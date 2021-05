RETACITOS #2May

El colapso del sistema productivo nacional conformado por la agricultura, el sector manufacturero y el comercio y los servicios, podría producirse en cualquier momento, si el régimen no toma en serio las advertencias que el pasado miércoles 28 de abril hicieron en conferencia de prensa conjunta, Fedeagro, Conindustria y Consecomercio, donde expusieron en toda su crudeza la realidad que en estos momentos están viviendo y que de concretarse, se paralizaría la producción nacional de productos del campo, la transformación en las industrias y se estaría poniendo también en riesgo la seguridad alimentaria de toda la población venezolana, de tal manera que no se trata de amenazas, sino de realidades que tenemos que superar, por cuanto ya no existe capacidad de maniobra y la crisis generada por la falta de diésel podría ser más intensa que la que ha registrado en el país por la falta de gasolina. Los dirigentes sectoriales coincidieron en que la solución de la problemática del diésel no admite más demoras, admitiendo que no pueden esperar 60 días como lo ha propuesto el gobierno para recibir el combustible. En tal sentido recordaron que las plantas termoeléctricas dependen del diésel, al igual que los tractores, las gandolas para llevar los fertilizantes y agroquímicos y las semillas hasta el campo, dependen de este combustible, sacar las cosechas del campo hasta la agroindustria hay que utilizar el transporte pesado que depende del diésel. Proponen reactivar las refinerías nacionales, suspender de inmediato el envío de diésel a otros países, hasta tanto se atienda la demanda interna y dar prioridad, con el poco diésel que se produce a los sectores prioritarios.

*****

En estos momentos, después de 21 años del proceso revolucionario, Venezuela ha pasado de ser uno de los países más ricos del mundo, a convertirse en uno de los más pobres, con una población en pobreza creciente y ostentando los récords más negativos, en los que ningún país quisiera estar, pero que son los blasones que adornan al Socialismo del Siglo XXI lo que al parecer lucen con mucho orgullo por cuanto no han hecho absolutamente nada para revertir la tendencia y recuperar posiciones. Entre algunos de estos hechos negativos que se han publicitado a través de los medios de comunicación, destacan su posicionamiento entre los países más corruptos en el ámbito mundial; recientemente se anunció que Venezuela ocupa el primer lugar como el país más miserable del mundo; también ocupa lugar preponderante entre las naciones que no respetan la propiedad privada; es uno de los países en donde ocurren más homicidios, mientras que Caracas figura como una de las ciudades más peligrosas del mundo; tenemos en estos momentos la inflación más alta del mundo y nuestro proceso de hiperinflación, está a punto de convertirse en uno de los más longevos en la historia de la economía; se tiene la información oficial que indica que el 95% de la población venezolana vive en inseguridad alimentaria; el 97% de la población vive en pobreza de ingreso y el 76% en pobreza crítica; el parque industrial del país pasó de 12.600 en 1998 a 1.200 en el 2021 trabajado la mayoría entre un 15% y 18% de su capacidad instalada; la industria petrolera producía a la llegada de la revolución 3.750.000 barriles diarios de petróleo, mientras que hoy ya ni figura entre los países productores de petróleo; en medio de una pandemia, nuestro sistema de salud está colapsado, de manera que sobran las razones para que 76% del pueblo quiera un cambio.

*****

Existen muy serios indicios que evidencian que al parecer detrás de las exportaciones de ganado de Venezuela para Irán, existe un negocio redondo donde algunos “avispados” a la chita callando están dejando al país sin los animales con la edad para ir al matadero, las carnicerías se están quedando sin el producto y ya el precio hasta el viernes pasado rondaba los 12.000.000 Bs/kilo, inalcanzable para la mayoría de los venezolanos. Aseguran que alguien se dio cuenta que los barcos que venían a traer combustible para el régimen, se regresaban vacíos, grito “Eureka” por qué no los llenamos de ganado y lo exportamos. De acuerdo con la poca información que se conoce, estarían pagando el kilo de carne en pie a puerta de finca en 1 dólar; pero al llegar el ganado al otro lado del charco lo estarían colocando en 12 $/kg, obteniendo una ganancia fácil, después de gastos de flete de transporte desde la finca a los puertos de embarque y el traslado de 8 $/kg. Se comenta que en cada viaje se estarían llevando 16.000 animales, que en un rebaño nacional hace una década se estimaba en 14.000.000 millones de cabezas y que en estos momentos a duras penas pudiera estar en 8 o 9 millones, debido entre otros cosas al contrabando de extracción hacia Colombia, cada viaje tiene un impacto significativo. En todo caso, aseguran que supuestamente es un veterinario enchufado el que maneja el negocio y quienes han filtrado la información temen que cada día el precio al consumidor siga incrementándose, debido a que no habrá animales con el peso necesario para llevarlo al matadero y por consiguiente no habrá carne. Lo que llama la atención es que estuvimos tratando de obtener información con la dirigencia de los gremios ganaderos nacionales y no obtuvimos respuestas, por lo que sigue existiendo una gran opacidad en torno a estas exportaciones de ganado que llegan a los puertos en caravanas de gandolas.

