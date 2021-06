VIDEO Bonny Cepeda confesó que recibió 60 mil dólares por cantarle a Nicolás Maduro

El reconocido merenguero dominicano, Bonny Cepeda, dijo en una entrevista que recibió 60 mil dólares por cantarle a Nicolás Maduro en 2020, durante su cumpleaños.

“¿Cuánto le pagó Maduro a usted?”, preguntó el locutor Santiago Matías a Cepeda, y el cantante respondió: “60 mil dólares”.

Ante la respuesta, el presentador de Alofoke Radio Show le manifestó que no había justificación para que haya aceptado esa oferta, debido a la crisis que está viviendo el país y las necesidades que ha pasado la población por culpa del chavismo.

“No valía la pena, yo le doy esos 60 mil dólares si usted no vuelve más nunca a Venezuela. Está sufriendo mucha gente, si esa gente sufre este tipo no puede tener ninguna celebración. Su legado musical, el respeto que tiene no se puede echar a la basura para cantarle a ese asesino”, le comentó Santiago Matías.

Aunado a esto, Cepeda confesó haberle cantado al chavismo en tres oportunidades, y aclaró que solo cumple con su trabajo como artista y acude a donde lo contraten.

“Nosotros los artistas trabajamos fuera de los gobernantes, yo le canté a Noriega y he ido a cantar a Cuba”, agregó Cepeda.