RETACITOS #9May

El gobierno regional siguiendo el ejemplo que Caracas dio, hasta el miércoles 5 de mayo no había cumplido con el compromiso de vacunar a todo el personal de salud, el cual tiene carácter prioritario dentro de este proceso, aun cuando el propio Colegio de Médicos de la entidad, en la persona de su presidencia levantó y elaboró la información correspondiente, en aras de facilitar las labores de las autoridades de la salud en el estado Lara, fallando también la gobernación de la entidad en el cumplimiento de los procedimientos para garantizar la vacunación de todo el personal médico y de los trabajadores del sector salud. Si bien es cierto que se realizó la vacunación de un grupo de 25 médicos, de la tercera edad mayores de 80 años, pero los correspondientes a 60 y 70 años no han recibido la vacunación. El Dr. René Rivas presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, a través de un video que circulo por las redes sociales, dio a conocer responsablemente, que hasta el momento en que se produjo la declaración no se había cumplido con el 100% de la vacunación del personal de salud del sector público, solo los centros “Centinelas” y otros centros de salud de alta envergadura como el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, con 75%; el Luis Gómez López con un 25% y el Pastor Oropeza con tan solo un 20%. Hizo un llamado de alerta al señalar que esta actividad de vacunación del sector salud ha decaído en Lara, quedando en el más absoluto silencio, denunciando que no se han visto más acciones por parte de las autoridades para concretar este procedimiento que es de obligación tanto nacional como internacional, solicitando a las autoridades cumplir lo establecido en Artículos 83.84 y 85 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, así que a ponerse los patines.

Al parecer el jefecito del MP quiso hacer una gracia al admitir públicamente excesos gubernamentales en los casos de Fernando Albán, el Cap. Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete, llamando la atención este posicionamiento después de haber negado en todas las instancias tener responsabilidades en estos casos. Las reacciones no se hicieron esperar y hasta la Asamblea Nacional legítima emitió un pronunciamiento, por cuanto se ve a la distancia que el objetivo que se ha planteado es acusar en forma directa a quienes han sido señalados por los casos mencionados, exculpando a toda una cadena de mando que comienza desde Miraflores, pasando por ministros y directores de organismos de seguridad que tendrán que rendir cuentas, tarde o temprano ante la Corte Penal Internacional, por cuanto se trata de numerosos crímenes de Lesa Humanidad, los cuales no prescriben en el tiempo. En las últimas semanas han llamado la atención algunas actuaciones de algunos funcionarios del alto gobierno, dando declaraciones sobre algunos temas escabrosos, haciendo señalamientos que generan dudas e incertidumbre sobre algunos hechos del pasado; también ha llamado la atención como de la noche a la mañana se adscribe nuevamente el Sebin, que dependía directamente de Miraflores, al ministerio del Interior y Justicia, dando la impresión de que existe toda una estrategia por parte del régimen orientada a tratar de lavarse la cara en relación con hechos por los cuales ha recibido muy serios cuestionamientos; sin embargo, hay algunos dirigentes políticos que se han percatado de la estrategia y han afirmado que no están dispuestos a permitir que quienes violaron derechos humanos, cometieron asesinatos, queden impunes y se salgan con la suya, tratando de escabullirse de los largos brazos de la justicia internacional.

Muy molesto se puso don Jacob cuando dos motorizados se llegaron hasta las puertas de su residencia cuando se disponía a salir, cuando les increpo acerca de lo que querían, al parecer, palabras más palabras menos, le recomendaron que “renunciara al partido en el que milita o se atuviera a las consecuencias”, les recordamos que este personaje forma parte de la AD del Indio Berni, por lo que supone que quien le está enviando “el mensaje” no es otro que el Inefable. En todo caso les advierte que dejen quieto a quien está quieto, que no alboroten el avispero, indicando que no sabe si es este personaje o alguien que forma parte de su familia, de sus esbirros o jaletis, afirmando que este tipo de actuaciones forma parte del odio que se ha venido sembrando en su contra por razones políticas, advirtiendo que con este tipo de amenazas “se están cayendo de un coco” ratificando que ni renuncia ni lo renuncian , sino que sigue adelante, con su cara limpia y su frente en alto, advirtiendo que no les tiene miedo y que si le toca la misma suerte del Italiano de Oro de AD hace algunas décadas atrás, lo sería con gusto, ya que está convencido que está haciendo las cosas bien y está del lado en el que debe estar en la historia, ratificando que por una Venezuela Libre y de los Venezolano seguirá al frente de la Secretaría General de la AD del Indio Berni. La verdad que este tipo de acciones nunca antes las habíamos visto en Venezuela, ya que son una costumbre en el vecino país, pero lamentablemente nuestros dirigentes políticos no terminan de adquirir la madurez que reclama la política de altura, así que veremos si el Inefable se siente aludido por los señalamientos que le hace don Jacob.