*****

En la medida en que se hace seguimiento a los acontecimientos y actividades, que se desarrollan en el ente recaudador del estado Lara, se observa cómo no mejora nada el enfermo, se mantienen los mismos vicios, las acciones poco ortodoxas, sobre todo en contra de los Contribuyentes Especiales, sobre los cuales mantienen un lupa puesta en forma constante, ya que son los que aportan más dinero a la Tesorería Nacional y por supuesto, dizque también para el pote que supuestamente tienen la obligación de llenar todos los meses para satisfacer las necesidades del alto mando. En las últimas dos semanas se ha tocado el tema en esta sección, debido a las denuncias de algunos de los afectados, quienes incluso han señalado que están dispuestos a realizar las denuncias correspondientes con la finalidad de frenar estas actuaciones irregulares de los funcionarios, lo cual no resulta fácil por las implicaciones que estas actuaciones tendrían en sus actividades posteriores, ya que se encargarían de hacerles la vida cuadritos y no los dejarían trabajar tranquilos; sin embargo, que hace varias décadas se hicieron operativos de inteligencia de “entregas controladas” y un jefecito fue agarrado en flagrancia y estuvo tras la reja por un buen tiempo. En los últimos días se estaría hablando de que las cosas no andan bien en cuanto a la recaudación para el pote, para el cual supuestamente se había puesto como meta una cifra de $ 40.000, pero la situación se ha puesto tan dura y difícil que al parecer solamente se han podido recabar $ 3.500, lo que ha generado molestia en Caracas, situación que según dicen los trabajadores del Servicio, tendría muy preocupados a Tutifruti, el Motorat y la Prestobarby, a quienes han visto con ojeras y con evidencias de que no están durmiendo las ocho horas continuas que recomiendan los médicos para conservar la salud, así que al parecer allí la procesión va por dentro.

*****

Vuelve a la palestra “El Pantera”, personaje siniestro que desde el CM impuso sus criterios en el oeste de la ciudad, donde cambio los linderos oeste y norte y ahora, al parecer como nadie protesto, pretende hacer mismo en el este de la ciudad, ya que quizás desconoce que hay un equipo de abogados, integrado por puros “grandes ligas” que están dispuestos a acreditar que los terrenos a los que les quieren meter mano, son propios y no del municipio, existiendo los soportes legales y sentencias que constituyen precedentes irrefutables. Recordamos que en el oeste muchas son propiedades comunitarias, allí vive gente humilde, con escasos recursos económicos y que no tienen el músculo financiero para casar una pelea con un personaje tan peligroso como éste; pero en el este ocurre todo lo contrario, allí si hay quienes están dispuestos a defenderse y a no permitir que con triquiñuelas y manipulaciones leguleyas, ya que recuerdan que el personaje dizque hasta antecedentes penales hay en su currículo, teniendo este equipo de abogado muchas ganas de montarse en el ring para esta pelea donde si bien, el funcionario del CM por la edad no lo pueden meter a Uribana, si le pueden aplicar una sustitutiva donde le den casa por cárcel y pase el resto de sus días encerrado por actuar de mala fe en contra de los intereses de la ciudadanía, donde por supuesto ya no tendrá las mismas libertades para continuar cometiendo nuevos desmanes. Recordamos que este personaje estuvo estrechamente vinculado con el caso de los de los terrenos de la zona perimetral del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, caso que llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia y que perdió la municipalidad.

*****

Lamentables los sucesos en la frontera en donde varios soldados venezolanos, incluyendo oficiales, han perdido la vida al enviarlos, de acuerdo con la versión de familiares y vecinos de la zona donde se producen los enfrentamientos en la frontera, sin ningún tipo de experticia a una lucha desigual, mientras que el “enemigo” está debidamente entrenado, con apresto militar y armamento de última generación, pero además con cerca de 60 años luchando en la región. La prueba más contundente de que se trata de un combate desigual, es que mientras oficialmente se reportan 12 bajas en las FANB y extraoficialmente 16, del otro lado no se reportaron ni siquiera heridos. La posición de los altos mandos de la Fuerza Armada venezolana han sido severamente cuestionada a través de las redes sociales, y los audios que han colocado los propios soldados contando los hechos, ponen en evidencia la total improvisación, la impericia y la demostración de las debilidades de las cuales no parecen darse cuenta quienes dirigen la guerra desde la Capital de la República. El mensaje del pueblo es que se deben buscar los mecanismos, para poner fin de forma inmediata, a estos enfrentamientos, ya que de lo contrario el saldo continuará siendo negativo para nuestro país, y solamente contribuirá a que nuevos hogares venezolanos se sigan enlutando, porque estos padres, esposas e hijos que desgraciadamente pierdan a un familiar en estos desiguales combates, no podrán ser compensados con medallas y reconocimientos post morten como héroes de la Patria.

