Ford Motor de Venezuela presenta la nueva Bronco Sport Wildtrak 4×4 2021, diseñada para acompañar a los amantes de la naturaleza, pues gracias a su diseño robusto e innovador, su herencia todoterreno y su tecnología de vanguardia está siempre lista para crear aventuras y disfrutar del aire libre en los terrenos más diversos y extremos.

La Bronco Sport está equipada con un motor 2.0L EcoBoost, que ofrece un impresionante desempeño de 240 HP y un torque de 275 libras, con una eficiencia estimada de combustible promedio de 9.8 km por litro y un tanque con capacidad de 63.3 litros. Asimismo, está equipada con transmisión automática inteligente de 8 velocidades y con suspensión delantera y trasera independiente, la cual ha sido optimizada para proporcionar una experiencia de manejo confiable, manteniendo el vehículo perfectamente balanceado en los terrenos más retadores.

Este ícono de la aventura proporciona un avanzado sistema de tracción 4×4, que incluye bloqueo de diferencial central, lo que permite distribuir la tracción entre las cuatro ruedas de forma equitativa, evitando que los ejes se desconecten, así como bloqueo de diferencial trasero para lograr el mejor desempeño todoterreno. Esto brinda al conductor confianza y control absoluto del vehículo.

También cuenta con la función de ahorro de combustible “Auto Start-Stop” y con Sistema de Gestión de Terrenos G.O.A.T. (“Goes Over Any type of Terrain”), que ofrece 7 modos de manejo: normal, deportivo, ecológico, resbaladizo, arena, lodo y rocas, ideales para disfrutar de las mejores experiencias.

La nueva Ford Bronco Sport cuenta con una unidad de tracción trasera de doble embrague, desarrollada por el fabricante DANA, la cual controla las ruedas traseras de forma independiente permitiendo enviar el 100% del torque a una sola de las ruedas, optimizando el rendimiento en entornos de baja tracción, lo que convierte a cualquier principiante en un profesional del 4×4.





La gran capacidad off-road de la Bronco Sport se refuerza aún más con sus neumáticos todo terreno, de casi 29 pulgadas con un labrado agresivo y profundo, y con rines de 17 pulgadas. También está equipada con 4 placas de deslizamiento de acero que protegen el motor, la transmisión y el sistema de combustible.

“Después de casi 25 años renace la leyenda, el ícono todoterreno por excelencia que viene a retomar su liderazgo en el mundo de las camionetas 4×4 en Venezuela. La nueva Bronco Sport está inspirada en la herencia de la marca, conjugando la ingeniería y la tecnología inteligente con características muy innovadoras que la convierten en tu camioneta para vivir nuevas experiencias. Además, conserva la capacidad implacable, la esencia y el inconfundible ADN de la primera generación de Bronco y ahora viene con un estilo más moderno y vanguardista”, señala Patricia Fuentes Gimón, Gerente de Mercadeo, Relaciones Públicas y RSE de Ford Motor de Venezuela.

Tecnología y soluciones inteligentes para llegar más lejos

Este icónico todoterreno posee características tecnológicas inigualables, como la pantalla a color de 6.5 pulgadas ubicada en el tablero de instrumentos, sistema SYNC 3y una pantalla táctil de 8 pulgadas en la consola central, compatible con Waze, Android Auto y Apple CarPlay. También ofrece encendido automático de luces, acceso sin llave con botón de encendido, sistema de carga inalámbrica, entradas de 110 voltios, sonido premium Bang& Olufsen de 10 parlantes y sunroof con apertura eléctrica.

Su techo estilo safari le permite ofrecer la mejor altura del segmento en la segunda fila, así como una maleta de 920 litros, lo que hace posible transportar 2 bicicletas de montaña y cualquier equipo deportivo. También cuenta con una ventana en la maleta, luces reflectoras en la compuerta trasera, así como con el sistema de correas M.O.L.L.E. ampliamente usado en incursiones al aire libre, el cual viene acompañado de bolsillos con cierres y diversas soluciones de almacenamiento inteligente.

En cuanto a seguridad, la nueva Bronco Sport ofrece diversas características que hacen más tranquila y segura la experiencia de manejo del conductor. En primer lugar, cuenta con 9 bolsas de aire y con el paquete de asistencia al conductor Ford Co-Pilot360 que incluye 8 tecnologías principales, entre las que podemos destacar el control de velocidad adaptativo con Stop and Go, que adapta la velocidad del vehículo en función del tráfico, controlando la aceleración y frenos. También ofrece el sistema de permanencia y centrado en el carril, asistente anti-colisión, alerta y frenado de emergencia autónomo, asistente de manejo evasivo, sistema de alerta de punto ciego y de tráfico cruzado, cámara trasera, entre otros.

La nueva Bronco Sport Wildtrak 4×4 vino a romper paradigmas en su segmento y ya está disponible en los concesionarios Ford de Venezuela.