Definitivamente también en el municipio Urdaneta del estado Lara, uno de los más sufridos y abandonados en esta entidad regional, están tratando de echarse la culpa de las actuaciones irregulares entre ellos mismos, buscando de esta manera bajarle presión a la dramática situación que allí se ha venido planteando, no solamente con el suministro de agua potable, de los combustibles como gasolina y diésel, sino también con el suministro de gas a los vecinos, ya que de acuerdo con la denuncia de los habitantes de la zona, allí viene operando una banda presuntamente integrada por funcionarios públicos, que son los que han asumido el control y la distribución del gas en la región, hechos que hemos venido denunciando en esta sección en forma recurrente, sin que las autoridades hayan sido capaces de ponerle freno a esta problemática. De allí que entre los participantes en este guiso, acordaron que había que sacrificar a alguien del grupo, así recientemente detuvieron a una persona del grupo, cuando salía con un camión lleno de bombonas de la planta de llenado de gas Juan Guillermo Iribarren, decidieron separarla, incluso estarían evaluando su destitución, está apartada de sus funciones, y aparentemente será la figura que utilicen como “chivo expiatorio”, para que asuma toda la responsabilidad, mientras los cómplices seguirán guisando. Le haremos un seguimiento a este interesante caso.

Lamentablemente, a este municipio al igual que al estado Lara con la llegada de la revolución le cayó una “pava ciriaca”, desde el punto de vista de los gobernantes, que ya tiene 21 años y de la cual no se ha podido deslastrar y las consecuencias están a la vista de todos, porque la entidad está destruida al igual que el resto del país. Pues bien se da el caso que presuntamente algunos médicos cubanos que prestan sus servicios en Siquisique, entre otros pueblos del municipio, no conformes con recibir sus pagos en dólares y con salarios muy por encima de los galenos venezolanos, dizque comenzaron a comercializar con los medicamentos que son enviados para atender a la población, además cobrando en verdes, existiendo muchos testigos que certifican este tipo de compras, pero ahora como están buscando lavarse la cara ante un año electoral, sacaron a buena parte del personal de salud, de los presuntos responsables y al parecer los tienen detenidos en la Villa Bolivariana a la espera ser procesados o el ser enviados de nuevo a la Isla antillana, en un viaje de ida sin retorno, tratando de crear una matriz de opinión de aparente rectificación, en unas actuaciones que sólo persiguen crear condiciones favorables para las elecciones, en otras palabras están siendo obligados por las circunstancias.

