de 1,5 millones de habitantes, pone en evidencia lo que hemos denunciado en más de una oportunidad, en torno a proponer y solicitar una investigación que permita determinar ¿qué pasó con más de US$ 1.200 millones que fueron asignados para culminar el proyecto hidráulico Yacambú/Quíbor?, obra que aun después de casi 50 años no ha podido ser concluida, y por el contrario, con lo poco que aún queda unos cuantos vivos están haciendo su agosto, vendiendo los equipos como chatarra y desincorporando vehículos en perfectas condiciones para rematarlos entre amigos a precios de gallina flaca. Por nuestra mente pasan raudos los recuerdos de cuando estaba comenzando a dar mis primeros pasos en el periodismo, la obra de la represa de Yacambú inicialmente tenía un costo total de 70 millones de bolívares, de acuerdo con los documentos que así lo evidencian, en principio la obra avanzaba de acuerdo con el cronograma establecido y había un monitoreo permanente del progreso de las “Topas” que abrían el túnel, mientras metros atrás los trabajadores iban inyectando en los techos y las paredes cemento de “secado rápido” que era lo más moderno para el momento. Lamentablemente, a finales de la IV República se comenzó a politizar este proyecto hidráulico, situación que se profundizó durante la revolución, período durante el cual se le inyectaron más de US$ 1.200 millones, por la medida pequeña, recursos sobre los cuales no hubo ninguna vigilancia, tanto la Contraloría Nacional como la estatal brillaron por su ausencia, la obra aún no se ha concluido y estamos viviendo las consecuencia de tanta ineficacia, irresponsabilidad y total impunidad.

*****

Aseguran que hubo muchas molestias entre los responsables de convertir a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en la única institución en enviar las nóminas al Ministerio de Educación Superior para que los pagos del personal docente, administrativo y obrero se realice a través de la Plataforma Patria, trampa jaula que ha implementado el régimen, que solamente ellos conocen, donde más nadie mete mano, para profundizar el control social sobre la sociedad venezolana. Al parecer a los ilusos que cometieron tan garrafal error, creemos que en ningún momento les llegó a pasar por la mente, que con esta decisión la universidad pierde la única autonomía económico financiera que le quedaba, de tal manera que no se pueden ofender cuando se les dice que empeñaron su dignidad a cambio de nada, y de paso toda la comunidad universitaria los rechaza. Para colmo la situación de la otrora principal universidad del estado Lara, hoy se encuentra en terapia intensiva, la infraestructura está en el suelo en la mayoría de los decanatos; el hampa se ha enseñoreado en sus instalaciones y ya casi no dejan nada. De tal manera que rescatar la institución va a resultar tan difícil o tal vez mucho más, que sacar a Venezuela de la ruina en que la está dejando el proceso revolucionario, el cual ha venido avanzando a paso de atracadores, tal como lo señalan propios y extraños, incluyendo a sus altos jerarcas cuando se acusan entre ellos mismos de hechos de corrupción, por supuesto sin el menor rubor y le restriegan sus riquezas en la cara a los venezolanos de a pie, por cuanto en este país como en alguna oportunidad lo dijo ese gran hombre que fue Elio Gómez Grillo, “la ley solo se aplica a los más pendejos”, una verdad irrefutable.

