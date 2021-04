COLUMNA El rincón de los miércoles #14Abr

Aquí estamos de nuevo después de más de un mes de ausencia obligada, consecuencia de una inesperada intervención quirúrgica que mantuvo en jaque a mi familia, amigos, colegas y lectores que hicieron causa común con un gran equipo de médicos de la Policlínica Barquisimeto, sin duda un referente de la salud de muchos larenses. Mención especialísima para agradecerles la deferencia de quienes me acompañaron durante días, por lo cual tengo hoy una deuda de gratitud, la cual haré lo posible por honrar en la medida de mis posibilidades. Debo comenzar por mencionar a quienes heredan esa responsabilidad de dar las gracias a cada uno de los que me ayudaron a salir airoso del problema, unos hijos de los cuales me siento orgulloso, al igual que el resto de mi familia, también responsables de mi retorno a la normalidad.

II

No se si ustedes vieron el serial de Neflix sobre la vida de la familia real del Reino Unido donde se pudo conocer mejor al Príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de su Majestad la Reina Isabel, fallecido el pasado fin de semana a los 99 años. Un largo camino acompañando a una dama excepcional, sin perder en ninguna circunstancia la compostura real obligada ante la presencia de la soberana que suma ya 95 años… Tan lamentable el deceso del príncipe para los británicos, como la de los venezolanos que han perdido la vida a consecuencia de la terrible ,pandemia que azota la humanidad toda. Lo deseable es que el régimen termine de gestionar una manera más expedita y sincera para combatirla, además de un comportamiento responsable de la población, que parece no importarle los riesgos que corren cuando incumplen los procedimientos recomendados… Velar por la salud de los venezolanos es una obligación ineludible del Estado, por encima de cualquier interés subalterno… En cuando a las vacunas anticovid existe la sensación de una feroz competencia entre los dueños del mercado, entre ellos Rusia, China, EE.UU, y otros tantos que corren en este vacunódromo que deja millones de ganancias a los laboratorios, a pesar de que ninguno de sus vacunas poseen un 100 por ciento de efectividad.

III

Madrid se prepara para unas elecciones anticipadas para elegir a sus nuevas autoridades. Entre los candidatos está el impresentable Pablo Iglesias, a quien se le señala como un seguro perdedor en la consulta popular por el evidente rechazo de la mayoría de los electores consultados en las encuestas previas. Se ha equivocado de plano este extremista de las izquierdas que ya está amenazando con acabar con la fiesta brava y otros entretenimientos populares de la capital española. Será difícil que la señora Ayuso pierda ante rivales de tan poca monta. Así opinan los venezolanos que pueden votar en la consulta.

IV

Hablemos de fútbol…Ya el mítico Maracaná de Río de Janeiro no llevará el nombre de Pelé, como se había planteado para honrar a uno de los mejores futbolistas de la historia de este deporte. En su lugar se decidió designar al periodista deportivo Mario Filho, quien fue el autor de la idea de construir uno de los grandes parques deportivos dedicados a la práctica del fútbol en los años 50. Como es de suponer, ese cambio ha provocado grandes protestas, entre las cuales sobresale los de la familia del periodista Filho y de los habitantes del barrio donde se levanta uno de los estadios más grandes del mundo.

V

Los cronistas deportivos siguen creyendo en la magia que poseen los uniformes de los jugadores de algunos equipos de fútbol o de béisbol para salir airosos en sus compromisos. Le sucede por ejemplo al Real Madrid, los Yankees de Nueva York o los Leones del Caracas. Sus rivales suelen temerle a los uniformes que los identifican presumiendo que tienen un halo misterioso en los buenos resultados de sus compromisos. Habrá que preguntarle al Barcelona, la última víctima del maleficio de los victoriosos uniformes blancos.

Luis Rodríguez Moreno