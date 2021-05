OPINIÓN Reflexión en positivo: La fuerza de el amor #6May

El poder del amor impregna a todas las personas en todos los lugares y en todas las cosas de este planeta; se dice que el amor es tan poderoso que se puede vivir sin dinero pero no se vive sin amor y pienso que las dos cosas es mejor que vayan juntas; en una forma de hermandad por aquello de que barriga llena corazón contento y por la paz, la alegría en los hogares y convivencia de parejas y no reine el conformismo y vivir en paz o como oí decir a Don Adolfo Álvarez “ que a las mujeres ” no hay que pararles mucho por el bien de todos, no había que discutirles y dejarle la cartera abierta o chequera a su disposición, que ellas manejan con más escrúpulos las finanzas, aparte de que se creen que son las jefas”, como esta teoría le fue buena al recordado amigo deberían de hacerle caso porque él fue feliz, buena gente y rico, recordándolo con sentimiento a este gran personaje, fue buen consejero , integro e inteligente, humilde y buen amigo, siempre veía las soluciones, “ déjenme eso, eso lo arreglo yo”.

Hablando de un agricultor y ganadero exitoso, Don Adolfo estuvo entre los primeros, sorteando siempre los eternos problemas del campo, lo difícil que es la subsistencia en el mismo y los inconvenientes de producir alimentos a veces con holgazanes que son muchísimos y para colmo ingratos, mal agradecidos y buenos para poner trabas e inconvenientes donde hay soluciones; ¿ cómo sería la angustia compartida del señor Adolfo Álvarez ¿ en este momento en donde nuestro país está lleno de tropiezos, sin recursos para ver el sembradío, como es la gran escases de tractores y toda la maquinaria automotriz vuelta unas chatarras, el gasoil, la gasolina, los fertilizantes y todo lo que abundaba hoy es una calamidad, un auténtico viacrucis conseguirlo y aun los culpables perecen que disfrutan viendo como desaparece la primera economía del mundo, que nadie podrá superar como es la agricultura y cría y el potencial de hombres y mujeres bien capacitados que aman el campo y temen, primero que todos sus sentimientos, su creatividad, su futuro el de sus hijos y nietos sembrando en las tierras buenas, fértiles que brinda esta patria, que está en condiciones de autoabastecerse y exportar para generar divisas que sirvan como un fondo para lograr la solvencia económica y moral y no andar por el mundo mendigando o formando p… como ya es costumbre, sin pensar que en las confrontaciones hasta el que se considera ganador pierde.

Lo más preocupante de estos eventos descrito es que para estas anomalías la solución es tan fácil, que, con un poco de talento, humildad, entendimiento, alianzas con la gente productiva y con una buena relación entre sí, primero, separar la patria de la política, de lo que pueda ser productivo y le de forma y fuerza al país por medio de una unión pacifica, humilde que quepamos todos sin diferencias tan marcadas, buscar las mejoras y la excelencia en la educación, el trabajo productivo, responsabilidad compartida y como primer objetivo ser buen ciudadano ,alineados en la decencia, honestidad, prosperidad, abundancia, cero pobreza, cero miseria, salud, educación de primera y una sociedad unida en un abrazo fraternal y no de puño cerrado, no esperar más sufrimientos, separaciones, la desintegración familiar, las paredes de las habitaciones del hogar crujiendo de dolor por causa de la falta de el calor humano, cuartos vacíos, mesas y sillas de los comedores vacías, el abrazo a la imaginación y las bendiciones al aire.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]