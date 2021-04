RETACITOS #18Abr

Pareciera que las cosas en torno al proceso de vacunación masiva de los venezolanos contra el Covid-19, se le pudieran terminar de complicar al régimen, por cuanto la tendencia de la curva de contagios no es precisamente la de aplanarse, sino que por el contrario sigue aumentando de manera exponencial, cada día es mayor el número de los fallecidos “oficiales”, mientras internamente persisten las contradicciones y por una parte anunciaban las autoridades de turismo del litoral central que mantendrían cerradas las playas, por el gobernador de la entidad decidió mantenerlas abiertas los fines de semana de flexibilización, a pesar del aumento acelerado de los casos que se conocen. El presidente de la Federación Venezolana de Médicos, Douglas León Natera dijo el viernes que apenas se ha vacunado a un 0,3% de la población; mientras que la Dra. Hilda Rubí González, aseguró que “estamos en el momento más intenso de la pandemia”, la mayoría de los centros asistenciales en la capital están abarrotados; las cosas para adquirir bombonas de oxígeno son kilométricas y lo precios de venta son escandalosos. Mientras tanto, el régimen en lugar de abrir el compás y permitir que Fedecámaras importe las vacunas para sus trabajadores y familiares, con lo cual le estaría quitando un, mantiene una posición ambigua y señala que solamente el Estado está facultado para impulsar el plan de vacunación. Por otra parte, son muchas las críticas que han surgido en torno a la intención de controlar la vacunación de los adultos mayores a través del Carnet de la Patria lo que generaría una situación discriminatoria, para quienes siempre hemos considerado que el único instrumento de identificación válido es la cédula de identidad o el pasaporte.

Los ánimos han estado bastante caldeados entre los vecinos y habitantes de las zonas del oeste, específicamente por los lados de El Tostao, parroquia en Juan de Villegas, también en Jacinto Lara, La Chicharronera, Los Olivos, Venezolanos Primero, Mi Cabaña, La Palomera, Morrocoy, La Batalla, zona donde habitan 50 comunidades integradas, alrededor de unas 10.000 familias, ubicadas en una zona que nunca ha sido consolidada con servicios como agua potable constante y vialidad, allí se han acostumbrado a tener agua tres días a la semana cuando el deber ser es disfrutar del servicio las 24 horas, pero esto es misión imposible para Hidrobarro. Lo cierto es que la gente después de estar cerca de un mes sin que se cumpliera con la programación, decidió salir a protestar y a reclamar sus derechos, respondiendo el régimen a través una UBCH que dirige por una fémina de la zona, que de inmediato envió a los “colectivos”, quienes llegaron amenazando a la gente en Jacinto Lara, también en la zona de rebombeo 45, ordenando que no debían protestar en la calle, que esto “estaba prohibido”, de manera que la gente tiene que morderse la lengua sin poder alzar su voz de protesta; menos mal que la gente se amotinó y comenzó a realizar pintas de grafitis en las paredes protestando contra la mujer que ordenó la actuación violenta de estos desadaptados, quienes cobran para amedrentar a la gente, ya que ahora en las distintas zonas del país, son las comunas y las UBCH son las dueñas y las que controlan los territorios y aquel que no acate esta ilegal situación, corre el riesgo de que se lo lleven por delante, con el respaldo del sector oficial y en el marco de la mayor impunidad, ya que no hay ningún organismo institucional a dónde acudir a reclamar por los derechos ciudadanos. Incluso se asegura que los funcionarios de la hidrológica tienen que darle explicación no a los ciudadanos, sino a las UBCH y así se lo hicieron saber a un grupo de vecinos que estuvo en estación de rebombeo El Coriano. ¿Qué talco?.