*****

Sin absolutamente ninguna razón para celebrar, ayer se realizaron los actos con motivo del Día Internacional del Trabajador; sin embargo, nunca en la historia de este país el sector laboral venezolano había estado en peores condiciones, no solamente desde el punto de vista de sus ingresos, sino también de las condiciones laborales, perdiendo todo atractivo el empleo formal debido a los bajos salarios, donde un docente de primaria o bachillerato gana menos de 3 dólares al mes y cuando un profesional universitario, médico, ingeniero, bioanalista, odontólogo que preste servicios en la administración pública no supera los 10 dólares mensuales. Cuando nos remontamos al año 1981 y 1982 cuando el gobierno de Luis Herrera Campins, el salario mínimo del trabajador venezolano estaba en el orden de los 401,16 dólares; mientras que durante el gobierno interino de Ramón J. Velásquez, una vez defenestrado Carlos Andrés Pérez, el salario mínimo aun se mantenía por encima de los 104 dólares y en estos momentos, después de 21 años de revolución, el salario mínimo de los trabajadores es el equivalente a 1,5 dólares al mes. Lo único cierto es que el presidente obrero será recordado históricamente como el responsable de haber destruido el salario de los trabajadores, de quitarles sus reivindicaciones y beneficios; teniendo también en su haber la destrucción de la economía, del sector manufacturero nacional, de buena parte del comercio y los servicios, de la industria petrolera, de las universidades y en estos momentos, como lo ha denunciado la oposición, con el Poder Comunal aspira a la eliminación de los estados y municipios, asumiendo el control total del Estado venezolano, sobre todo si el soberano no reacciona y sigue mirando los toros desde la barrera.

*****

En el transcurso de esta semana factores democráticos junto a la comunidad de la Parroquia Unión de Barquisimeto, salieron a la calle a reclamar por el servicio de agua, gas, fallas eléctricas, problemas de transporte y pare usted de contar; sin embargo, tanto el gobernador encargado como el burgomaestre achocolatado desatienden las exigencias de los ciudadanos y se niegan a rendir cuentas sobre la ejecución presupuestaria relacionada con los servicios públicos. Por cierto, por Twitter circulan datos del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos que señalan en su más reciente informe que solo el 30,6% de los habitantes de la capital larense reciben bombonas de gas doméstico, lo que evidencia que hay un 69,4% de los hogares que no tienen acceso a los cilindros. Asimismo, el famoso “Plan Cayapa” ofrecido por la Gobernación, la Alcaldía y Gas Lara, prácticamente murió antes de nacer, porque por lo menos para la populosa comunidad de la Carucieña a principios de marzo solamente atendieron a 1.000 familias con bombonas de 10 kg, lo que representa el 3,4% de la comunidad, quedándose sin el combustible el combustible el 96,4% de las familias. Nuevamente insistimos en que el gobierno se niega a decirle la verdad a la gente, se requieren 2 millones de pies cúbicos de gas para atender la demanda diaria de Venezuela, es lamentable admitirlo pero no hay como atender esta demanda por que la producción nacional no llega siquiera al 20% del consumo nacional, para colmo, hay algunos concejales, sobre todo en Lara que han sido señalados de andar bachaqueando con las bombonas de gas.

*****

Es perfectamente valedera, lógica y sensata la posición adoptada por el Colegio de Médicos del estado Lara, de exigir al gobierno nacional que el plan de vacunación masiva a todos los venezolanos, sea realizado con vacunas reconocidas por su seguridad y eficacia y en un corto plazo para prevenir más muertes, sobretodo en el personal de salud, que presenta el mayor número de fallecidos en el mundo por el Covid 19. En efecto, ante la negativa del régimen de impedir la entrada al país de algunas vacunas, posición objetada por la Academia Nacional de Medicina, referente nacional en materia de salud en su boletín Nº 19. Diversas sociedades científicas, epidemiólogos, investigadores de diferentes instituciones han establecido y explicado suficientemente la diferencia entre lo que es un candidato a vacuna y una vacuna, que son certificadas y comprobadas por la comunidad científica internacional, con probada seguridad y eficacia, lo cual no poseen los candidatos a vacunas Soberana 2 y Abdala, que no cuentan con el aval de las autoridades científicas porque no se conocen los resultados de la fase 1 y 2´que no aparecen publicados en revistas reconocidas y que al parecer son las que está esperando el gobierno para utilizar a los venezolanos como Conejillos de Indias, es decir como instrumentos de experimentación. Por lo tanto también es válida su posición de convocar a los colegios de médicos de los diferentes estados bajo la guía de la Federación Médica Venezolana a unirse en un frente común, con la Academia Nacional de Medicina, las sociedades científicas, cumpliendo con nuestro papel de denunciar, alertar y proteger a la población de situaciones potencialmente peligrosas.