A propósito, sigue creciendo el malestar entre la comunidad universitaria de la UCLA, es decir profesores, empleados y obreros quienes en estos momentos se formulan muchas preguntas, según un audio que me hacen llegar de Rubén Darío Albornoz, las cuales tienen una sola respuesta, a partir de ahora estarán cobrando sus salarios por La Plataforma Patria, de tal manera que sin que le hayan pedido autorización, ya todos han quedado registrados y en cualquier momento les deben hacer llegar su “Carnet de la Patria”, con el cual deberán realizar de ahora en adelante sus gestiones de cobro. Albornoz, un dirigente sindical jubilado les recuerda que les han venido quitando todas las reivindicaciones como HCM, seguro Funerario y solo faltaba la autonomía económica y financiera que se las acaban de cercenar, ya que la Universidad envía una documentación a Caracas donde aparecen más de 320 personas de la institución que no han cobrado el bono Simón Rodríguez, que no se los van a pagar en forma retroactiva, pero el deber ser es que comiencen a pagárselo, como ya lo hicieron con parte del personal; tienen 7 años de atraso en materia de prestaciones sociales, recomendándoles que rueguen que no se las paguen, colocando como ejemplo a personas con 25 años de servicios han cobrado 250.000 bolívares, persona que es admirable porque se muestra optimista y asegura que pronto vamos a salir de este marasmo en el que se encuentra la universidad. Por cierto, aseguran que hay muchos aspirantes al rectorado de la universidad, andan como caimanes en b oca de caño, pero si la interviene el gobierno, la primera opción la tiene la señora burgomaestre de Palavecino, que muchos docentes y empleados asegura, que sería lo peor que le podría pasar a la institución. Lo cierto es que el problema que hoy enfrentan las universidades nacionales, es difícil, complejo, porque es evidente que desde el seno del alto gobierno, la intención es ponerlas de rodilla y eliminarles la autonomía universitaria, y lo están logrando.

*****

Refieren los vecinos de una urbanización del este de Barquisimeto, el sábado una extraña situación que se presentó el sábado 12 de marzo, en horas de la tarde noche. Al parecer el caso tiene que ver con el asesinato de un miembro de los colectivos en Barquisimeto, presuntamente por parte de un director de la Alcaldía de Iribarren, quien fue trasladado hasta la sede de un cuerpo policial que está ubicado frente a un campo de béisbol de la urbanización, esta situación provocó la movilización de decenas de personas en motos, la gran mayoría procedentes de otros lugares y actuando como siempre como integrantes del régimen. Los extraños vociferaban y reclamaban la libertad del homicida, en forma violenta , dizque llegando al punto de usar armas de fuego, haciendo disparos que alertaron y conmocionaron a las familias de las viviendas vecinas al lugar, situación que provocó la participación de otro cuerpo armado del régimen, la GN quienes llegaron y procedieron a acordonar el lugar. Por fortuna no se sabe de hechos violentos contra personas; sin embargo, ya el solo hecho de la conmoción de los habitantes de esta zona, es razón más que suficiente para exigir tanto al gobierno nacional como regional, la reubicación de estos cuerpos policiales fuera de este sector estrictamente residencial, denunciando además la conducta violenta, agresiva e ilegal de grupos paramilitares como los denominados colectivos. Incidentes como el narrado por los vecinos, y de otros tipos que han ocurrido en este cuerpo policial ubicado en el perímetro de la urbanización, son motivos más que suficientes para exigir que sean reubicados en lugares donde nuestro ordenamiento jurídico lo permitan y donde no perturben la paz pública, dicen los vecinos.

*****

Comienza a sonar con fuerza en los últimos días, incluso en el ámbito de las redes sociales, la denuncia que hiciéramos en esta sección hace una cuatro semanas, relacionada con el sorpresivo y subterráneo cambio de uso que se le ha dado al terreno de la Av. Bracamonte cruce con la Av. Libertador, por cuanto para mucha gente resulta insólita las pretensiones del gobierno local de instalar en el terreno diagonal a Fudeco o Corpolara, donde se construiría un complejo cultural estilo Teresa Carreño, una feria de comidas rápidas o “hectárea de hambre” como la hemos de nominado en esta sección. Para los que tienen memoria frágil les recordamos que quienes estaban apostados a metros de la zona, justo frente a la urbanización Patarata, se colocaron en el complejo ferial y sólo quedan tres pequeños negocios de pepitos y perros calientes. Por cierto, produjo mucha tristeza cuando le preguntaron sobre este caso, durante un foro sobre obras inconclusas en la región, a un alto dirigente del gremio de la construcción del estado Lara y el personaje, solo respondió, palabras más palabras menos: “bueno, en esos terrenos se había ofrecido una estructura para el sistema de orquestas, tantos años después termina ahora un centro de comida rápida, son ironías del destino”, ni siquiera expuso su criterio sobre este cambio de uso, tampoco sobre el gigantesco daño que ahora se le hace a Barquisimeto con tan desatinada decisión, sobre la cual ni el burgomaestre achocolatado ha emitido ningún juicio, tampoco la gente del Concejo Municipal de Iribarren. Me tomaría la libertad de proponerle a este personaje, echar una conversadita con el ingeniero Heli Saúl Lizardo, ex presidente de la Cámara de la Construcción y preguntarle cuál es su opinión sobre este caso, seguro estoy que con mucho gusto lo va a ilustrar, aun cuando consideramos que no hay que ser muy erudito o muy docto, para que cualquier persona pueda entender los efectos de cuando se toman decisiones entre gallos y media noche, y se aprueba un cambio de uso para un terreno donde se construiría un complejo cultural y ahora se va a levantar una hectárea del hambre. ¿Cuánto habrá costado este cambio de uso?