Definitivamente, el gober encargado no tiene la menor intención de gerenciar como se debe desde el cargo que ostenta, porque eso de salir en una patrulla por el centro de la ciudad para ver si la gente está cumpliendo con las medidas de bioseguridad, debería ser tarea de personal subalterno, porque es de suponer que él como alto funcionario debe ocuparse de delinear e implementar las políticas de alto rango. El comentario viene al caso, porque desde hace varios meses se han estado haciendo denuncias en esta sección, en torno a lo que viene aconteciendo en el Parque Zoológico Bararida, en bases a las quejas recurrentes sobre acoso, persecución y maltratos que reciben los trabajadores que allí laboran, por parte del jefecito y su entorno de confianza; sin embargo, los propios empleados aseguran que el jefecito regional está enterado de todo cuanto está ocurriendo en este centro recreativo, pero en al parecer en lugar de llamarlos a “botón” los premia dándoles la titularidad 99, que es el más alto nivel dentro del escalafón dentro de la administración, demostrándoles de esta manera su confianza y dándole herramientas para que sigan atropellando a los trabajadores, como al parecer lo hace un jefecito de servicios generales y una jefecita en administración, quienes ahora con su nueva clasificación, andan que no pisan el suelo, sino que caminan por las nubes, sin mencionar a otros del grupito que andan celebrando porque ahora con más respaldo de la gobernación podrán continuar actuando a sus anchas, manejando el parque como si fuera hacienda propia, ya que no tienen ningún perro que les ladre. Así reaccionaron los trabajadores con el comentario de la semana pasada en torno al Zoo.

Son verdaderamente insólitas las cosas que se están viendo en algunas instituciones de la administración pública, regional y nacional en cuanto a las relaciones obrero patronales. Al parecer el régimen está ubicando en cargos de dirección a personas que no actúan como seres humanos, sino como perros cancerberos cuidando las presas que están a su alrededor. Aseguran que al parecer desde la oficina de RRHH del ambulatorio de Cabudare están solicitando a los coordinadores, la relación por escrito y por cada servicio, del personal que asista según el cronograma establecido, información que debe ser presentada los primeros cinco días del mes, lo que tiene que ver con la adquisición de la bolsa de comida y la bombona de gas de10 kilos (Pico grande o pequeño). El objetivo es excluir de estos beneficios al personal con inasistencia justificada, también al personal que se encuentre de reposo y/o vacaciones. También se debe notificar cuando el personal se reincorpore a sus actividades programadas y entonces serán incluidos para recibir el beneficio en el mes siguiente. Valdría la pena conocer los nombres de sujetos que giran estas instrucciones, quienes lejos de tratar al personal como compañeros de trabajo, con quienes comparten buena parte del tiempo, les violan abiertamente sus derechos laborales y humanos, porque a nadie se le puede negar la comida, ese es un derecho constitucional al que está obligado el Estado venezolano, de tal manera que quienes están actuando con tanto odio visceral, pareciera que no tienen familia, madre, hijos, hermanos, además están convencidos que durarán toda la vida en los cargos que hoy desempeñan, qué equivocados están, olvidan que son cargos efímeros, que cuando llegue otro jefe al que no le caigan bien, los tiran al pajón y empiezan a recibir en carne propia lo que hoy le están haciendo a sus compañeros de trabajo.

De nuevo tenemos que referirnos a las situaciones irregulares que se están produciendo en el municipio Urdaneta, zona en donde las autoridades no permitan que nadie pueda ganarse la vida con el sudor de su frente, ya que persiguen y acosan a todo aquel que anda trabajando; sin embargo, no actúan con la misma diligencia para actuar en contra de los malandros que azotan los barrios en el municipio. En los últimos tiempos, como algunos concejales se han dado a la tarea de bachaquear con las pocas bombonas de gas cuando aparecen esporádicamente, son muchas las personas que en el campo han retomado la actividad de vender leña, lo cual es una tradición que tiene decenas de años, ¿o es que acaso estos funcionarios no saben que antes en los hogares se cocinaba con leña, que el gas doméstico es relativamente nuevo, sobre todo en las zonas rurales donde los máximos avances de hace varias décadas, fueron las cocinas de querosén?. Es por eso que sorprende la denuncia que los cuerpos de seguridad del Estado andan persiguiendo a los leñeros, coartándoles su derecho al trabajado, a obtener unos bolívares para llevar el sustento a sus hogares, además el uso de la leña se ha convertido en la principal alternativa para las amas de casa que no tienen acceso al gas, además actúan en forma indiscriminada, inconsciente arremeten y reprimen a estas personas humildes que el único delito que están cometiendo es ganarse el sustento. La verdad que no hay derecho a tanto abuso de autoridad.

