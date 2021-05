Ministro de Salud del régimen: Hemos vacunado a más del 90 % del personal de salud #23May

Carlos Alvarado, ministro de Salud del régimen de Nicolás Maduro, afirmó este domingo 23 de mayo que han logrado inmunizar a más del 90% de los trabajadores del sector salud del país.

A su vez, mencionó que con parte de las vacunas chinas que han llegado recientemente a Venezuela, espera poder concretar el 100% de la inmunización para los trabajadores del sector salud, tomando en cuenta los grandes esfuerzos que realizan constantemente.

“Ya hemos comenzando con los adultos mayores con dos o más enfermedades. Con estas dosis, vamos a seguir con ese grupo y aquellos que trabajan en áreas sociales que no han parado en cuarentena”, aseveró.

Cabe destacar que Nicolás Maduro comentó que al país llegaron 1.300.000 vacunas procedentes de China que se suman a las 850.000 que había en la nación. Ante esto, explicó que los meses de junio, julio y agosto serán de “ofensiva en vacunación“, ya que espera que “nosotros podemos estar entrando en los últimos meses de 2021 en meses de liberación”.

Sobre los procesos de vacunación, Maduro recalcó que es necesario mantener los cuidados ante la COVID-19: “La vacuna previene que la enfermedad no te mate y no se agrave pero no previene el contagio, ni crea la inmunidad total”.