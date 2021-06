PulsoEmpresarial Percepción subliminal y el marketing

El individuo percibe sensaciones a través de los estímulos recibidos del ambiente exterior y el organismo humano se adapta al nivel y a la intensidad del insumo sensorial. De esta forma conocemos uno de los principios más importantes como lo es la percepción; el insumo sensorial no basta por sí solo para generar ni para explicar la imagen coherente del mundo que tiene los adultos. De hecho, en gran medida el estudio de la percepción consiste en el análisis de lo que subconscientemente agregamos o quitamos a los insumos sensoriales para obtener, de esta forma, nuestra propia imagen del mundo.

Los estímulos que son demasiados débiles o son muy breves para ser vistos o escuchados conscientemente a este proceso se le conoce como percepción subliminal, en este sentido; el estímuloestá por debajo del umbral de la percepción consciente. La eficacia de la publicidad subliminal se puso a prueba en un autocine de New Jersey en 1957, donde las frases “como palomita de maíz” y tomar una reconocida bebida gaseosa se presentaron como destellos sobre la pantalla durante la proyección de la película. Los tiempos de exposición eran tan cortos que los espectadores no estaban conscientes de que veían tales mensajes. Se informó que durante el período de seis semanas de la prueba, las ventas de palomitas de maíz se incrementaron un 58% y las de las de la bebida gaseosa un 18%; sin embargo, luego se notificó que tales hallazgos eran falsos. Años después se descubrió que aunque el sencillo estímulo subliminal de la bebida gaseosa basto para activar la sed de los sujetos, el mandato subliminal de tomar la bebida gaseosa no genero mayor efecto ni tampoco consecuencias en términos de comportamiento. Desde hace algunas décadas, se conocen informes esporádicos de los mercadólogos que utilizan mensajes subliminales en sus intentos por influir en el comportamiento de consumo. Cuando algunas de las técnicas subliminales se probaron sistemáticamente utilizando procedimiento de investigación científica, los resultados no apoyaron la noción de que los mensajes subliminales pudieran inducir a los consumidores a actuar de manera determinada.

Evaluación de la eficacia de la percepción subliminal

A pesar de la gran abundancia de estudios realizados por académicos e investigadores desde la década de 1950, no se dispone de evidencia en el sentido que la publicidad subliminal en realidad induzca a los individuos a que compren bienes o servicios. Una revisión extensa de la bibliografía al respecto demuestra que la percepción subliminal no tiene influencia alguna sobre las actitudes hacia los productos ni hacia los hábitos de consumo, y que la mayoría de los efectos se descubrieron en situaciones altamente artificiales.

