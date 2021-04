Cendas: Hay viveza criolla en el incremento de precios en dólares de los productos #22Abr

Óscar Meza, director del Cendas, aseguró este miércoles 21 de abril que Venezuela está viendo actualmente el traslado de la inflación de bolívares a dólares.

En una entrevista para Radio Caracas Radio (RCR), Meza indicó que detrás del aumento de los precios alimenticios existe un componente llamado “viveza criolla” y resaltó que el país atraviesa por una economía distorsionada.

“Hemos visto como varios productos subieron sus precios no solo en bolívares sino también en dólares. Por ejemplo, el kilo de arroz costaba 0.99 dólares en febrero y en marzo 1.02 dólares. Cualquiera puede decir que eso es nada, pero debo recordar que el salario mínimo era de 0.94 dólares de manera que no alcanzaba para comprar ni en febrero ni en marzo. Me llamó la atención porque por primera vez trabajamos por un mes con un tipo de cambio igual anterior, lo que cual nos permitió ver que el ajuste que produce también se realiza en dólares”, comentó a RCR.

Meza reiteró que la canasta alimentaria en marzo se ubicó en 322,57 dólares, “lo que se traduce que en un núcleo familiar con cinco miembros necesita 10 dólares diarios para cubrir los alimentos”.

“Para acceder a la canasta alimentaria en marzo se requerían 340.50 salarios mínimos, de 1.800.000. Todo el mundo aunque tenga un empleo formal debe hacer algo más, bien sea vender algo, ofrecer un bien o servicio, y explotar cualquier habilidad que pueda tener”, manifestó.