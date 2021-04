OPINIÓN Con voz propia: ¡Tengo la edad que quiero y siento! #9Abr

Quien suscribe, de acuerdo a la estimación científica la edad metabólica debe representar los 76 años. No nací un 29 del bisiesto febrero, porque podría decirse que celebro natalicio cada 4 años.

Mi cumpleaños los rememoro cada 24 abril. El actual es Día Internacional del Multilateralismo y Diplomacia para la Paz. Fue aprobado por Asamblea General de ONU el 12 de diciembre 2018, a propuesta–en momento de lucidez- de Venezuela, en nombre de 120 Estados miembros del Movimiento de Países No Alineados. El objetivo: promover y apoyar desarrollo sostenible, la paz, seguridad y DDHH. Advertíamos la lucidez, porque la ONU, con reafirmación de OEA, UE y el mundo democrático, calificó al país de la criminal lesa humanidad.

Además Abril es mes de la juventud, de la primavera, de las flores; de la proclamación de nuestra independencia. El día 19 marcó el inicio de la lucha por la independencia del dominio español.

Dice un refrán: Llegada de Abril, es Primavera; la savia y la sangre altera. El último vocablo se adapta al revoltoso que caracteriza al mes.

Revolución de Abril, también conocida como Revolución Amarilla, fue una campaña iniciada por Antonio Guzmán Blanco junto con caudillos de la Guerra Federal.

De 20 operaciones conspirativas en contra que denuncia el legatario de Chávez dos surgieron en el abril, al cual tanto le atemoriza. El 30 de abril 2019 se dio la «Operación Libertad», la inició a eso de las 6 am el presidente (i) Juan Guaidó junto al recién liberado Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular; resguardados por militares en el Distribuidor Altamira, cerca de la Base de la Fuerza Aérea La Carlota.

Participaron seis comandantes activos de la FAN: Ilich Alberto Sánchez Farías, Ramón Ignacio Zambrano, Rafael Pablo Soto, Horacio Morantes González, Arturo José Gomes Morantes y José Ramón Piñero Rivero a iniciativa del General Manuel Ricardo Cristopher Figuera.

Y en 2020: Puerta Morocha del Comando de Zona 441, abril y Operación Gedeón II.

Transcurre el abril, cuarto mes del año 2021, el usurpador del mando en el nar-corrupto-régimen militar, con su paisano colombo-libanes Alex Saab, a punto de hacerle compañía a los hijastros de NM en la cárcel estadounidense.

Sigue reactivación del Cartel de Paraguaná que vincula al NCRM.

Confieso al cumplir ese 24 del histórico abril, los 80 años que no pienso –como dejó escrito el neurocientífico y escritor británico Oliver Sacks- en la vejez como en una época cada vez más penosa que tenemos que soportar; sino en una de liberados de las urgencias artificiosas de días pasados.

En círculo de amigos he sostenido lo que ahora divulgo al público: me siento el gato negro –no refiero al que “puede que sea un gato negro/ que de viejo, ya estuviera verde” que en verso define Andrés Eloy Blanco- señalo al de sus 7 vidas. De ellas he perdido cuatro y administro las tres que me quedan. Digo que en términos beisboleros que las cuatro mantengo con irresistible y esperanzadora voluntad, en la tercera base, sin interés en llegar a home por robo (de base) y sólo un jonrón me haría llegar.

Cómo me hubiera gustado que mis 3 únicos hijos asimilaran acertados versos de AEB en su Giraluna: “Por mí, ni un odio, hijo mío, ni un solo rencor por mí”. Resulté el afligido.

Sin subestimar Pandemonio Chino que el apadrinado narcorégimen usa para prolongar mando, y con tolerancia de amables lectores, exalto mi confesión cumpleañera. La inicié con verso del “Poema sobre la vejez” del escritor premio Nobel José Saramago. Así que este 24 de abril también uso otro de sus versos “La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso”.

AL MARGEN: La masacre provocada por las FANB en combate con guerrilleros disidentes de FARC, que tienen refugio en frontera de Colombia con Apure, desplazó a la hermana República más 6 mil personas, incluidos unos 3 mil niños, en mayoría a la ciudad Arauquita.

Alberto Jordán Hernández

[email protected]