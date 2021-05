Pacientes oncológicos protestan para exigir medicamentos #27May

Este jueves 27 de mayo pacientes oncológicos protestaron a las puertas del ministerio de Salud, para exigir medicamentos, e insumos para los centros de salud, lo que les permita cumplir con sus tratamientos.

Leivis Montero paciente del Oncológico Luis Razetti, ubicado en Cotiza, señaló que los recursos no llegan a los hospitales, que permanecen sin servicio de radioterapia o quimioterapia. «Tenemos que comprar los medicamentos, bastante dinero que nos cuestan, en dólares que no ganamos porque personas como yo no podemos ejercer profesión ni trabajar» dijo.

“¿Nos creen idiotas o mediocres?, dicen que esto es por el bloqueo pero no hay ningún bloqueo. Esto se llama bloqueo mental, del corazón, del alma, donde todos se están enriqueciendo, y nosotros pasando trabajo. Ni siquiera tenemos vacunas”, señaló a Punto de Corte.

Bajo las consignas “el cáncer no espera” y “queremos vivir” exigieron a las autoridades sanitarias que les garanticen de inmediato condiciones para poder cumplir sus tratamientos.

