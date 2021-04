PulsoEmpresarial Soledad Bravo agradece el apoyo y amor de la gente

“Nunca pensamos que nos podía tocar esto, y de repente de la noche a la mañana llega y hay que enfrentarlo, la atención llegó rápidamente, así como la respuesta, apoyo y amor de la gente por Soledad Bravo, su recuperación es lenta pero tiene un equipo médico de primera que presta atención a toda la familia.

Son las primeras declaraciones ofrecidas por Ana Sol, la hija de la mujer que ha llevado su voz al mundo durante décadas y que hoy experimenta ese sentir de su público que se ha volcado a apoyarla.

Ana Sol quiere agradecer a todas las personas que han permitido que Soledad pueda permanecer en su casa, convirtiéndola en su centro de salud, con atención de médicos especializados y en especial con el respaldo de la Fundación Frigilux.

En una entrevista realizada por la periodista Shirley Varnagy, Ana Sol señalaba que toda la familia cayó enferma, ella misma y su papá y apenas lanzaron su primer llamado de ayuda, recibieron el apoyo de la gente, entre ellos del señor Yasser Daga a través de la Fundación que se ha encargado hasta de mis traslados y de lo que necesito. Al inicio quise indagar quienes eran y que hacían y descubrí que vienen entre otras cosas ayudando a mucha gente desde hace tiempo, como el caso del muchacho que fue agredido en los ojos en el Táchira y a muchas personas más.

Ellos quieren ayudar a mi mamá, así que ahora contamos con el respaldo de esa fundación, lo cual es muy importante para nosotros sobre todo en estos momentos fuertes que estamos pasando como muchas otras familias, por el confinamiento y dificultades para el trabajo.

Quería mencionarlos porque quería que se supiera que también existe esta forma de apoyo en el país con el cual se puede contar.

El tratamiento y recuperación con este virus es un proceso lento, que requiere de cambios en las rutinas de las personas, de mucha fuerza y cumplimiento estricto de las órdenes médicas.

Se trata de una enfermedad muy fuerte desde el punto de vista respiratorio, pero en el caso específico nuestro, contamos con un par de médicos muy actualizados en esta área ,como son los doctores Carrasquero y Leonardo Acosta, agregó.

Mi mamá, a pesar de lo difícil que es para una persona como ella verse en este estado, la hemos convencido de que ceda un poco, por ejemplo no quiere comer y come, se quiere quitar la mascarilla porque no la soporta, tiene que dejársela, no se puede poner boca arriba porque tiene que estar boca abajo. Ahí vamos, luchando con esto que es muy lento, pero yo sí veo que vamos a salir, le confesó Ana Sol a Román Lozinski cuando habló con él.

Y bueno también yo creo que los agarró en un momento de depresión, por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que ocurre en general y también la situación familiar, ante esta situación de parálisis mundial, uno no sabe qué va a pasar con uno, qué va a pasar con los niños, qué va a pasar con todos.

Pero contamos con toda la ayuda de las bellas personas que adoran a mi mamá, para cubrir todo esto y que podamos salir bien.

En general, estamos apoyados por el mundo entero porque ha sido impresionante en todas partes del mundo, gente que se acuerda de ella que hasta colaboró con tan poquito dinero, muy muy bello.

El país todo, casi todo, se detuvo a darle un espaldarazo, un empujón, un abrazo un apoyo a Soledad Bravo, a su esposo Antonio Sánchez, a Ana Sol, su hijo, porque, bueno, los tres estaban padeciendo de covid-19. Fue impresionante el apoyo, la reacción de la gente, porque, reaccionaban también ante una mujer que le ha dado tanto al país, tantos buenos ratos, tanta buena música, tanta cultura, tanta frase crítica cuando el momento lo ameritaba y por eso el respaldo y el cariño que se le devuelve a Soledad Bravo, dijo Lozinski.

¿Cómo se sienten con la respuesta de la gente, cómo se siente Soledad? porque la verdad es que la respuesta fue inmediata, fue colocar un post en redes sociales y de inmediato prácticamente un país entero se volcó para brindarles apoyo.

-Y no solamente el país, gente de afuera, amigos de ella del exterior, han sido que han reaparecido, fans de ellas han puesto una mínima cosita y lo dicen con tanto cariño y lo dan con tanto amor que de verdad es conmovedor.

-Originalmente solicitaron 15 mil dólares cierto? Y se llegó rápidamente a la meta.

-Se llegó el mismo día Román

-Suele la gente pensar que un artista es una persona, primero, lejana es así como una figura etérea, como que muy distante y además un artista per se por definición nada más del término es un multimillonario, pero no es así. Es tán terrenal y su trabajo como el de cualquier otro tiene altos y bajos y han tenido ustedes la necesidad de solicitar esa ayuda

La carrera de mi madre, sabes por toda la situación mundial se ha visto alentada por todo esto que sucede. Entonces, claro es mucho más difícil el trabajo, la movilización, irnos de gira, teníamos unos proyectos para este año en Puerto Rico y no van a poder concretarse…

Tenemos un proyecto también con Kiara y con gente aquí que quieren hacer cosas con ella a nivel de streaming por esta situación y fíjate, caímos también en la enfermedad.

En cuanto al pronóstico médico Ana Sol respondió que se trata de un proceso al parecer como de 10 a 12 días, es lento, porque parece y no sé si lo has escuchado Román, dice mucho por ahí la gente que es una ruleta rusa con este virus. Entonces hay que cuidarlo mucho de manera que se extinga totalmente.

Están conectados ellos a oxigeno y eso es per se, o sea no pueden quitárselo, es lo ideal porque si no baja la saturación

Quería comentarte, quería agradecer a la gente bella que nos apoyó tanto tan expeditamente y tan apurados, tan bellos, que muchísimas gracias de verdad, estamos muy agradecidos, así como a la Fundación Frigilux que se acercó a nosotros el segundo día para ofrecernos todo su apoyo, y contamos con ello actualmente, movilización, exámenes, comida. Gracias a Dios.