Aseguran que los ánimos andan un tanto caldeados por los lados de la ciudad del Morere, región que al parecer se ha convertido en un nuevo paraíso para la piratería en el ejercicio ilegal del periodismo, por cuanto hay unas cuantas “vacas sagradas” que se creen intocables, que nunca estudiaron periodismo, que no tienen ningún título que los acredite como periodistas o comunicadores sociales, pero creen tener una patente de corso que les permite escribir, hacer entrevistas e incluso se ofenden cuando se les llama piratas. Durante más de 51 años de ejercicio profesional, nunca hemos visto a los médicos, odontólogos, bioanalistas, ingenieros, economistas y administradores, ejerciendo sus funciones sin estar debidamente colegiados, todos cumplen y respetan las normas establecidas en sus respectivas carreras; sin embargo, en nuestro país prolifera la piratería periodística y lamentablemente muchos funcionarios públicos, incluso empresarios de medios, son los principales responsables de que esto siga ocurriendo, porque a la hora de contratar a un jefe de prensa, ni siquiera le piden credenciales, sino que lo contratan por ser amigo o compañero de partido; mientras que los propietarios de medios contratan a cualquiera pagándoles sueldos irrisorios y solo le ponen un grabador en la mano para que salga a la calle a hacer periodismo. Siempre hemos sido enemigos acérrimos del ejercicio ilegal y de la piratería periodística, porque en todo momento cumplimos con los requisitos para poder ejercer con propiedad, en la UCV me di el lujo de tener como profesores a Héctor Mujica, a Federico Álvarez, a Olga Drafnic, a Juan Páez Ávila, Jesús Rosas Marcano, Luis Aníbal Gómez, a Ramón Escovar Salóm, Manuel Isidro Molina, Juanito Martínez Pozueta y Margarita DÁmico, todos puros grandes ligas y de allí egresé formando parte de la Primera Promoción de Licenciados de Comunicación Social de la UCV, de tal manera que si quieren ser periodistas estudien, gradúense y solo así seremos colegas.

En todo caso, para que no haya lugar a dudas o a interpretaciones interesadas, la Ley del Ejercicio del Periodismo, en su artículo 2 expresa: “ Para el ejercicio de la profesión de periodista se requiere poseer el título de Licenciado en Periodismo, Licenciado en Comunicación Social o título equivalente, expedido en el país por una Universidad, o título revalidado legalmente; y estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPSP). Los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en esta disposición, serán los únicos autorizados para utilizar el título de Periodista Profesional”. Mientras que en relación con la actuación de los radiodifusores, también es clara y categórica, no es que cualquier trabajador de una emisora puede ejercer el periodismo, sino que el Artículo 3° de la Ley, en su Parágrafo Segundo expresa: “Los directores de medios de comunicación social, aunque no sean periodistas, ejercerán plenamente sus funciones de dirección, conducción de programas radiales o audiovisuales, coordinación y planificación, garantizando la libertad de expresión de los ciudadanos y la pluralidad informativa; los directores de programas de medios radiofónicos y audiovisuales, los moderadores, animadores y locutores ejercerán plenamente sus funciones aunque no sean periodistas”. Por ninguna parte establece que pueden salir a la calle a buscar noticias ni a hacer entrevistas. Por tanto, suponemos que la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, capítulo Lara no asumirá la defensa de quienes ejercen ilegalmente el periodismo en Carora, sobre todo cuando las posiciones asumidas en contra del CNP Lara son de carácter personal. No quiero caer en polémicas estériles, solo poner los puntos sobre las íes.

Continuando por Torres, aseguran que al parecer el nuevo jefecito de la policía de Carora, dizque tiene mucha avidez y no soporta que le ofrezcan burusas, desea que las ayudas y colaboraciones sean “grandes” suficientes para llenar una gaveta de un archivador, con la justificación de tener que “repartir” entre varios, y por eso la comunidad caroreña ha visto con asombro a muchos “polis” que estaban fuera de circulación, supuestamente debido a muchos procedimientos de siembra, extorsión y amenazas, de nuevo en la calle y hasta conduciendo la patrulla. Asimismo se afirma que concejales de Carora serían los dueños absolutos de las estaciones de servicio (gasolina), donde dizque cuadran cualquier tipo de maraña para obtener los dólares capitalistas que según odian tanto, de allí que lograr echar gasolina en estas estaciones es tan difícil como viajar a la luna; afirman los usuarios que en la E/S Sabaneta hay un miliciano cuidando intereses de un diputado cual cancerbero, mientras que en la Mejía hay una oficial que esta semana se atrevió a cobrar la gasolina en 0,70 por litro cuando está bomba no está autorizada para el cobro en dólares, la uniformada es súper grosera, arrogante, pedante y cualquier sin fin de malas actitudes, aunque afirman que a ella la enviaron a esta ciudad para que le pusiera un parao a los actos de corrupción y los corruptos, pero el resultado ha sido ahora, zamuro cuidando carne, el obtener dinero fácil y sin ningún riesgo es una tentación demasiado fuerte, sobre todo cuando ganas un salario miserable.

