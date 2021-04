Recomiendan permitir a privados importar combustibles de manera temporal #19Abr

Ante el persistente deterioro del suministro de combustibles, especialmente en el estado Zulia, la Cámara de Comercio de Maracaibo recomienda a las autoridades nacionales, autorizar a la empresa privada para importarlo, mientras se termina de poner a tono el parque refinador nacional.

En efecto, a través de un comunicado exponen que de su abastecimiento dependen la mayor parte del transporte público, el transporte de carga y más importante aún, la producción y distribución de alimentos, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria no solo del estado Zulia sino de todo el país.

“El suministro de gasolina proveniente de la producción propia e importaciones, pareciera haberse estabilizado a lo largo de todo el país, menos en los estados Zulia y Táchira. Las colas para surtirse de gasolina en estaciones de servicio que venden el combustible a precio dolarizado, ya no se miden en horas sino en días”, dice el escrito.

Aseguran que la solución al problema de los combustibles en el estado Zulia, pasa por despachar suficiente gasolina a todos los concesionarios de las estaciones de servicio para abastecer el mercado regional en el corto plazo.

De lo contrario, aseguran que existe el riesgo de que, si se prolonga en el tiempo, habrá gente que no va a poder moverse porque el transporte público no va a funcionar y también anaqueles vacíos porque los productos no podrán llegar.

Ante este preocupante escenario, la Cámara de Comercio de Maracaibo, recomendó:

Poner en funcionamiento un parque refinador nacional para producir dentro del país, todos los combustibles necesarios.

Autorizar a empresas privadas regionales a importar por mar y tierra, la gasolina y el diésel que el Zulia requiere, especialmente desde Colombia y el Caribe.

La distribución y venta de ambos combustibles debe hacerse sin la intervención de los cuerpos de seguridad, por cuanto la experiencia en ese sentido ha sido negativa para los consumidores.

Advierten que si bien actualmente las leyes venezolanas no permiten que privados puedan importar hidrocarburos, las autorizaciones pueden otorgarse a través de permisos extraordinarios de las autoridades, como medidas de excepción ante la emergencia existente por la escasez de combustibles, revelo Fedecámaras radio.