Siguen surgiendo cuentos es historias en torno al futuro de las dos AD, la tradicional del Turco de Valencia y el Inefable y la AD de los alacranes de Berni y su pequeño grupo. Se comentaba que se venía negociando para entregarle al Inefable una tarjeta identificada como AD-O de oposición; sin embargo, se insiste internamente que este personaje no ha podido superar las diferencias con el valenciano, e incluso se afirma que fue desde la propia casa de AD en Caracas desde donde se llamó a la policía para que lo detuvieran, la alta dirigencia incluyendo a Berni vieron todo el show desde el balcón y no movieron un dedo para defenderlo, pero además nunca fue santo de la devoción del indio. De allí que alguna de la gente que sigue a Berni siguen insistiendo en que el Inefable “no tiene vida” dentro del partido blanco y, lamentablemente cayó en desgracia con el inquilino temporal de Miraflores y Diosdiablo que siempre lo habían considerado como un “interlocutor válido” dentro de la oposición verdadera, pero no le han podido perdonar su presencia el 30 de Abril en La Carlota al lado de Guaidó y Leopoldo López, por lo tanto tiene plomo del grueso en el ala, al menos esto es lo que dicen la gente cercana a Indio. En todo caso, no le están haciendo ningún bien a la política, la guerra de audios que tienen el secretario de organización y el secretario general alacrán en Lara y dirigentes que siguen a Turco, ya que están llenos de insultos, acusaciones de hechos de corrupción, de tráfico de influencias para obtener contratos, de ventas fraudulentas de equipos médicos al gobierno larense, lo cual nunca ha podido ser demostrado con pruebas concluyentes que lleven a los responsables tras las rejas, así que amanecerá y veremos.

El Dr. Omar Agüero presentó su renuncia con carácter irrevocable a la Coordinación de la Sociedad Civil del FAVL capítulo Palavecino, al considerar que cumplió con una etapa, por demás difícil y compleja por el restablecimiento del hilo constitucional, el rescate de la Democracia y de nuestras Libertades Civiles, confiando en que su salida sea una contribución para la renovación de las fuerzas libertarias y fortalezca la unidad para el logro del propósito superior, anunciando su disposición de continuar apoyando a Juan Guaidó como presidente interino y presidente del Parlamento Nacional. Desde el partido UNT agradecen la entrega y la dedicación del Dr. Agüero a la causa por la libertad, por encima de los intereses partidistas, demostrando haber asumido y ejecutado el cargo de manera honorable, desinteresada y decidida. Informan que desde el partido UNT están haciendo un llamado para una reunión extraordinaria , cuando la pandemia lo permita, para renovar e impulsar este frente que tantos logros le ha dado a la organización. No conocemos personalmente al Dr. Agüero conversamos en varias oportunidades dentro de la mayor cordialidad y respeto, creo que su ausencia se va a “sentir”, pero hay que respetar su voluntad y su deseo de dar paso a nuevas caras, ojalá otras organizaciones e instituciones regionales acogieran este mensaje. Muchos éxitos en cual parte a donde vaya, estimado amigo. Por aquí siempre a la orden.