Siempre se ha dicho que en boca cerrada no entran moscas, también se dice con frecuencia que no aclares las cosas porque las oscureces y estos son los comentarios de varios dirigentes políticos de la región, luego de escuchar al perifoneador de Yaritagua tratando por todos los medios de justificar su respaldo al comandante galáctico, lo cual fue recientemente recordado en las redes sociales donde aparecía junto al difunto, ambos muy sonrientes, de manera que palabras más palabras menos, admitió que inicialmente lo acompañado en su gestión como gobernador de Lara, pero luego se dio cuenta de que el militar andaba en malos pasos y que se sintió engañado, argumentos con los cuales queda muy mal, porque en esos momentos no era ningún político inexperto, sino que ya tenía amplio kilometraje, y si bien el personaje engaño a mucha gente, quisiera recordarle que el diario EL IMPULSO siempre estuvo en su contra, nunca confío en sus grandilocuentes discursos de democracia y libertad, de allí que estos posicionamientos solamente evidencian que tienen un gran temor ante los posibles cambios del futuro, saben que hay mucha gente hablando de renovación, ya que la unidad con los mismos cuadros y sin renovación, carece de sentido, es todo un proceso que se va consolidando con el tiempo y en la medida que los objetivos se van alcanzando, demostrando que tienen serias dudas que en estos procesos de renovación sean llamados a participar. De allí que siempre recordamos una frase que en algún momento me dijo una persona muy cercana a mi familia: “Yo no creo en chavistas arrepentidos”.

En la administración justicia de muchos países, en todo el mundo, se registran múltiples denuncias sobre actuaciones irregulares de jueces y magistrados venales, que no se apegan a la administración recta de la justicia, sino que interpretan las leyes y sus reglamentos, de acuerdo a sus intereses y a los ingresos que puedan representar para sus bolsillos. Rebobinando vienen a la memoria la existencia en los tribunales de tribus como la de David en la IV República, donde las decisiones se cocinaban y las sentencias se redactaban en el bufete de un muy conocido abogado del partido del pueblo; también la banda de Los Enanos; ahora más recientemente, se ha publicado la información de una secretaria de un tribunal de la capital que fue capturada en flagrancia cuando cobraba por una presunta extorsión en dólares, mientras se investiga a la juez titular donde esta labora. Pues bien, pareciera que la idea de estas tribus parece que quieren llevarlas al interior del país, ya que se tiene conocimiento que en el Poder Judicial regional al parecer tienen la intención de promocionar a un juez de parroquia, incapaz, inepto, corrupto y poco profesional, cuyo único mérito es llevarle tortas a la jefecita cuando cumple años, a un tribunal de primera instancia, y luego llevarlo a una instancia superior, con lo cual se tendría el total control de la justicia en la entidad, quedando completamente por el piso la institucionalidad del PJ en la entidad, cuando lo que se requiere es que esta se rescate y se consolide, por lo que hay muchos abogados de experiencia y larga trayectoria, que se mantienen muy atentos a estos movimientos, que lejos de enaltecer la administración de justicia, la ponen en tela de juicio. En todo caso, desde esta sección nos mantendremos atentos, siguiendo los movimientos que se produzcan los organismos de justicia en la región.

Retomamos el caso de los terrenos del este, y las pretensiones que tiene El Pantera de hacer los cambios en la normativa, como se se tratara de terrenos ejidos, sin embargo en una querella de hace varias décadas (1987) interpuso el hoy fallecido abogado, Hugo Mario Jiménez, la propia municipalidad de entonces calificó “como privados” estos terrenos, admitiendo que ésta ha comprado varios lotes de terrenos a sus propietarios, incluso se advierte sobre la intencionalidad de algunos de los miembros de la Cámara Edilicia de desconocer esta realidad, lo que obligó al abogado a presentar documentos de titularidad incluso desde la colonia española en Venezuela; también se recuerda que el CM perdió un juicio que intentó cuando pretendió reclamar esos terrenos como ejidos. Asimismo, existen otros documentos de la época que sustentan que estos terrenos son privados, papeles que están en poder del equipo de abogados que asumirá la defensa de estos ciudadanos, en caso que el Pantera insista en mantener su ilegítima postura, que si bien tuvo éxito en el Oeste de la ciudad básicamente por la condición social de los pisatarios, en el Este están dispuestos a no dejarse pisotear. Por otra parte, aseguran que el Porky le pegó tremendo templón de orejas a el Pantera por estarse metiendo en camisa de once varas, incluso al parecer se dice que ha vuelto a las andadas ya que supuestamente utilizó de nuevo los recursos de la partida 407 de la municipalidad, para pagar el escocés y la comida del diputado, tratando de contentarlo , pero al parecer las relaciones siguen en el hielo, y es de suponer que aún es mucha la caña y los condumios que tendrá que cancelar, para volver a ganarse el favor del “legislador” del PSUV.

