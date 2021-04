InfografíaIMP ¿Cuáles son los beneficios de las medidas económicas anunciadas por Maduro?

Nicolás Maduro anunció el pasado 6 de abril un paquete de medidas económicas para a su juicio disminuir el impacto financiero de la COVID-19 en nuestro país.

En el sector bancario y financiero se anunció que no pueden ejecutar garantías de crédito, reclasificar el riesgo crediticio o desalojar a familias, emprendedores y comerciantes.

Esto quiere decir que los bancos no podrán cobrar créditos a personas que no puedan asumir el pago de sus deudas, como hipotecas o avales. Y que los arrendatarios no podrán desalojar a sus inquilinos si estos indican que no tienen como pagar.

A los emprendedores les exentó el pago de las tasas de ley para el registro de sus actividades empresariales, como el Saren y el registro Mercantil.

Tampoco pagarán impuestos por las ganancias que obtengan por sus actividades hasta el 31 de diciembre de 2021. Cabe destacar que se considera microempresa a aquella cuyas operaciones no superan los $22.448 anuales.

Para alentar la producción nacional, se anunció un plan de sustitución de importaciones para promover el consumo de productos hechos en Venezuela. Con esto busca generar las garantías, para que la materia prima nacional, se convierta en productos terminados para el consumo.

Por otra parte, firmó un decreto de Inamovilidad laboral hasta diciembre de 2022. Además, indicó que serán entregados dos bonos “Quédate en casa” y “Cuarentena Radical” a través del sistema Patria, así como un descuento de 25% en las facturas de agua potable y electricidad durante los meses de abril y mayo a quienes tengan registrados sus servicios básicos en ese sistema.