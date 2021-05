Primero Justicia: Rechaza “bodegonización” de vacunas y exige plan serio de inmunización #26May

Un desmentido a las promesas de vacunación masiva hechas por la administración de Nicolás Maduro, hicieron este miércoles, dirigentes de Primero Justicia en Caracas, quienes exigieron que se concrete el ingreso de las vacunas del mecanismo COVAX, además de la presentación de un programa equitativo de vacunación contra la COVID-19.

Jesús Armas, portavoz de la tolda y exconcejal de Caracas; y Alicia Figueroa, responsable adjunta de la organización en la capital; alzaron la voz desde las afueras de la Maternidad Concepción Palacios, al oeste de la ciudad. Desde el lugar rechazaron la existencia de un mercado negro que comercializa las dosis inmunológicas en divisas.

“Queremos responder a Nicolás Maduro. En los últimos días le anunció al país que arrancaría un plan de vacunación que iba a lograr, para el mes de julio y agosto, tener alrededor de 70% de la población venezolana vacunada. Esto es mentira, Maduro le miente a los venezolanos. Para poder alcanzar esa meta deberíamos estar, al menos, vacunando a un millón de personas semanales y es algo que no es posible en las condiciones actuales”, dijo Armas.

Explicó que la propuesta de Maduro de adquirir 1.300.000 vacunas desde China, es insuficiente: “Lo cierto es que esta cantidad de vacunas apenas alcanzan para 650.000 personas, recordemos que son dos dosis por persona. Eso quiere decir que no hay dosis suficientes. Venezuela es el único país de la región que no está dentro del mecanismo COVAX”.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional, instando a que ayude a ejercer presión para que Miraflores acepte las vacunas del sistema COVAX, pero también armar un plan para obtener donaciones de vacunas de otras naciones, como, por ejemplo: China, Rusia y Estados Unidos. “De no cumplirse este acceso al COVAX o al no contar con un plan de vacunación serio, Venezuela podría terminar de vacunar a su población a mediados del año 2024. La economía venezolana no aguanta hasta ese año para poder reactivarse”, precisó.

Adultos mayores a la buena de Dios

Mientras que Alicia Figueroa, coordinador regional adjunto de Primero Justicia Caracas, se refirió a la situación con los adultos mayores y las denuncias que se han hecho desde la Asamblea Nacional, sobre la presunta existencia de un mercado negro de vacunas contra la COVID-19 en Venezuela.

“Este 29 de mayo se celebra el Día del Adulto Mayor y es increíble que sean los adultos mayores los más afectados. No manejamos la cantidad real de fallecidos, porque la que arroja Nicolás Maduro dice que no existe y que debemos multiplicar hasta por cinco, pero hasta el momento no sabemos cuántas personas han fallecido”, declaró la vocera.

Ante esto, sostuvo que urge un plan de vacunación serio que permita a la ciudadanía acceder al derecho a la salud: “La semana pasada, pudimos ver cómo se agolpó la gente de todos los sectores de Caracas, en el Hospital Los Magallanes de Catia, ante el anuncio de que allí había vacunas. Hay un mercado negro de vacunas como denunció la diputada Dinorah Figuera, que se encuentra instalado en distintos hospitales y, especialmente, en el Doctor Carlos Arvelo, conocido como el Hospital Militar, donde ciertos sectores privilegiados pueden tener acceso a la vacuna”.