Guerra: Sanciones al régimen de Maduro no inciden en importación de vacunas

Las sanciones impuestas por la comunidad internacional en contra del régimen de Nicolás Maduro, no tienen absolutamente nada que ver con los problemas que hoy enfrenta Venezuela para obtener las vacunas necesarias para vacunar a la población contra la COVID-19.

Este señalamiento lo hace el economista, directivo del Observatorio Venezolano de Finanzas y diputado de la Asamblea Nacional legítima electa en el 2015, José Guerra al fijar posición en torno a las versiones del oficialismo que señalan que las vacunas no han llegado al país debido a las sanciones, haciendo un llamado a Delcy Rodríguez para que se flexibilicen las mismas y puedan llegar las vacunas.

Recordó el economista que durante el proceso revolucionario, la República obtuvo ingresos por renta petrolera superior a los US$ $978.797 millones, cuyo destino en muchos casos se desconoce, en su cuenta oficial en Twitter, donde expuso las razones por las cuales tal justificación, no tiene validez.

Guerra escribió en su cuenta: “Entre 1999 y 2018 Chávez-Maduro recibieron por exportaciones petroleras $978.797 Millones. Ningún país de América Latina recibió semejante cantidad de dinero. Si hubiesen ahorrado el 1% hoy tuviésemos casi $10.000 Millones. No me vengan a decir que no hay vacunas por el bloqueo”