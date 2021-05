No hay libertad sindical mientras se persiga y acose a la dirigencia gremial de los trabajadores

En Venezuela no se puede hablar de libertad sindical mientras se mantenga la persecución y acoso contra la dirigencia sindical, asegura la Central de Trabajadores UNETE, al fijar posición en torno a esta realidad que está a la vista de todo el país, por cuanto se registra a nivel nacional.

En efecto, la organización gremial condena que el régimen de Maduro siga hostigando a las organizaciones sindicales; recordando el encarcelamiento de varios dirigentes, entre ellos Girot, Zarraga y Sabariego, además del retardo procesal injustificable de Rodney Álvarez.

José Antonio García, portavoz de UNETE, repudió la acción del régimen contra varios líderes sindicales y expresó que no puede haber libertad sindical en Venezuela mientras se continúa hostigando a las organizaciones de trabajadores.

“El encarcelamiento de trabajadores y líderes sindicales, la creación de leyes para silenciar sus denuncias, las detenciones arbitrarias, la fuerza pública para reprimir manifestaciones obreras, no es solo contra estos compañeros; es contra la libertad Sindical; de modo que mientras no existan derechos civiles, no puede haber libertad sindical en el país” afirmó García.

Recordó que el pasado viernes 21 de mayo, la UNETE participó en una reunión virtual convocada por el Ministerio del Trabajo, donde participaron además, otras Centrales de trabajadores y gremios de empresarios, en la cual el Coordinador Nacional de UNETE, Servando Carbone, exigió como punto previo la puesta en libertad de los líderes sindicales encarcelados, propuesta que se mantiene ya que no se ha obtenido ninguna respuesta.