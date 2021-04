Nigeria es el centro de una campaña de bots a favor de Alex Saab y en contra de Cabo Verde

Un gran número de cuentas de Twitter fueron suspendidas a “influencers” nigerianos presumiblemente por hacer parte de las redes africanas de bots que participaron en una campaña a favor del comerciante colombiano Alex Saab, acusado por EEUU de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro.

Aunque la empresa norteamericana no ha emitido ninguna declaración sobre la suspensión masiva de cuentas, un informe publicado por Financial Times señala que el régimen venezolano está utilizando cuentas de Twitter falsas para influir en la opinión pública. De esa forma presiona a las autoridades de Cabo Verde para que no extraditen a su principal agente de negocios a EEUU.

El informe analizó más de medio millón de publicaciones en Twitter relacionadas con Saab. El empresario colombiano es acusado por Estados Unidos de lavar 350 millones de dólares usando el sistema financiero de ese país.

También lo señalan de ejecutar esquemas de comercio ilícito de combustible y oro para ayudar al régimen de Nicolás Maduro a evadir las sanciones.

El informe de inteligencia examinó 547.000 tuits relacionados con el caso de Saab publicados en África y América del Sur desde octubre de 2020 hasta febrero de 2021.

La importancia de Nigeria

El tráfico de Twitter a favor de Saab había aumentado desde principios del 2021. “El impulsor principal de este aumento parece ser el despliegue de personas influyentes en las redes sociales con sede en Nigeria”, según el análisis.

“La campaña duró aproximadamente un mes y hubo muchos influencers en ella”, dijo a The Guardian el martes un influencer, que quiere permanecer en el anonimato. Su cuenta de Twitter también fue suspendida el lunes por la noche.

¿Por qué Nigeria es el centro de esta campaña de bots a favor de Alex Saab?

La escogencia de Nigeria como base para lanzar esa campaña de manipulación de la opinión pública no es casual. Ese país es sede del tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDAO). Esa instancia ha estado parcializada a favor del llamado testaferro de Nicolás Maduro pero sus fallos no son reconocidos por Cabo Verde.

Saab fue acusado en julio pasado de sobornar a funcionarios venezolanos y canalizar millones a cuentas en el extranjero.

También se sospecha que ayudó a Nicolás Maduro, a orquestar un intercambio con Irán. El plan ha llevado petróleo, trabajadores y suministros a Venezuela.

Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio. El jet privado en el que viajaba se detuvo en Cabo Verde en medio de un viaje de lo que el régimen Venezuela ha descrito como una misión humanitaria.

La campaña contra Cabo Verde

Abogados africanos acusaron que Cabo Verde al no respetar las decisiones de la CEDEAO pone en peligro el estado derecho y a los propios habitantes de ese país.

La CEDEAO instó a las autoridades de Cabo Verde a dejar en libertad a Alex Saab pues consideran al comerciante colombiano un agente diplomático de Venezuela.