Aseguran que el nuevo jefecito del CMI al parecer tiene bajo su mando a un grupo de señoritas que se hacen llamar “Las Muñecas de la Mafia” quienes dizque haciendo uso de sus atributos y servicios serían las encargadas de conseguir desde reuniones con empresarios y personalidades hasta dinero y vestimentas para su patrón, también dizque persuaden a trabajadores en los tribunales y el ministerio público, estando supuestamente todos estos actos irregulares bajo la coordinación de un “colectivo” que apodan “Moto Ratón” quien dizque tiene un historial bastante extenso en ventas de repuestos e insumos destinados a los motorizados trabajadores y es la mano pelea o derecha del jefecito. También denuncian los trabajadores que allí hay una edil que no se escapa de estos actos turbios, ella es quien dizque propicia algunas invasiones en el sector centro de la ciudad y el municipio Palavecino, ella junto a su colectivo llamado PLR al parecer invadieron un terreno ubicado a escasos metros del CMI en un local de estacionamiento donde estaba ubicado el antiguo el supermercado Uniprec; En otro caso, pero en el municipio Palavecino se metieron bajo amedrentamiento en un urbanismo violentando espacios de personas que se encuentran fuera del país y aprovecharon esta acción para violar estos bienes inmuebles privados, por lo que hay una gran molestia de parte del cuerpo edilicio del municipio, quienes son los encargados de resguardar legalmente todo en materia de terrenos y bienes inmuebles y están siendo vulnerados por esta concejal que ha estado incursa en diferentes hechos delictivos, desde porte de arma, averiguación por suicidio, robo a mano armada por parte de sus secuaces, y un hecho reciente en el urbanismo Residencias Larenses donde al parecer perdió la vida uno de sus acompañantes.

Sería interesante averiguar si es cierto que el pasado 30/03 se reunieron en el despacho del jefecito se reunieron otros cuatro concejales, con la finalidad de repartirse la economía mensual que queda de la nómina, donde al parecer acordaron quitarles el bono de 20.000.000 – 10$ a los directores y el de 10.000.000 – 5$ a los demás trabajadores, decidiendo ellos auto darse un bono de 150.000.000 – 75$ monto que no le pareció suficiente a una de las ediles (Y) quien armó tremendo berrinche por lo que decidieron aumentarse el mismo a 180.000.000- 90$ dejando la economía en 0 hit, 0 error, 0 carreras, quedando los directores, asesores y el resto del personal sin dicho bono; por cierto afirman que esa misma semana aprobaron un crédito adicional para el CM de 29.000.000.000 – 14.500$ supuestamente para gastos de funcionamiento y dicen por los lados de la sede administrativa que ya buena parte se la echaron al bolsillo entre el que maneja los churupos y los autollamados los 5, cuyos nombres mantenemos en cartera, siendo estos son los que hacen y deshacen con el dinero de los trabajadores del CM y toman las decisiones en conclaves secretos a espaldas de los demás concejales, hacen reuniones sin informar a sus colegas y así mismo dizque cuadran los chanchullos. Por cierto la ostentosidad de estos 5 concejales es notoria, (Y) y su “asistente” quien verdaderamente es su quirimilinduñe, cargan fajos de $ y zapatos de marca nuevo, al igual que CheL, todas las semanas este grupo de 5 estrenan ropa y calzado, una para despistar dice que son regalos que le manda el burgomaestre, también solicitan diariamente almuerzos para ellos y sus más cercanos desde el mercado Terepaima, ya que este es el nuevo proveedor personal del jefecito, también el que maneja los billetes todas las semanas dizque le compra bultos de pañales y cajas de fórmulas para bebe para la nieta de Martiña; ojalá actuaran de la misma manera con el resto de los trabajadores, a lo mejor todos les quedarían muy agradecidos y no estarían filtrando estas actuaciones irregulares, a los medios de comunicación. Seguiremos informando.

