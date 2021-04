PulsoEmpresarial Los néctares aportan carbohidratos, vitaminas y minerales para el organismo

Los néctares de frutas están entre las bebidas que mayores beneficios aportan a la salud, como por ejemplo, el mejorar las defensas del cuerpo ante un virus, como gripe o el Covid-19.

El doctor Cesar Louis, médico gastroenterólogo, resalta que, si bien es cierto que la cantidad de nutrientes que contiene un néctar no son suficientes para suplir las necesidades del cuerpo durante 24 horas, sirven como parte complementaria de la dieta; al tiempo que enfatiza en los beneficios de su consumo para el organismo “Contienen una serie de elementos nutricionales como aminoácidos, carbohidratos (fibra y azúcares), vitaminas como la A y la C, y minerales como calcio, hierro, magnesio, zinc y fósforo”.

Indicó que, la mayoría de las frutas tienen vitamina C; pero, algunos néctares como los de Natulac cuentan con un extra de este compuesto. “El ácido ascórbico no previene que puedas contraer una enfermedad viral como un resfriado, pero ayuda a reducir su duración e intensidad de la enfermedad. La vitamina C también ayuda a la reparación de tejidos y al crecimiento de los niños, y es necesaria para la producción del colágeno que está presente en todos los órganos”, expresó.

El néctar & la fruta

El gastroenterólogo Louis afirma que al consumir los néctares, se está ingiriendo la pulpa de las frutas casi al natural.

“La fruta que adquirimos tiene un 90% de humedad, ello hace que se deteriore con facilidad, apareciendo mohos y levaduras. Además, el tiempo de vida de una fruta fuera de la nevera es corto. Si se refrigera, dura un poco más, pero igual se daña”, enfatiza

Muy por el contrario, al adquirir un néctar envasado en vidrio, aluminio o en TetraPack, es garantizar un año de duración, a temperatura ambiente. En el caso de abrirlo y conservarlo refrigerado “se puede consumir cuando se desee, siempre revisando su fecha de vencimiento. De esta manera, se ahorra el tener que comprar la fruta, estar pendiente de que no se dañe, y de consumirla a tiempo”, explicó.

El empaque ayuda

Apunta que “los suecos inventaron el tetrapack en 1957 y revolucionaron por completo la industria, porque ese envase -que tiene 7 capas de papel, aluminio y polietileno-, impide que entre la luz y el aire, evitando así que su contenido se oxide. De igual manera, preserva de la aparición de microorganismos, lo que hace que el producto se conserve por más tiempo.”.

El especialista indica que, durante la elaboración de los néctares, después de agregarle agua y azúcar, viene el proceso de pasteurización para un envasado aséptico, por lo que no se requiere añadir colorantes ni preservantes. “Consiste en hervir el néctar, de 1 a 3 minutos, se le retira la espuma y se envasa hasta el tope, a una temperatura mayor a 85 grados centígrados, y se tapa. Luego se enfría inmediatamente y eso crea el vacío”, precisa el doctor Louis.

Como sugerencia de consumo, el especialista sugiere la ingesta de 1 a 2 vasos diarios de néctar, siempre y cuando se tenga una dieta balanceada. “En los primeros 6 meses de vida se le puede dar néctares a un niño. Al respecto, muchos pediatras señalan que si le das jugo a un infante, le estás aportando calorías adicionales, pero es relativo. Lo importante es la cantidad que vamos ingerir”, precisó. Por sus propiedades y múltiples beneficios para la salud Industrias Maros C.A, a través de su marca Natulac, prepara néctares de diferentes frutas como manzana, pera, durazno, guayaba, tamarindo, mango, naranja y coctel. Hay tetrapack de 150 cc para ñiños, tetraprisma de 250 cc y el tetrabrick de un litro, así como botellas de vidrio de 250 cc y de un litro, y latas de aluminio de 340 cc.