*****

Produjeron mucho escozor en el gremio de los galenos, la denuncia que formulan los trabajadores de la salud y sus dirigentes, quienes se vienen quejando en forma recurrente, pública y privadamente, sobre la poca o ninguna participación del gremio médico en las luchas gremiales que mantienen reclamando sus derechos, reivindicaciones y las violaciones de las contrataciones colectivas, la faltas de insumos y de insumos de bioseguridad contra el Covid-19, admitiendo que en algún momento el Colegio de Médicos fue un verdadero bastión en estas luchas, lo que no está ocurriendo en estos momentos. Por supuesto dentro de su molestia, expresaron que algunos sindicalistas están recibiendo todos los meses entre 50 y 100 dólares, del Plan Héroes de la Salud que impulsa Juan Guaidó. Asimismo, se dice que los ataques de los sindicalistas forman parte de una campaña de desprestigio desde una organización política. Lo único cierto es que deje claramente establecido que esta es una pelea entre dos organizaciones de la salud, que están actuando como los distintos partidos de la oposición, cada uno jalando la sardina para su sartén, perdiendo el tiempo en enfrentamientos estériles, sin entender que el único enemigo está en Miraflores y hasta tanto no entiendan que solo unidos es la única manera de derrotarlo, el personaje seguirá en el Palacio de Misia Jacinta hasta que le venga en gana. Por cierto, cuando indagamos sobre las aspiraciones políticas del “galeno mayor”, no quiso soltar prenda y solamente se comprometió con estas palabras, que espero que cumpla: “Cuando tome alguna decisión, tú serás el primero en saberlo”. Su palabra vaya adelante doctorísimo.

*****

Continua complicándose la situación el suministro del gasoil, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, las colas de camiones y gandolas que se movilizan mediante este combustible, crece cada y ya se advierte que estamos en los umbrales de una paralización total de las unidades de transporte; los productores agrícolas han advertido que más de 30.000 tractores están ya paralizados porque n o tienen diésel, mientras que los expertos aseguran que el poco gasoil que se está produciendo resulta insuficiente para la creciente demanda. Tenemos la versión del propietario de una gandola que asegura que vive trasteando por todas partes, buscando el combustible, recibiendo insultos, humillaciones de los guardias para que les den chance de colocarse en la cola cuando hay gasoil, denunciando que pretenden cobrarles 100 dólares por equipar los dos tanques de la unidad que son 1.000 litros, pero que en un viaje desde Barquisimeto a Oriente, al regreso tiene que repostar nuevamente en Caracas, dice que logró llenar pero siempre tuvo que pagar 40 dólares por encima del costo del combustible. Lo más grave de esta historia, es que como se sabe que en la capital de la República siempre están abasteciendo las estaciones de servicios con gasoil, ya que tienen la obligación de garantizar el suministro a las unidades de transporte pública, están obligando a las gandolas que vienen del Oriente o van hacia esa zona, a desviarse y no les permiten el ingreso a la ciudad por ninguna de las vías, impidiéndoles que puedan recargar el diésel, con lo cual están colocando a estos trabajadores contra la pared. Pero lo cierto es que este tema está poniéndose cada día más difícil, ya los productores agrícolas denuncian que pierden diariamente 20 toneladas de alimentos, productos que no llegan al mercado y que al final del día van a encarecer nuevamente los precios de la comida.

