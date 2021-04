Gobierno interino: Estamos perdiendo la posibilidad de disponer de 2.5 millones de dosis #24Abr

El Centro de Comunicación Nacional (CCN) del gobierno interino de Juan Guaidó aseguró que el país esta perdiendo la posibilidad de disponer de 2.5 millones de dosis en mayo debido a la negación del régimen de Nicolás Maduro al no aceptar el mecanismo COVAX.

“La COVID-19 no espera, ha cobrado muchas vidas. No podemos esperar a julio a que lleguen vacunas como pretende el régimen de Maduro. La mejor vacuna es la que llegue más rápido. Los demás países de la región ya están recibiendo vacunas de COVAX. El régimen no acepta la vacuna que está disponible en el mecanismo, estamos perdiendo la posibilidad de disponer de 2.5 millones de dosis en mayo“, escribieron en Twitter.

Aseguraron que los venezolanos siguen en riesgo de contagiarse del virus y puntualizaron que la prioridad del régimen de Maduro no es la vacuna.

“Los venezolanos seguimos en riesgo, pero para el régimen de Maduro la vacuna no es prioridad porque ¡ellos ya están vacunados! No les importa la vida de los venezolanos”, manifestaron.