*****

Ha pasado ya más de una semana de haberse producido las poco felices declaraciones del jefecito del cuerpo técnico policial a los medios de comunicación, anunciando que estaban realizando contactos con los jefes de las bandas de pranes que controlan algunas “zonas de paz” en la Capital de la República, en Aragua, en Bolívar, en Lara y otras regiones del país, con la finalidad de “establecer un diálogo para que depongan sus armas”. Al parecer el personaje policial parece haber olvidado que el origen de la creación de estos grupos las estimuló el propio gobierno, aun cuando oficialmente no fue anunciado les entregó armas y giró instrucciones a los cuerpos policiales para que los dejaran actuar tranquilos y que solo arremetieran contra ellos, cuando recibieran algún ataque de su parte. Esto dio pie para que lo que en un principio fue constituido por pequeños grupos de jóvenes, se convirtieran en estos momentos en pequeños ejércitos locales, con armas largas de altos calibres, con granadas, equipos de comunicación de última generación, quienes han demarcado sus zonas de dominio donde no pueden entrar los cuerpos policiales, porque los echan a plomo limpio. Esta situación ha degenerado en constantes luchas internas por el dominio de territorios, donde muchas veces las bajas se producen entre ellos, o entre alguna persona inocente que es atapada en alguna de estas balaceras. Lo cierto es que son muchas las personas que no creen que estos sujetos que se sienten poderosos en sus posiciones, estén dispuestos a deponer las armas, ojalá y estemos equivocados y la sangre no llegue al río.

*****

Insólito e increíble. Desde el pasado 19 de septiembre del 2020 comenzó a padecer un joven funcionario de la Policía Municipal de Iribarren, identificado como Kris Rojas Gordillo, ya que tras sufrir algunas dolencias y realizados los exámenes de rigor le diagnosticaron nada más y nada menos que “Leucemia crónica aguda”, desde ese momento comenzó el karma de él y su familia para conseguir plaquetas, sangre, medicamentos y estudios especiales que no se hacen en Lara, sino en Caracas y Maracay. Lamentablemente en el IVSS no existe nada de esto, en el cuerpo policial no tienen HCM, al principio tuvo el apoyo de sus compañeros que aportaron sangre y algún dinero, pero con los míseros salarios que devengan no pueden sostener este respaldo por mucho tiempo. El burgomaestre achocolatado, quien es el comandante en jefe de esa policía, está enterado del caso, pero no ha dado ninguna respuesta, los fármacos que requiere para su tratamiento tienen costos muy elevados y la familia no tiene como costearlos, por lo que apelamos a la buena voluntad del Alcalde para que le tienda un a mano a este joven que prácticamente está comenzando a vivir, que bien pudiera ser su hermano, resultando verdaderamente inconcebible que le haya dado la espalda. Aprovechamos la oportunidad para informar que Kris requiere de 12 inyecciones de Alentuzumab de 12mg, por lo que desde esta sección rogamos a cualquier persona o laboratorio que puedan donarlas, sino todas cualquier cantidad es buena, ponerse en contacto con Julio José La Cruz, dirigente político ampliamente conocido en la región, Dios y la Divina Pastora se lo multiplicarán en salud.

*****

Este viernes 30 de abril toda Venezuela estuvo de júbilo, las diferencias se pusieron a un lado, todos al unísono estuvimos mirando y celebrando en la distancia, los actos religiosos de la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, después de 72 años de luchas y de larga espera, mientras que el clamor generalizado de un país que sufre es que nos ayude a salir de la pandemia, que no mueran más personas, ni en Venezuela ni en el resto del mundo, que surjan con la ayuda del Señor las vacunas para evitar que este mal se siga extendiendo por el mundo. Fue un acto modesto como lo fue en vida el Médico de los Pobres, pero solemne y rebosante de fervor y pasión por el hoy nuevo beato, para muchas personas sensibles hubo lágrimas en los ojos, al igual que cuando los 14 de enero nos pasa por el frente la Divina Pastora. Hoy se dio un paso firme, pero muy firme hacia la canonización de JGH, de allí que hacemos un llamado a todas aquellas personas que hayan recibido el favor de algún milagro de JGH favor documentarlo con soportes sólidos y llevarlos hasta la Conferencia Episcopal Venezolana, ya que esto acortaría mucho el camino para elevarlo definitivamente a los altares, que debe ser el gran reto y el objetivo final de todos los venezolanos.

Juan Bautista Salas