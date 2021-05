¡Sin nada que celebrar! Enfermeras de Barquisimeto sienten que su profesión es cada vez más peligrosa #12May

Este 12 de mayo se conmemora el día de la enfermera, pero estas profesionales del sector salud al parecer no tienen nada que celebrar. Sueldos bajos, condiciones laborales paupérrimas y una exposición a la pandemia sin la debida atención; esto aseguran algunas enfermeras de Barquisimeto.

Yaneth Briceño, quien es una enfermera del sector público de la ciudad, contó a Elimpulso.com que su profesión no es como la soñó cuando estaba en proceso de formación: “Cuando yo estudiaba pensaba que llegaría el momento de servir, ayudar y estar en paz, pero lo menos que tengo actualmente es tranquilidad”.

Mencionó que no tiene tranquilidad ya que debe estar pensando constantemente en cómo rendir el poco dinero que percibe por su profesión, y además, debe ingeniarse las formas de trabajar diariamente. “Muchas de mis compañeras estamos in zapatos, con los mismos pantalones y las mismas franelas desde hace muchos años (…) si no es porque trabajamos con el uniforme, todos se dieran cuenta“.

Justamente una de sus compañeras, Herlinda Betancourt, indicó que más que una profesión privilegiada, sienten que es un oficio “peligroso”. “Con lo de la pandemia, muchos colegas se han contagiado y hasta conozco varios que han muerto. Ganamos mal, trabajamos mal pero seguimos (…) esto lo que hace es dañar la vida de muchas de nosotras, es peligroso“, explicó.

Con respecto a ello, Betancourt contó que muchas compañeras han dejado el trabajo y decidieron hacer otros oficios menos arriesgados. “Yo estoy pensando dejar de trabajar, pero me da tristeza pensarlo, a mí me gusta mi enfermería (…) muchas de mis amigas están haciendo cualquier cosa menos en la enfermería, es difícil”.