Gobernador póngale seriedad al problema del agua en el municipio Torres, desde hace 3 años y medio que Carora está pasando las de Caín por la situación del agua, los vecinos sugieren que reemplace al jefe operativo de Hidrolara, porque él al parecer, es parte del problema, el hombre no dice la verdad, a los operadores les cae a cobas, no están dotados de herramientas, ni botas, no les pagan a tiempo, los bonos les caen a quienes estén protegidos por la sombra del sujeto, dizque nombraron a un supervisor que al parecer no cuenta con la formación técnica para el desempeño, la oficina sigue a oscuras, y no se puede pagar el agua porque nunca hay sistema. Por otra parte, aseguran que los habitantes de Río Tocuyo son víctimas de efectivos militares, quienes supuestamente les quitan a los parroquianos hasta la manera de caminar, si ven a los habitantes caminando por las calles con algunas bolsas contentivas de comida, son detenidos y les retienen la mercancía y presuntamente hasta que no colaboren con 20 $ no les son devueltas sus alimentos, así obtienen cilantro, parchitas, lechozas, gasolina, y cualquier animal, los afectados nos piden hacer, desde esta caja de resonancia, un llamado urgente al gobernador Pereira, afirmando aterrados:“ queríamos seguridad no que nos extorsionen y nos roben estos sujetos”.

Muy graves y serias las denuncias que han estado haciendo las altas autoridades del gobierno colombiano y distintas personalidades del vecino país, en torno a una supuesta injerencia del régimen venezolano en los hechos de violencia que se han venido registrando en el vecino país en las últimas semanas, resultando lo más graves es que al parecer entre las personas revoltosas que han sido detenidas por los cuerpos policiales y de inteligencia de ese país, muchos han sido identificados como venezolanos. Por supuesto, incluso por las redes sociales se ha venido informando que presuntamente quienes están actuando para generar caos y violencia, dizque supuestamente son los mismos grupos que actúan internamente para reprimir al pueblo venezolano cuando sale a la calle a reclamar por mejores servicios de agua, electricidad, diésel, gasolina, gas, educación, salud, quienes estarían actuando por instrucciones giradas desde Venezuela, lo cual por supuesto ha sido negado por el régimen que nunca va a admitir, que son estrategias aprobadas en las últimas reuniones del foro de Sao Paulo, quienes se han propuesto como objetivo embochinchar la región y ya hemos visto lo ocurrido en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Ojalá que se imponga la sindéresis y la sensatez para que la sangre no llegue al río.

Este 9 de mayo se estará celebrando el Día de La Madre, vaya nuestra más sincera felicitación para todas las madres del país, sobre todo mi solidaridad para aquellas que se han visto en la necesidad de dejar sus hijos y marcharse a otros países en busca de mejores condiciones y recursos para ofrecerles una mayor calidad de vida, aun cuando sea en la distancia, lo cual no es nada fácil. Aquellos que aún la tienen viva, disfrútenla, quiéranla, complázcanla en sus más mínimos deseos ya que los cargaron en su vientre durante 9 meses, lo cual a veces olvidan, siempre estuvieron a su lado durante sus enfermedades, así tengan malos comportamientos, siempre serán sus niños, por lo tanto cuídenlas; quienes ya no las tenemos nos pondremos nuestra rosa blanca en la solapa y seguiremos llorando su ausencia. Feliz día de la Madre, disfrútenlo al máximo ya que la vida es una sola y no se puede perder ni un segundo.

Juan Bautista Salas