OPINIÓN Lectura: Alfonso Jiménez #1Jun

Tu mudanza ha impedido desde entonces que nos volvamos a reunir; las reuniones han sido canceladas y tú y yo conocemos que es así, pero que no es posible cancelar las conversaciones. Tú y yo, de modo muy limitado, fuera de esas reuniones, buscábamos un momento para intercambiar palabras en la seguridad de que las palabras, en todo momento, representan la conquista verbal de la realidad; nos poníamos a articular las nuestras para transvasarlas de nuestros pensamientos: las tuyas para mí, las mías para ti. Nos decíamos la realidad del momento vigente, con la misma animación con que en las reuniones nos expresábamos. No te hago preguntas de índole personal porque presumo o mejor dicho estoy seguro de tu nuevo bienestar en esa dimensión. Además, nosotros los yaritagüeños no somos seres para sentirnos mal en ningún lugar.

Aquí me siento como si estuviese debajo de la parra de tu acogedor y cálido hogar. Ya los años no tiene valor contable en esa dimensión. Sonríes, como para evadir mi idea. Tú siempre con tus genialidades. Sé que tu generosa bonhomía sigue igual, y que hay que decirlo para que tú desde allá niegues o confirmes. Se juzga con la palabra amistad cualquier relación cordial. Pero la nuestra es tan sólida como la roca. Considero que en esta estamos en nuestra reunión.

Si allá como aquí se almacenan libros con la denominación de “biblioteca.” De seguro debes divertirte de lo lindo confundiendo tus dedos en ese almacén de libros para seleccionar tus lecturas. Tal vez hayas continuado consultando la Biblia con ánimo científico como cuando desde aquí ocupabas tu tiempo en leerla. No es vaga imaginación la que me induce a pensarlo. Fue y es costumbre tuya eso de leer para aprender, para saber, no para distraer la mirada en la socorrida acción de distraer la vista en la línea de la escritura. Te sonríes, ¡qué estarás pensando! Con esa sonrisa hay algo que ocultas, pero que, sin embargo manifiestas. Los hijos de nuestra patria chica: Yaritagua, conservamos los afectos. ¡Saludos, poeta! Carlos.

Carlos Mujica