*****

Recientemente el sargento de Nirgua, quien desde hace algún tiempo anda en campaña para aspirar nuevamente a la gobernación de Lara, realizó una gira por la tierra del Morere, participando en un encuentro en la populosa zona de La Guzmana, evento donde habría donado una válvula para mejorar el suministro del agua potable. Por supuesto muy loable este gesto; sin embargo, los vecinos se están preguntando quien será el que de la orden a la hidrológica regional para que realice los trabajos. Por cierto que los candidatos de AP para la alcaldía se quedaron con los crespos hechos porque a ninguno nombro, saludo en forma deferente o le levantó la mano, lo que pareciera indicar que no van para el baile, por lo menos con el apoyo de la organización que dirige a nivel regional y nacional. Por cierto que la gente a veces tiene memoria frágil, pero para otras cosas tienen memoria fotográfica, de allí que muchos recuerdan que durante su doble gestión hizo muy poco por este municipio. Por eso no le debe causar ninguna sorpresa que en la tierra de Pedro León Torres n o le tengan ninguna simpatía, lo que se reflejó en la escuálida asistencia al acto, donde fracasó el poder de convocatoria o los dirigentes regionales no hicieron el trabajo y de allí la actitud del paisano de Nirgua.

*****

Al parecer con el pie izquierdo nació la nueva organización de El Tigre, Unión y Progreso, que dio sus primeros pasos en las elecciones de diciembre pasado, donde realizó tan buen manejo que logro legitimarse ante el CNE a pesar de todas las dificultades. Luego de realizado el proceso del 6D, donde lamentablemente, muchos de los que incluso celebraron porque se veían ocupando curules en la írrita AN, no solamente se quedaron como la guayabera, por fuera, sino con enormes deudas sobre sus espaldas por los gastos de la campaña, siendo los más afectados los medios regionales, algunos de los cuales todavía andan con sus facturas tratando de que les paguen las deudas pendientes, lo cual no ha resultado fácil. Algunos salieron airosos cuando se anunció la visita del gran líder a Barquisimeto y lograron cobrar, aun cuando el acto anunciado con bombos y platillos se constituyó en un estruendoso fracaso inmerecido para este personaje de tan largo kilometraje. Pero ahora más recientemente ha surgido un personaje que vuela con todo y jaula, quien ha ocupado posiciones de dirigencia de UP en la región, pero que se ha detectado que está utilizando el nombre y el prestigio de la organización para realizar negocios en beneficio propio. Aseguran que esta personaje cuyo nombre se asemeja al de la patrona de Barquisimeto, es una hábil timadora que le ha sacado los dólares a la gente de la cartera, sin sacársela de los bolsillos, de manera que a estas alturas del partido, todos le han sacado la alfombra y se le acabó el negoc0io, además ya todos la conocen y de ahora en adelante le va a costar conseguir nuevos incautos a quien seguir esquilmando.

*****

Algunos dirigentes políticos nacionales parece que no escarmientan, este parece ser el caso del Indio Berni, quien no termina de entender que ya paso su cuarto de hora, que lo perdió porque aun hasta la fecha no ha podido demostrar con hechos concretos, la idea que le vendió al Chavismo sobre que tenía “el total control de la maquinaria de AD”, lo cual ha resultado todo un chasco, del cual aún n o encuentra como salir, ya que ahora nadie le cree ni siquiera el Padre Nuestro. Esta semana estuvimos indagando que ha pasado en el seno del otrora poderoso partido del pueblo, y líderes de base aseguran que “allí todos andan locos”, indicando que al parecer al indígena oriental dizque le están calentando las orejas para que se postule como candidato presidencial, por supuesto con el respaldo de los alacranes y de todos aquellos que aún le palmean las espaldas y le ratifican que es el líder máximo de la tolda blanca, lo cual por supuesto no se cree ni el mismo. Por allí comienza a tomar fuerza la tesis que indica que el gobierno está pensando, devolverle los símbolos y la tarjeta a AD, pero la negociación se estaría adelantando con el “Inefable”, dejando a un lado al turco de Valencia para que participen en las elecciones regionales. Recordamos que en el alto mando de la revolución siempre se dijo que con el único dirigente de la oposición con el cual siempre estarían dispuestos a conversar, es con este personaje, a quien en estos momentos todos están observando como la cara visible de la AD verdadera; designa nuevas autoridades regionales y es el que preside todas las actividades de la organización, así que amanecerá y veremos.

Juan Bautista Salas