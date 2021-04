Mientras el salario promedio del sector privado es de $70, en el sector público es de solo $4,7 #13Abr

Mientras el salario promedio del sector privado se ubica en $70,1; el salario promedio del sector público fue de $4,7; lo que evidencia que las remuneraciones promedio del sector privado crecieron 41,5% en el sector formal privado y mientras que en el sector público cayeron en más de 82,7%.

Asimismo, hace un año, el 17% de las remuneraciones del sector privado se pagaron en USD, hoy en día se pagan el 46%.

Estas cifras fueron dadas a conocer durante la presentación, por parte del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), del Índice de Remuneraciones del Trabajador Venezolano, por parte del economista Omar Zambrano, evento que también contó con la intervención del economista, José Guerra.

“Hay dos países en un país desde el punto de remuneraciones” explicó Guerra, quien dio detalles sobre el proyecto, “En septiembre del 2020, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) inició el proyecto de diseño, recolección, análisis y visualización de este nuevo Índice y los siguientes resultados resumen la información de las remuneraciones salariales totales (agregación del salario base, bonos, vacaciones/aguinaldos y pagos en especie llevados a valores monetarios) reportadas por los establecimientos encuestado”.

Mientras que Omar Zambrano explicó que “el Índice no cubre al sector informal, al sector financiero, ni a los trabajadores por cuenta propia de Venezuela, solo el salario y remuneraciones del sector privado formal y el sector público. Aquí, se resumen los principales hallazgos para los datos recolectados entre octubre 2020 y febrero 2021, con un total de 313 empresas encuestadas, pertenecientes a 5 sectores de la economía no financiera”, reveló el economista.

Según algunos de los resultados arrojados por el IRTV, el sector agrícola y el manufacturero son aquellos que en el agregado remuneran mejor a sus trabajadores.

En función de evidenciar los resultados de la investigación, Zambrano comentó, “Casi la mitad del empleo total en Venezuela está en la actividad por cuenta propia e independiente, es una especie de informalidad del empleo, no asignado a sector privado formal o al sector público. La mitad del país no pertenece al sector formal desde el punto laboral, pues, 85% de los trabajadores está dedicado a actividades como de categoría no calificada (Obreros y empleados no calificados)”.

También manifestó que, “Uno de los hallazgos que encontramos fue el pago en especie que recibe una parte de los trabajadores”. Entre tanto, respecto al salario promedio de la economía (remuneración total mensual) al cierre de enero 2021 en el sector formal expresó que, es de es de 85 millones de bolívares, “El salario promedio de la economía en dólares es de $50 en el sector formal privado y de $4,7 mensuales en el sector público”.

“El salario se está dolarizando más en sector informal, porque existen algunas empresas tienen restricciones para pagar en dólares. Sin embargo, en 2020 más del 80% de los salarios fueron pagados en bolívares. Enero de 2021 casi la mitad de los salarios se pagan en dólares americanos (US$)”, ratificó Zambrano.

En el mismo sentido, declaró “Las remuneraciones salariales totales promedio en el país en el sector formal privado (con exclusión del sector informal, trabajadores por cuenta propia y sector financiero) crecieron un 22,7% en términos reales entre enero 2020 y enero 2021. Esto quiere decir que aquellos trabajadores que siguieron insertados en el sector formal privado vieron cierto grado de dinamismo a pesar de la pandemia, es decir, crecieron sus ingresos”.

Con relación a los salarios afirmó que, “El salario promedio de la economía (el paquete anual mensualizado) se ubicó en enero de 2021 en 85,5 millones de bolívares equivalentes 55$. El salario promedio del sector privado fue de $70,1, mientras que el salario promedio del sector público fue de $4,7. Las remuneraciones promedio del sector privado crecieron 41,5% en el sector formal privado y mientras que en el sector público cayeron en más de 82,7%”.

Igualmente, según el IRTV la evidencia empírica descrita en el resumen, presenta que las remuneraciones salariales totales en el país han estado creciendo desde enero del año pasado tanto en Bs constantes como en USD corrientes en el agregado y particularmente en el sector privado, aun cuando sucede lo contrario en el sector público. También, resalta que el crecimiento de las remuneraciones en puestos de trabajo de mayor nivel responsabilidad y calificación es superior, con relación a los cargos menos calificados.

Parece que hay dos países distintos, afirma Zambrano. El sector privado está tratando de generar mejores condiciones, pero es el sector público el que está generando las peores condiciones a sus trabajadores”, aseguró