Nuevamente los chicos malos el ente recaudador de la Torre de David, se han soltado el moño, recordando épocas pasadas cuando salían con los grandes “koalas” en cintura porque había que llenar el tobo o la caja que tenía el jefecito debajo del escritorio, lo cual nunca negaron y donde todos tenían que cooperar, sobre todo los de fiscalización. Desde hace varios días estamos recibiendo denuncias que indican que funcionarios que se identifican como personal del ente recaudador se presentan en los establecimientos a verificar si están utilizando las máquinas fiscales, cuyo costo hace algún tiempo era de 1.500 dólares, más 500 dólares adicionales por el dispositivo de captura de la transmisión, es decir que a valores actuales estamos hablando de 4.964 millones de bolívares, equipos que muy pocos negocios tienen debido a su elevado costo, de allí se agarran los funcionarios y para no cerrarles el negocio, les están aplicando una multa de 400 dólares que debe ser pagada “cash”, no aceptando cheques ni transferencias en bolívares, siendo pechadas panaderías, charcuterías, carnicerías, licorerías, fruterías, comercios, restaurantes y todos aquellos negocios donde vean que pueden pagar la vacuna. Lo más inquietante es que además de este cobro irregular del ente recaudador, no sabemos si es autorizado por “Tutifruti” o lo están haciendo a sus espaldas, los propietarios de los negocios tienen que soportar la matraca diaria de los policías municipales y estadales, que generalmente cobran en especies, sin que nadie se atreva a denunciar por temor a represalias, pero lo único cierto de esta situación es que ya son muchos los que están dispuestos a tirar la toalla y a cerrar sus santamarías, porque los tienen a monte. La verdad que no hay derecho.

Crece el temor en algunas urbanizaciones de Palavecino, como es el caso de El Placer, debido a la presencia de colectivos vinculados con el proceso, quienes se han dado a la tarea de levantar en la zona un inventario de las casas que están desocupadas, incluso tomándoles fotografías, sobre todo aquellas en las cuales sus propietarios estarían fuera del país, por alguna razón, denunciando los vecinos que ya algunos de estos inmuebles han sido invadidos de manera arbitraria e ilegal, por cuanto estamos en presencia de una violación flagrante del Articulo 115 de la Constitución que expresa: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”. Incluso aseguran que funcionarios policiales, presuntamente están participando en estas acciones delictivas, mientras que los vecinos no se atreven a denunciar por que los amedrentan con los colectivos armados, quienes respaldados por la policía no se paran en cuentos. ¿Sabrá el gobernador encargado de estas tropelías que se están cometiendo? ¿Los comandantes de las policías estarán al tanto de las actuaciones de sus subalternos, con las cuales le están causando un enorme daño a la institución”. Sin embargo, comentan los vecinos que los participantes en estas invasiones supuestamente presentan una “autorización” que dicen está firmada por el gober y por la burgomaestre de Palavecino, lo que les permite actuar con la mayor impunidad. Así que la gente debe organizarse para defender sus urbanizaciones de estas actuaciones irregulares.

La desconsideración de los funcionarios del SAIME-Lara con los usuarios es total, de acuerdo con las versiones que nos llegan por distintas vías. El pasado miércoles 14 cientos de personas amanecieron al frente de las instalaciones de esta dependencia en la oficina de la Av. Lara, allí había hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, minusválido que faltando un solo día para retirar las prórrogas y documentos se volcaron en el lugar. A las 8:00 am cuando comenzaron a trabajar, olímpicamente les dijeron que tenían que llegarse hasta las oficinas de El Ujano, donde serían atendidos y toda esa cantidad de personas se trasladaron hacia este lugar, en medio de un gran desorden, donde a quien llegaba con alguna recomendación era atendido prioritariamente y hasta sillas le buscaban para que se sentaran, pero no así el resto que no tenía padrinos. Sugerimos a Gustavo Vizcaíno, un funcionario que ha demostrado ser eficiente y ocuparse personalmente de resolver los problemas del Saime, que instruya a sus subalternos a evitar todo tipo de despelote, ya que allí era muy pocas las personas que cargaban tapabocas, mucho menos guardar el distanciamiento social, cuando abrieron las puertas, todos trataban de entrar primero en una especie de desordenado tropel, convirtiendo a este organismo es un verdadero “caldo de cultivo” para los contagios de Covid-19. Que todos saben que está haciendo estrados en Barquisimeto y sus alrededores. Gustavo, no permitas que después te echen las culpas del aumento de los contagios en la región.

