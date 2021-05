OPINIÓN Reflexión en positivo: Cerquita de el cielo #20May

La tarea principal es sin duda ,por el bien de todos debe ser unirnos en una inquebrantable solidaridad, que rompa a raíz las venas del rencor, esto por un país que puede y debe por su acciones eliminar las marcadas diferencias que solo sirven para obstaculizar los proyectos que están en la mente y los propósitos de los que sí saben verdaderamente fomentar el progreso, ¿crear prosperidad, abundancia, bienestar, generar riquezas? y ¿Cómo acabar el rencor y la diatriba? por medio del trabajo, la ocupación y el respeto, todos estas actitudes desaparecidas súbitamente, esto puede lograrse por medio de la primera economía del mundo, como todos sabemos que es la agricultura y la cría, donde si hay amor por el trabajo, las buenas costumbres y las alianzas con el productor del campo y la unión entre el campesino y la tierra se puede de forma monolítica entre el sembradío y su rebaño de ganado.

Por lo antes dicho me atrevo a contarles una historia o fábula, como ustedes lo quieran llamar esto va para los finqueros, agricultores y ganaderos que se sienten decepcionados por los golpes y porrazos que todos sabemos, pero también soportados con dignidad, voluntad y resistencia para no abandonar sus predios por ser el amor de su vida Resulta que un granjero desde muy joven pudo adquirir una hermosa tierras donde se sentía muy cómodo, respetado y admirado con una magnífica relación con todas las personas que laborarán allí y una permanente cosecha y su predio cada día produciendo, hasta que le dio la locura como decimos los campesinos y un día dijo: “ Ya estoy cansado de esto, he perdido todo el tiempo aquí, sin darse cuenta de los buenos resultados obtenidos, era admiración de todos por su fama de solvencia moral, económica, espiritual, con un bello hogar, todos sus hijos y nietos bien educados, profesionales de primera, pero no había forma ni manera de hacerlo desistir de la idea de desprenderse de la finca y hasta llego a hablar de su predio despectivamente resolvió buscar un publicista o agente inmobiliario para que le redactara un aviso de venta, llego el contratado y escribió un impactante aviso donde decía vendo la mejor finca del mundo, ciento por ciento en producción, buenos ingresos, personal excelente, dos ríos, una quebrada, una cascada con un clima hermoso, pleno de orquídeas y jardines, todas las comodidades o sea la mejor del mundo y muy cerquita del cielo, a los años regreso el agente inmobiliario y fue a conocer al nuevo propietario y se encontró con el mismo ¿Qué paso amigo? No esperaba verlo, El finquero contesto no amigo cuando vi el aviso la compre yo , como esta no hay otra. Así que amigos ganaderos y agricultores de nuestra patria recuerden aquel dicho de que “ una sola casa y muchas tierras “ hay que producir y aquí juntos sin olvidar que hay personas que no necesitan hablar porque sus actitudes son el ejemplo de la búsqueda de la paz y el desarrollo y no olvidar que esta es la práctica del ganadero y el agricultor trabajar y trabajar y no olvidar que la violencia es la acción menos indicada.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

