OPINIÓN La verdadera Ciencia #25May

No es una exageración decir que la Ciencia de la Salvación está por encima de la ciencia humana y quienes vamos con decisión a aprender de ella le llevamos mucha ventaja a los científicos del mundo. Es de aclarar, que ciencia en la Biblia “Es un término que se utiliza con una versatilidad de significados, pero que en términos generales se refiere al conocimiento verdadero de las cosas y los seres, sean físicos y metafísicos” Diccionario Bíblico Adventista. Mis apreciados, antes que la explosión científica saliera de la mente del ser humano por allá en el siglo llamado de “Las Luces”, donde se debatía acerca de la redondez de la tierra, ya Dios lo había revelado cientos de años antes. “Dios está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas” Isa.40:22. Y cuando le habla a Job y le pregunta “¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, O desatarás las ligaduras de Orión? Es otra muestra de la existencia de estos cuerpos celestes antes que los grandes telescopios los descubrieran.

No desvalorizamos la ciencia salida de la mente humana, por supuesto que no. Dios es el dador de los talentos y le dio una función a cada una de ellas que se complementan. Y no lo decimos nosotros. Es un criterio que sostienen hombres de ciencia reconocidos históricamente por la humanidad. ISAAC NEWTON

Físico inglés del siglo XVIII dijo:

“La Biblia posee más evidencias acerca de su autenticidad que cualquier historia profana”. Sir William Herschel (1738-1822) Astrónomo inglés creador de la astronomía estelar. Descubrió el planeta Urano sostuvo. “Todo descubrimiento humano parece hecho tan solamente para confirmar más y más las verdades que contienen las Sagradas Escrituras” Por su parte Alberh Eistein dijo “El hombre encuentra a DIOS en cada puerta que la ciencia logra abrir” ¿Cómo les parece?

Entonces, la ciencia humana, definitivamente corrobora que hay un Arquitecto Divino. Creador de la Ciencia de la Salvación, quien sabía lo que el hombre iba a hacer con el planeta que le dio para que viviera: DESTRUIRLO. Las distintas conclusiones que desde hace años prestigiosos organismos internacionales han emitido en relación a la destrucción de nuestro planeta lo explican. “El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) está conformado por especialistas encargados de evaluar cuáles son las causa del calentamiento global”. Este Grupo IPCC, ha involucrado durante los últimos años a más de 3000 científicos de todo el mundo, cuyas conclusiones se plasman ahora. Afirman los expertos que el rango de responsabilidad del hombre sobre el calentamiento se incrementó hasta más del 90%.” ¿Cómo le parece?

“La investigación científica abre ante la mente vastos campos de pensamiento e información, capacitándonos para ver a Dios en sus obras creadas. La ignorancia puede intentar apoyar el escepticismo apelando a la ciencia; pero en vez de sostenerlo, la verdadera ciencia revela con nuevas evidencias la sabiduría y el poder de Dios. Debidamente entendida, la ciencia y la palabra escrita concuerdan, y cada una derrama luz sobre la otra. Juntas nos conducen a Dios enseñándonos algo de las leyes sabias y benéficas por medio de las cuales él obra” Libro Mente Carácter y Personalidad­. Elena de White

