Luis Oliveros: En 60 días no se solucionará el problema del diésel en Venezuela

El economista Luis Oliveros, especializado en política y comercio petrolero, aseguró que en 60 días no se solucionarán las fallas en la distribución de diésel en Venezuela.

Nicolás Maduro ordenó a sus ministros Tareck el Aissami, de Petróleo; y Wilmar Castro Soteldo, de Agricultura y Tierras, presentar un plan para restablecer en dos meses el suministro para productores y trabajadores del campo.

“En 60 días no se va a solucionar el problema del diésel en el país. El problema del diésel no se soluciona como el problema de la gasolina, de la producción petrolera, dando órdenes a los yacimientos o a una refinería para que se produzca más. Se resuelve invirtiendo, haciendo las cosas totalmente diferente. Ojalá sea verdad, pero estoy convencido de que no“, manifestó Oliveros.

El experto ofreció sus declaraciones durante una entrevista con el periodista César Miguel Rondón para En Conexión.

Señaló que, de acuerdo con datos extraoficiales, Venezuela estaría produciendo para abastecer solo 60%, aproximadamente, de la demanda de diésel. Agregó que los inventarios han caído y que el régimen tomó la medida de disminuir las cantidades para realizar el ajuste correspondiente.

«Desde noviembre a Venezuela no se le permiten esos cambios de crudos por diésel, que no generaban flujo de caja para Pdvsa. El diésel es importante es para el transporte público y el transporte de carga, también para la producción de alimentos en gran parte del país. Si están diciendo que se puede arreglar en 60 días, entonces las sanciones no eran un factor importante», manifestó.

Oliveros recordó además que Venezuela tuvo una disminución importantísima en la producción petrolera, que ocurrió mucho antes de las sanciones, aunque esas restricciones sí aceleraron el ritmo de caída.