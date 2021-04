Jesús Armas: Ley del Poder Comunal busca desmantelar lo que hoy queda de Estado en Venezuela

La aprobación de la Ley Comunal promulgada por la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro supone el “desmembramiento” del Estado tal cómo está hoy concebido en la Constitución de la República, alertó este miércoles el dirigente político y activista de Primero Justicia, Jesús Armas.

Recordó que hoy Venezuela está divida en cinco poderes públicos nacionales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano; y que estos a su vez tienen sus respectivas divisiones nacionales, regionales y locales; el portavoz opositor subrayó que en ninguna línea del texto constitucional se establece espacio para el poder comunal en estas instancias.

“La Constitución no abre espacio a ningún poder comunal, esto va en contra de la concepción del Estado liberal moderno que busca limitar el poder. Con esta ley inconstitucional, Maduro y la AN electa irregularmente el pasado 6 de diciembre, lo que buscan es destruir la Concepción del Estado que hoy existe, y centrar el poder en un Parlamento Comunal que sea una especie de AN paralela, modelo inspirado en modelos comunistas como la Unión Soviética y Cuba”, advierte.

Servicios básicos en grave riesgo

Sobre el mismo tema, el también director de la ONG Monitor Ciudad advirtió que elevar el rango a dirigentes comunales traerá fatales consecuencias en los ya muy precarios servicios básicos del país.

“Si hoy tenemos servicios públicos con pésima calidad, imagínense si le damos poder a quienes se proclamen líderes de las comunas y empiecen a tomar atribuciones de estos servicios”, precisó Armas. Ratificó que el país entero debe presionar y exigir ponerle freno al estado comunal. “Estamos obligados a elevar la voz en rechazo rotundo a esto y no podemos permitir que se implemente lo que representa el desmembramiento del Estado venezolano con parlamentos comunales a todos los niveles para pasar por encima de alcaldías y gobernaciones, electas por el voto popular, y otras instancias de que dependen de los demás poderes públicos”