Comunidades de Barquisimeto duran días, meses y hasta años sin recibir una gota de agua #11May

El tema de la falta de agua es un problema muy sensible entre los barquisimetanos. Cuando esta conversación está sobre la mesa, cada sector de la ciudad expone rápidamente las irregularidades a las que debe enfrentarse; algunos tienen una semana sin agua, otros más de 15 días, y aunque parezca una exageración: hay comunidades de Barquisimeto que desde hace años no reciben agua por tubería.

Tras una publicación de Elimpulso.com sobre la turbidez del agua que está llegando a la ciudad en los últimos días, decenas de personas comentaron mediante la plataforma de Instagram sus inconformidades sobre el suministro de este servicio.

Carmen López, usuario barquisimetana, escribió: “Lamentable situación. En la zona norte Hacienda Yucatán no sabemos lo que es llegar agua por tubería ya que pagamos cisterna y botellones desde hace 10 años“. Este comentario refleja lo previamente expuesto: hay comunidades de la ciudad que tienen años sin recibir ni una gota de agua a través de las tuberías.

Para confirmar este comentario, Eugenia Escobar, habitante de El Cují, ubicado al norte de Barquisimeto, explicó que en su localidad nunca han tenido agua por tuberías: “Aquí el agua llega es por camiones cisternas, tenemos que trabajar para comprar agua porque no somos camellos“, detalló.

Sin embargo, no solo la zona norte sufre estas irregularidades. Gustavo Piña, usuario del oeste de la ciudad, comentó en la publicación: “Hoy en el sector donde vivo, calle 9 con Av. Florencio Giménez debía llegar el agua, tenemos más de 15 días si que está aparezca, hasta cuándo Dios mío, no somos Camellos“.

Comentario similar publicó Elena Suárez: “En el barrio Simón Rodríguez no hay agua desde el lunes en la mañana y no dicen nada, por favor no tenemos agua y hay niños”, detalló.

Esta es solo una pequeña muestra de la irregularidad que se vive en Barquisimeto en cuanto al servicio del agua. Comunidades que se convirtieron en desiertos y sectores que sobreviven con el almacenamiento del líquido; mientras que una gran parte de los barquisimetanos depende exclusivamente de los camiones cisternas para poder cubrir sus necesidades referentes al agua.