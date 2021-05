OPINIÓN Reflexión en positivo: Nuestra identidad #13May

Se dice que hay que hablar de cosas bonitas y no invertir tiempo hablando del gobierno, ¿ pues que creo ? que si resaltamos las cosas buenas y positivas estamos de acuerdo, pero como es muy poco lo que hay que resaltar que sea simpático ahí vienen las limitaciones a lo que uno pueda admirar; si lo que se ve se oye muy bonito, ilusorio pero nada sucede, porque todo se queda en palabras volanteras y nada de realidades, por eso cabe aquí decir “ si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos es mía“ lo dijo Anaxágoras llego el momento de rescatar nuestra identidad y también la credibilidad para no caer en algo que leí por ahí, que cuando en Venezuela comenzó el desarrollo petrolero alguien pregunto ¿Qué es un venezolano? el otro respondió, un venezolano es un Panameño, que parece Argentino, debió ser para los venezolanos no muy buen motivo de chiste ya que convivir con las diferencias es la clave de la paz.

Como propiciador del progreso y buenas alianzas leí por ahí un artículo bien fundamentado sobre el gobierno de El Salvador y su joven Presidente Nayib Armando Bukele Ortez, quien según las noticias lo esta siendo bien o mejor que muchos a pesar de ser un país que no abunda el petróleo, este señor presidente tiene sus ideas muy claras en lo que a relaciones ,convivencias y buenas alianzas; con los medios de comunicaciones hizo un convenio o alianza estratégica y los exonero de impuestos aduaneros para que hubiesen más periódicos, revistas y todo lo que sea buena información y si a él le está yendo bien es para que la democracia funcione, no será el mejor sistema, pero es el mejor, según “Churchill”, así como el sistema de salud, educación los comentarios son excelentes; debiéramos imitarlos y así debemos o tenemos que construir lo que falte de ese camino con los países que aún no tienen huellas pero si sobrada voluntad.

En nuestra patria leo que pronto o ya hay un convenio para la exportación de gas, porque según aquí hay un buen excedente y hay que generar recursos, esto no es que lo soñé, según los organismos es un hecho y de corazón lo desea que sea así por el bien de tantos hogares que tienen los ocho (8) y diez (10) meses sin poder conseguir tan necesario rubro; he visto muchos hogares cocinando con leña y con cocinita eléctrica, por tal que ojala no sea pura ilusión y que sus propósitos se haga realidad y no volvamos a caer en aquello que dice “ cuando era niño cortaba y buscaba leña y hoy soy adulto entonces también corto leña y cargo agua ”por favor señores que cesen las carencias, todos unidos por la prosperidad, la paz, por el desarrollo de nuestro país, que en nuestra patria no suceda lo dicho por Bernard Shaw “ que los dictadores tienen el control de todo excepto el de su propio sentimiento.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

