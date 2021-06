Quiñones: No hay vacunas suficientes porque Maduro no hizo el pago correspondiente a la OPS #6Jun

Marco Aurelio Quiñones, diputado ante la Asamblea Nacional electa en el 2015, aseguró a través de su cuenta en Twitter que en Venezuela no hay suficiente vacunas porque “Nicolás Maduro no hizo el pago correspondiente a la Organización Panamericana de la Salud (OPS)“.

En un tuit, el parlamentario indicó que no hubo 10 millones de vacunas en abril, “ni habrá en junio o julio” porque la incapacidad y corrupción es inagotable.

“La mitad de lo que dice Maduro es mentira y la otra mitad no es cierto. No hubo 10 millones de vacunas en abril, ni habrá en junio o julio porque su incapacidad y corrupción es inagotable. No hay vacunas suficientes porque Maduro no hizo el pago correspondiente a la OPS”, escribió.

También señaló que “seguir dando largas a un auténtico plan nacional de vacunación por negarse a sufragar el costo de las vacunas” no es cuestión de un “cálculo político electoral, es un crimen en toda regla”.

“Es tan cínico que ahora le pide a EEUU que “resuelva” el asunto de la vacunación en Venezuela”, destacó Quiñones.